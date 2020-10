Epävarmuutta. Suojelunhalua. Kaverikortteja. Deittailun asiantuntija Mikko Kemppe maalailee naisista mielikuvia, joita emme odottaneet näkevämme enää 2020-luvulla.

Deittivalmentajana tunnettu Mikko Kemppe latasi äskettäin kotisivuilleen minioppaan nimeltä Kuinka iskeä nainen? Naisen iskemisen ABC.

Ilmainen 40-sivuinen teos on tarkoitettu miehille, jotka haluavat päästä ”mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti alkuun deittailussa”.

Mikko Kemppe on kertonut työskennelleensä Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta -kirjan kirjoittaneen John Grayn assistenttina viisi vuotta.

Nettiopas perustuu Kempen omiin havaintoihin ja oppeihin, joita hän tarjoaa myös maksullisina valmennuksina.

Me Naiset analysoi oppaan ja poimi sieltä kolme silmille pomppaavaa väitettä naisista sekä heteroiden treffailusta. Haastattelimme tähän juttuun myös Mikko Kempen.

1. ”Järjestä treffit, mies”

”Ole se mies, joka tekee ensimmäisen aloitteen. Esittele itsesi. Kysy puhelinnumeroa tai yhteyttä jossain sosiaalimediassa. Lähetä Tinderissä ensimmäinen viesti. Suunnittele treffiehdotus. Lähetä ehdotukseksi hyvin suunniteltu viesti. Järjestä ja suunnittele itse treffit.”

Kempellä on varmasti hyvä aikomus aktivoida miehiä deittailemaan. Hänen mielestään tasa-arvoinen yhteiskuntamme on johtanut siihen, että miehistä on tullut passiivisempia treffailijoita.

Mutta miksi tätä heteromaailman vanhaa roolimallia syötetään meille vielä vuonna 2020? Aloitteen tekeminen, deittien suunnittelu ja maksaminen olivat automaattisesti miehen vastuulla viimeksi muinaisajalla. Moni suhde jäisi syntymättä, jos naisen pitäisi odottaa ensimmäistä peliliikettä.

Näin Mikko Kemppe kommentoi:

”Oppaani on kirjoitettu miehille sillä idealla, että he voivat omalta osaltaan olla aktiivisia deittailussa, sekä ottaa vastuuta ja edesauttaa treffien järjestämistä. Tämä ei tietenkään millään tavalla poissulje sitä, etteivätkö naisetkin voisi halutessaan järjestää treffejä ja puolittaa deittilaskuja. Myös miehet voivat nauttia siitä, että nainen järjestää treffit ja halutessaan maksaa vaikka koko laskunkin. Ymmärrän, että elämme uudessa ajassa, jossa naiset voivat halutessaan olla se osapuoli, joka kehittää miehille jopa romanttisen kihlayllätyksenkin ja pyytää miehen kättä alttarille.

En kuitenkaan ymmärrä täysin, että miksi kyseenalaistamme perinteisiä roolijakoja vanhanaikaisina aivan kuin niissä olisi jotain pahaa tai huonoa? Suomessa kunnioitetaan ja nähdään vanhoissa roolimalleissa todella paljon hyvää ja niitä halutaan monella tapaa myös vaalia.

Olen itse heteromies ja koen olevani deittailu- ja ihmissuhdeasiantuntija heteroille. Vaikka jotkut ideoistani voivat tietenkin olla hyödyllisiä todella monille, en silti koe olevani asiantuntija muiden ihmissuhdemuotojen suhteen.”

2. ”Hei, oltaisko vaan kavereita?”

Ollaanko vain kavereita -heitto on Kempen mukaan naisen halua suojella miestä pettymyksiltä:

”Naiset saattavat toimia näin suojellakseen sinun tunteitasi mahdollisilta myöhemmiltä pettymyksiltä. Koska jos he itse tiedostavat omat virheensä ja epätäydellisyytensä, he eivät vain halua, että sinä tulisit niihin pettymään myöhemmin.”

