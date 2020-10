Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Riitta Uosukainen kertoo, miten Topin muistisairaus alkoi täysin yllättäen – omaishoitajan arjessa tunteet näkyvät: ”Olen tietoinen, että tämä on vasta alkusoittoa”

Riitta ja Toivo Uosukaisen rakkaus on kestänyt 60 vuotta. Nyt vaimosta on tullut puolisonsa omaishoitaja.

Nuori pari. Niin tuttavat kutsuvat yhä Riitta, 78, ja Topi, 79, Uosukaista. Nelisen vuotta sitten nuoren parin elämä muuttui kuitenkin merkittävästi, kun Topilla todettiin muistisairaus ja Riitasta tuli hänen omaishoitajansa.

– Vieläkään Topi ei ole huonossa jamassa, mutta vaikeuksia on selvästi tulossa enemmän. Miehelläni on sairaus, joka etenee mutta ei tapa. Siinä on katselemista, pitkän uran politiikassa tehnyt Riitta sanoo.

Raskainta muistisairaudessa on ollut se, että asiat tulevat kysymättä.

– Topin sairaus tuli kuin varas yöllä. Kaikki on aina yllättävää – siinä on taudin kamaluus. Ikinä ei voi aavistaa yhtään mitään. Pitkän aikaa saattaa mennä hyvin, ja sitten etsitään taas keskellä yötä lippahattua.

Omaishoitajan on venyttävä ja joustettava. Mutta ihmeisiin ei pysty kukaan, sen Riitta on vuosien aikana oppinut.

– Luin jostain ohjeen, että muistisairaalle ei saa näyttää omia tunteita tai sitä, että omaishoitajana kärsii. Se on mahdotonta. Tulee se hetki kun kivahdan, ja sitten tulee syyllisyys.

” On niin paljon kivaa jäljellä.”

Uosukaisia on kuitenkin aina kannatellut rakkaudessa positiivinen kehä. He alkoivat seurustella jo lukion toisella luokalla.

– Olemme osanneet ruokkia rakkautta hyvällä tavalla. Tärkeimmät asiat suhteessa ovat toisen kunnioitus ja yhdessä tekeminen. Topi on aina tukenut minua niin, että olen voinut tehdä kaikki asiat urallani. Työn ja perheen yhteensovittamista ei ole tarvinnut miettiä, Riitta pohtii.

Hän toteaa, että hänellä on ollut hyvä tuuri miesten kanssa.

– Topi on aina tukenut minua urallani, ja isäni oli naisia kunnioittava mies. En ole joutunut kärsimään miehistä. Ehkä he ennemmin minusta.

Miehensä muistisairauden suhteen Riitta on realisti.

– Meillä menee vielä hyvin, ja on niin paljon kivaa jäljellä. Olen kuitenkin koko ajan tietoinen, että tämä on vasta alkusoittoa.

Mitä Riitta Uosukainen on oivaltanut rohkeudesta? Missä tilanteessa hän koki, että omat pettivät? Uosukainen sanoo, että hänellä on aina ollut hyvä tuuri miesten suhteen. Mitä hän sillä tarkoittaa? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu keskiviikkona ilmestyvästä Me Naisista 42/2020.