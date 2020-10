Me Naiset

Hiljaisuus ei ole tylyyttä, eikä masennus ole heikkoutta.

1. Hiljaisuus ei ole tylyyttä

”Sosiaalisissa tilanteissa ihmiset eivät aina tajua, että vetäydyn tai olen hiljaa masennuksen takia. Sen sijaan he ajattelevat, että olen vain tyly tai tarkoituksella epäsosiaalinen”, kertoo masennusta sairastava Laura B. The Huffington Postin jutussa, jota varten sivusto pyysi masennusta sairastavia ihmisiä kertomaan, millaisia asioita muut eivät sairaudesta ymmärrä.

2. Väsymys ei aina lähde nukkumalla

Masentunut ei välttämättä tunne itseään virkeäksi, vaikka olisi nukkunut kellon ympäri.

3. Päättäisin, jos pystyisin

Moni masentunut kokee yksinkertaistenkin päätösten tekemisen työlääksi.

”En pysty vastaamaan nopeasti kysymyksiin, esimerkiksi silloin, kun joku kysyy, mitä haluaisin tehdä. En oikeastaan halua mitään. Eristäydyn, jotta en päätyisi tilanteisiin, joissa joudun vastaamaan”, kertoo Erin W. Huffington Postille.

4. Pienikin pettymys voi tuntua maailmanlopulta

Masentunut ei ole tahallaan surullinen. Kun mieli on maassa, pienetkin vastoinkäymiset tuntuvat vakavammilta kuin ne oikeasti ovat.

5. Masennus ei lamaannuta jokaista

Masennus ilmenee monin eri tavoin, eivätkä kaikki masentuneet menetä toimintakykyään. Joskus sairastunut hoitaa kaiken yhtä tehokkaasti kuin ennenkin, mieli vain laahaa alamaissa tai mikään ei tunnu miltään.

”Kaikki masentuneet eivät menetä toimintakykyään.”

6. Joskus on helpompi tekstata

Masentunut ei jätä tahallaan vastaamatta viesteihin tai puheluihin.

”En pidä puhelimessa puhumisesta. Tekstaan mieluummin, silloin on vähemmän paineita”, kertoo Meghan B. Huffington Postin jutussa.

7. Masennus ei ole laiskuutta

Vaikkei masentunut jaksaisi nousta päiväkausiin sängystä, se ei koskaan johdu laiskuudesta. Monen on vaikea ymmärtää, ettei masentunut vain pysty ottamaan itseään niskasta kiinni.

”Pelkästään oleminen on raskasta, kun oikeasti tekisi vain mieli mennä sohvan taakse piiloon”, eräs masennusta sairastanut kertoo.

8. ...eikä omaa heikkoutta

Vaikka masentunutta on turha neuvoa ryhdistäytymään (se neuvo ei paranna ketään), avun pariin rohkaiseminen voi auttaa. Jos terapiaan tai lääkärille hakeutuminen pelottaa, kädestä pitäen saattava läheinen voi olla korvaamaton apu.

9. Masentunutta ei voi pakottaa piristymään

Masentunut ei ole surkea omasta tahdostaan. Hän haluaisi ehkä olla toisenlainen, mutta ei kykene. Vaikka toisen pahaa oloa olisi vaikeaa seurata vierestä, masentunutta ei voi pakottaa piristymään eikä tilannetta tarvitse yrittää ratkaista välittömästi. Pakonomainen tsemppaaminen voi jopa puskea syvemmälle masennukseen.

10. Vaikka unohtaisin, välitän silti

Masentuneen muisti heikkenee ja hän saattaa unohtaa kesken lauseen, mitä olikaan sanomassa, kertoo psykologi Anna-Kaisa Turpeinen psykologi- ja terapiapalveluja tarjoavan Mielipalvelut-sivuston jutussa. Hajamielisyys ei tarkoita, ettei masentunutta kiinnostaisi.

Kirjailija Katri Rauanjoki on kuvaillut masennusta Me Naisten jutussa (8/2016) selittämättömäksi ahdistukseksi.

”Se on sellaista, ettei pysty lukemaan kirjaa tai katsomaan elokuvaa, koska ajatukset eivät pysy niin kauan kasassa. Muisti on kateissa. Käpertyy itseensä ja kuivuu ja tuntuu, ettei sieltä ole ulospääsyä. Tulee myös pelkoja, että entä jos en paranekaan vaan jään tällaiseksi”, Katri kertoi Me Naisille toukokuussa 2016.

Masentunut voi verrata itseään muihin: miksi minä en pysty tähän, jos muutkin pystyvät?

11. Älä soimaa, teen sitä tarpeeksi itsekin

Vaikka asioiden tekeminen veisi masentuneelta enemmän aikaa, hän saattaa vaatia itseltään paljon. Anna-Kaisa Turpeisen mukaan omista saavutuksista nauttiminen voi olla masentuneena vaikeaa ja myönteiset kokemukset unohtua nopeammin kuin kielteiset.

Masentunut voi myös verrata itseään muihin: miksi minä en pysty tähän, jos muutkin pystyvät?

”Minulla on tarve tehdä kaikki täydellisesti ja miellyttää muita, vaikka se vie kaikki voimani”, kertoo Vicki G. Huffington Postille.

12. Ilonpilaajaksi leimaaminen ei auta

Moni masentunut pelkää olevansa raskasta seuraa muille. Jos ilopillerin roolin koettaa väkisin ottaa, sosiaaliset tilanteet käyvät äkkiä uuvuttaviksi. Helpointa on seurassa, jossa saa olla oma itsensä eikä tarvitse esittää reippaampaa kuin onkaan.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 3/2017.