Deittiviidakossa seikkaileminen saattaa olla haastavan jännää, mutta se sisältää myös pettymyksiä. Kaverikortin esiin vetäminen voi olla yksi niistä lamaannuttavista hetkistä – ainakin toiselle osapuolelle. Useimmiten se tarkoittaa suhteen päättymistä kokonaan. Joskus voi toki käydä onnellisestikin, ja suhde etenee oikeasti toveritasolle.

Mutta, kuinka moni nainen on vetänyt kaverikortin esiin syystä, että haluaisi suojella miestä ”mahdollisilta myöhemmiltä pettymyksiltä”? Tulee mieleen, että todennäköisesti mies on käyttäytynyt yli-innokkaasti tai taustalla on jotain muuta, ja tuskin kenelläkään on enää silloin suojelunhalua jäljellä. Kuka haluaa olla ystävä epämiellyttävästi käyttäytyvän tyypin kanssa tai huijata kaverikortilla? Kun ei ole kemiaa, niin ei ole – eikä silloin ole kaverikorttifiiliksiäkään.

Naisia pidetään helposti keittiöpsykologian mestareina, mutta Kempen tekstissä on ylianalysoinnin makua.

Näin Mikko Kemppe kommentoi:

”Kappaleessa, josta yllä olevat lainaukset on otettu, käyn läpi miehille sitä ideaa, että joskus naiset saattavat myös deittailun alkumetreillä epäillä miehen ihastuksen aitoutta, jos mies vaikuttaa täysin ’rakastuneelta’, ilman että he ovat oppineet sen syvemmin tuntemaan toisiaan.

On toki naisia, jotka eivät ajattele millään tavalla miesten tunteita – esimerkiksi kun he ottavat kaverikortin esiin. Nainen saattaa ottaa kaverikortin esiin myös ihan aidosti vain sen takia, että hän vain haluaa olla miehen ystävä.”

3. ”Oletko tullut tänne yksin?”

Naisen iskemisen ABC -oppaan kuvissa esiintyy oppaan tekijä itse. Mikko Kemppe on pukeutunut mustaan pukuun ja valkoiseen kauluspaitaan, rusettikin hänellä on kaulassa.

Mies pitelee drinkkilasia ja ympärillä on kaksi naista. Kuvatekstissä kerrotaan, että mies on kasinolla. Kempen oppaan kuvissa elämä esittäytyy kiiltokuvamaisena juhlana.

Kun Kemppe kertoo ehdotuksensa parhaasta iskutavasta, tilanne on sijoitettu baariin:

”Tee rohkeasti anteeksipyytelemätön aloite. Usein yksinkertaisin tapa on monelle se paras riippuen hieman sinun persoonallisuudestasi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että baarissa esimerkiksi menet rohkeasti esittelemään itsesi jollekin naiselle katsoen häntä suoraan silmiin sanomalla esimerkiksi: ’Moikka, minun/mun nimeni on _________. Mikä sun nimi on?’ Tämän jälkeen voit esimerkiksi kysyä häneltä: ’Oletko tullut tänne yksin?’”

Jep, onko todellakin näin, että kliseinen iskurepliikki hurmaa naisen kuin naisen? Ja että ainoa mieleen tuleva iskupaikka on baari?

Eri tyylejä ja niistä tykkääjiä on toki lukuisia, mutta deittimarkkinoilla voi olla hyvin hiljaista, jos keskittyy pelkästään pukujuhlien ja baarien tarjontaan.

Näin Mikko Kemppe kommentoi:

”Vinkkini soveltuvat moneen eri tilanteeseen – baariin, clubille tai vaikka kadulle, kuten myöhemmin kirjoitan oppaassani. Eli monelle miehelle yksinkertainen tapa uskaltaa olla rohkeasti oma aito itsensä on mielestäni usein paljon parempi idea kuin pyrkiä kehittämään joitain monimutkaisia “pick-up”-strategioita tai -lauseita.

Se, että kannattaako miehen kehitellä omaperäisempiä lauseita, riippuu miehen omasta persoonastaan. Joillekin miehille joku hauska vitsi voi toki sopia vielä paremmin, varsinkin jos se myös aidosti sopii tämän miehen persoonaan.”

Kursivoidut sitaatit ovat Kuinka iskeä nainen? Naisen iskemisen ABC -oppaasta.