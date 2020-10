Me Naiset

Mari Perankoski on ymmärtänyt, ettei näyttelijäntyö ole sen kummallisempi kuin hitsaajankaan. Ehdottomuus karisi iän myötä.

Sosiaalisen median seuraajamäärien kasvaessa moni viihdealan ihminen on alkanut tekemään omissa kanavissa kaupallisia yhteistöitä. Näyttelijä Mari Perankoskella on Instagramissa 14 000 seuraajaa, mutta hän ei ole asiaa miettinyt.

– Minulle some on hauskaa hupia. Nuorena näyttelijänä olin kaikenlaisen kaupallisen suhteen ehdoton. Ajattelin, että teatterin tekeminen on ainoa oikea tapa. Mainoskuvaukset olivat ehdoton ei, mutta en kyllä mihinkään hömppäviihdesarjoihinkaan lähde. Katso mua nyt, Mari naurahti Kummeli esittää: Kontio ja Parmas -elokuvan kuvauksissa Valkeakoskella.

Hän arvelee, että lapsen saamisen jälkeen suhde työhön muuttui.

– Silloin tajusi, että ei tämä näyttelijän työ ole sen kummallisempi kuin hitsaajankaan. Sitä hitsaa missä vaan, kunhan saa lapselle näkkileipää pöytään. Muutenkin ehdottomuus on hälventynyt iän myötä.

Nuorempiin näyttelijöihin verrattuna Mari on huomannut olevansa joissakin asioissa vanhan liiton koulukuntaa.

– Koen vielä Facebookin enemmän omaksi foorumiksi, kun siellä voi käydä pitkiä keskusteluja. Olen huomannut, että nuorempi polvi lukee vuorosanoja puhelimelta, mutta minulla ne on paperilla, kevääseen asti kahta sarjaa kuvaava Mari totesi.

Keski-ikäinen sählynaama, olkaa hyvät

Mari harmittelee, että hänen elokuun lopussa jakama kuva Instagramissa sai kohtuuttoman paljon huomiota. Kuvassa näyttelijä seisoo laiturilla ja on avannut kylpytakkinsa ohi ajavaa alusta kohti.

– Oli ihan älytöntä, miten paljon hauskaksi tarkoitusta kuvasta tuli väärinymmärrystä. Joku valitti, että miehellä sama olisi tarkoittanut rikospoliisiasiaa. Minulla oli kuvassa ihan uimapuku päällä!

Näyttelijä on ollut Instagramissa vasta kaksi vuotta, eikä ole tottunut sen kautta nouseviin somekohuihin.

– Päädyin sinne, kun kaksi kollegaa teki minulle kuvaustauolla tilin. Keväällä ja kesällä oli Koronan takia aikaa, niin päivitin sinne enemmän.

Mari haluaa postata someen mielenkiintoisia, hauskoja – tai älyttömiä kuvia.

– En halua tililleni mitään siloteltua sisältöä. En laita mitään ihanaa naistenpäivän kukkakuvaa, jossa olen tällingissä, kuka sitä edes uskoo? Mieluummin laitan kuvan keski-ikäisestä sählynaamasta harjoitusten jälkeen.