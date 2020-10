Me Naiset

”Miksi Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan on valittu epävarmoja ihmisiä”, ihmetellään keskustelupalstoilla – Onko rakkaus vain valmiita ihmisiä varten?

Moni tuntuu olevan sitä mieltä, että parisuhdetta saa etsiä vasta, kun on sinut itsensä kanssa. Mutta voiko kukaan olla ihmisenä valmis, toimittaja Anna Wilkman kysyy kolumnissaan.

”Miten ihmeessä asiantuntijat ovat valinneet ohjelmaan noin epävarman ihmisen?”

Siinä on kysymys, joka on somen ja keskustelupalstojen perusteella pohdituttanut monia parhaillaan käynnissä olevan Ensitreffit alttarilla -kauden vuoksi. Ihmettely alkoi heti toisena nähdyn hääjakson jälkeen. Siinä Emma kyseli tuoreelta puolisoltaan Tuomakselta, mitä mieltä tämä on hänestä.

Eikä Emma ole ainoa, joka on leimattu epävarmaksi ja sen takia ohjelmaan sopimattomaksi. Myös esimerkiksi Miran osallistuminen on kyseenalaistettu Twitterissä sen perusteella, että hän ”epäilee koko ajan, että jotain pahaa tapahtuu”.

Monet kommentoijat tuntuvat olevan sitä mieltä, että epävarmojen ihmisten ei pitäisi hakeutua Ensitreffien kaltaiseen ohjelmaan – tai viimeistään asiantuntijoiden pitäisi ymmärtää jättää heidät sen ulkopuolelle. Osa perustelee tätä muka kauniilla ajatuksella siitä, että ulkopuolelle jättäminen olisi tällöin palvelus: julkisuuspyöritykseen joutuminen kun olisi epävarmalle liikaa.

Suuri osa vaikuttaa kuitenkin olevan yksiselitteisesti sitä mieltä, ettei epävarman ihmisen ylipäänsä pitäisi tavoitella vakavaa parisuhdetta. Että epävarmuus ja keskeneräisyys ovat este toimivalle suhteelle, ja sellaista pitäisi tavoitella vain ihmisten, jotka ovat täysin sinut itsensä kanssa. Kommentoijat väittävät, että on itsevarmalta kumppanilta liikaa vaadittu kannatella epäröivää puolisoa. Ja että epävarmuus on ”turn-off”, joka vaikeuttaa edes ihastumista.

Nettikeskusteluissa vedotaan siihen, ettei kukaan voi odottaa kumppanin korjaavan itsetuntoa, jos sen kanssa on ongelmia. Siitä olen samaa mieltä. Kenenkään toisen kautta ei voi elää, ja jokaisen on itse opittava olemaan onnellinen.

Missään vaiheessa ei kuitenkaan ole sanottu, että sen enempää Emma tai Mira kuin kukaan muukaan osallistuja odottaisi kumppanin jotenkin taianomaisesti korjaavan kaikki itsetunnossaan mahdollisesti olevat säröt. Epävarma käytös – varsinkaan hyvin poikkeuksellisessa ja jännittävässä tilanteessa – ei myöskään tarkoita, etteikö ihminen olisi yleisesti ottaen tyytyväinen itseensä ja elämäänsä, jopa onnellinen.

On todella kova vaatimus, että rakkautta saisivat tavoitella vain ”valmiit ihmiset”, sellaiset, joilla ei ole itsensä kanssa mitään työstettävää. Nimittäin kukapa meistä olisi täysin valmis, ehjä ja virheetön?

Ajattelen, että jokaisella on oikeus rakkauteen, eikä epätäydellisyys ole este toimivalle parisuhteelle. Totta kai suhteelle asettaa omat haasteensa, jos toinen epäilee itseään ja suhdetta. Mutta ihan jokaisella meistä on omat haasteemme ja kipupisteemme, samoin jokaisella parisuhteella. Se ei silti tarkoita, etteikö niistä voitaisi yhdessä selvitä.

Jos vain täydelliset ihmiset kelpaisivat parisuhteeseen, ei suhteita taitaisi olla maailmassa yhtäkään.