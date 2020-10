Me Naiset

Näyttelijä Saija Lentonen tekee nykyään myös hyvinvointialan hommia. Hänelle tantra on paljon muutakin kuin toisten kanssa alasti hillumista.

Saija Lentonen, 43, nähdään syksyn aikana Ex-onnelliset-sarjassa. Näyttelemisen lisäksi hän on jo vuosia tehnyt myös hyvinvointialan töitä.

16 vuotta joogaa harrastanut Saija on toiminut joogaopettajana. Hän valmistui vasta myös tantrisesta life coach -koulutuksesta ja perusti oman yrityksen.

– Ei se näyttelijyys minusta mihinkään lähde, eikä tarvitsekaaan. On ollut iso kriisi käydä aikanaan läpi se, että mitä minä en ole, jos en ole näyttelijä? Egon tahdosta irti päästäminen on vaatinut työtä. Ego olisi kovasti halunnut olla se tähtinäyttelijä, mutta elämällä oli minua varten jotakin muuta, Saija totesi eilen Vida Kuulas -lanseeraustapahtumassa.

Kiinnostus kehollisuuteen kasvoi kriisien myötä. Tantraan liitetään usein seksuaalisuus, ja Saijan mukaan se käsitetään myös usein väärin.

– Tanriset harjoitukset saattavat näyttää siltä, että nyt ne hilluvat tuolla toistensa kanssa alasti. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki ovat siellä kaikkien kanssa, vaan että tullaan tietoisiksi omista seksuaalisista rajoista, Saija kertoo.

– Kurssilla pienessä ryhmässä voi olla hyvä tutkailla, uskaltaako olla kehossa näkyvä. Jos seisoo toisten edessä ilman vaatteita, voi olla myös helpommin emotionaalisesti näkyvä.

Sänkykohtaus heti kättelyssä

Kun Saija on tutkinut kehollisuutta, hän on huomannut, että huonot kokemukset näyttelijänä muun muassa seksikohtauksia tehdessä saivat hänet lopulta sulkeutumaan.

– Koekuvauksissa saatettiin sanoa, että nosta paita ylös. Tai ensimmäinen kohtaus, jonka uuden vastanäyttelijän kanssa tein, oli sänkykohtaus. Lopulta Teatterikouluun takki auki mennyt ihminen meni työtä tehdessä aivan lukkoon.

Elokuva- ja tv-alan käytännöt ovat olleet viime päivinä esillä mediassa, sillä Suomen elokuvasäätiö julkaisi tällä viikolla näyttelijä Saara Kotkaniemen laatimat ohjeet seksi- ja alastonkohtausten tekemiseen. Aiheesta kirjoitti muun muassa Helsingin Sanomat.

Saijan mukaan seksuaaliset loukkaukset, esimerkiksi kehosta saadut kommentit ja fyysiset kokemukset, jättävät jäljen.

– Itsekin kasasin suojamuureja ylleni. Niitä olen viime vuosina päässyt kunnolla purkamaan.

Saija on helpottunut siitä, että työskentelytavat ovat muuttuneet.

– Nykyään rakastelukohtauksia varten tehdään koreografia. Aikaisemmin kehojen rajan ylittäminen väärällä tavalla oli normaalia ja uuden näyttelijän piti se vain niellä.

Saija toivoo, että tanriset harjoitteet auttavat löytämään luonnollisemman kehosuhteen ja seksuaalisuuden.

– On vääristymä, että koko ajan kasvavaa pornoteollisuutta kulutetaan salaa, mutta samalla ollaan luonnollisen seksuaalisuuden kanssa häveliäitä. Seksuaalisuus on niin paljon muutakin kuin seksin harrastamista. Se on sitä, uskaltaako nauttia naiseudesta ja omasta seksuaalisuudestaan.