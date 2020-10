Ysärillä Erin Anttila vaikutti vielä Nylon Beatissa ja Toni Wirtasella oli vaalea hiuspehko. Katso, miten 90-luvun Suomi-artistit ovat muuttuneet!

Piiskaa, hei beibi anna mulle piiskaa!

Sinä lähdit pois, minä katselin parvekkeelta loittonevaa selkääsi...

Väinö, Väinö, missä on se Väinö...

Muun muassa näin Suomi lauloi 1990-luvulla – ja laulaa yhä. Ysärimusiikki on juurtunut tiukasti kansan sydämiin. Eikä ihme, sillä moni vuosikymmenen suosituimmista suomalaisartisteista keikkailee yhä ahkerasti.

Muistatko vielä, miltä suosituimmat suomalaisartistit näyttivät 90-luvulla? Oli kiharapehkoa, minihametta ja grungetyylisiä villapaitoja.

Asetimme nostalgialasit nenälle ja kävimme läpi kuva-arkistojen aarteita. Kokosimme alle kuvakavalkadin 1990-luvun suosituista suomalaisartisteista, jotka ovat yhä niin sanotusti pinnalla. Vertaa ja katso, miten he ovat muuttuneet!

1. Kaija Koo

Kaija Koo julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa vuonna 1986, mutta jättimenestys koitti vuonna 1993 julkaistun Tuulten viemää -läpimurtoalbumin ansiosta. Kaijan tavaramerkki olivat muhkeat hiukset, joita moni yritti jäljitellä.

Kaija Koon upeaa tyyliä vuodelta -95.­

Hyvin pyyhkii Kaijalla nykyäänkin! Hänen uusin singlensä Onnellinen loppu julkaistiin alkuvuodesta. 2010-luvulla Kaija julkaisi kolme studioalbumia ja oli kahdesti mukana Vain elämää -ohjelmassa sekä voitti kolmatta kertaa vuoden naissolisti -pystin Emma-gaalassa.

Kaija Koon hiustyyli on pysynyt jotakuinkin samanlaisena vuodesta toiseen.­

2. Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki

Heinolasta vuonna 1991 ponnistanut Apulanta on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisyhtyeitä. Alusta asti mukana ovat olleet Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki. Ysärin tunnetuimpia Apis-hittejä ovat muun muassa Mitä kuuluu, Anna mulle piiskaa ja Teit meistä kauniin.

Oih, mitä kampauksia! Apulanta-yhtye vuonna 1996: vasemmalla Sipe Santapukki, oikealla Toni Wirtanen. Keskellä yhtyeen entinen basisti Tuukka Temonen, joka tunnetaan nykyään elokuvaohjaajana.­

Apulannan muut jäsenet ovat vuosien varrella vaihtuneet useaan otteeseen, mutta Toni ja Sipe ne vain porskuttavat. Nykyään kaksikko toimii yhdessä The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajina.

Missä Toni, siellä Sipe.­

3. Erin Anttila

Monelle 90-luku on yhtä kuin Nylon Beat. Erin Anttilan ja Jonna Geagean muodostama, iki-ihana ”Naikkarit” nautti hurjaa suosiota vuosina 1996–2003.

Naikkarienergiaa vuodelta 1997.­

Nylon Beatin lopetettua Erin asui Irlannissa ja opiskeli musiikkia. Hänen ensimmäinen suomenkielinen sooloalbuminsa Hunningolla (2011) myi platinaa. Erin on hurmannut myös Vain elämää -ohjelmassa kahdella kaudella.

Erin Anttilla Vain elämää -pressitilaisuudessa 2019.­

4. Lauri Ylönen

Funky time! Koulukaverit Lauri Ylönen ja basisti Eero Heinonen perustivat The Rasmus -yhtyeen vuonna 1994. Alkuvuosina ilman ”The”-etuliitettä toiminut bändi soitti funk-henkistä musiikkia, ja Lauri jopa räppäsi osassa biisejä.

Lauri värikkäine hiuksineen oli monen teinin ihastus. Rasmus -yhtye tammikuussa 1996.­

Kansainvälisesti menestynyt The Rasmus on julkaissut 9 albumia ja voittanut peräti 11 Emma-palkintoa. Lisäksi Lauri on julkaissut kaksi sooloalbumia. Nykyään hänet tunnetaan myös televisiosta. Yli 15 vuotta arkkitehtuuria harrastanut mies on luotsannut Laurin Talot ja Design by Lauri -tositelevisiosarjoja.

Syksyllä 2019 televisiossa pyöri Design by Lauri, jossa Lauri Ylönen suunnitteli neljä taloa tunnetuille suomalaisille.­

5. Terhi Kokkonen

Ultra Bra ja keltaiset sadetakit, oi niitä aikoja. Upeaääninen laulaja ja sanoittaja Terhi Kokkonen nousi julkisuuteen Ultra Bra -yhtyeestä. Bändin suurimpia hittejä ovat Sinä lähdit pois, Tyttöjen välisestä ystävyydestä ja Minä suojelen sinua kaikelta.

Terhi Kokkonen ja napapaita, voisiko enempää ysäriä olla?­

Sittemmin Terhi on vaikuttanut Scandinavian Music Group -yhtyeessä. Ultra Brakin teki paluun muutamaan otteeseen, viimeksi vuonna 2017. Terhi osallistui myös Vain elämää -ohjelmaan, mutta hänet lähetettiin kotiin kesken kuvausten.

Terhi Kokkosen osallistuminen ja poistuminen Vain elämää -ohjelmasta aiheutti paljon hämmennystä.­

6. Paula Koivuniemi

Käheä-ääninen ikisuosikki Paula Koivuniemi oli 90-luvulla jo konkari musiikkikentällä. Vuosikymmeneltä muistetaan parhaiten hitti Kun kuuntelen Tomppaa.

90-luvulla mediassa puitiin Paula Koivuniemen ja poliitiko Ilkka Kanervan suhdetta. Kuva Linnan juhlista vuodelta 1991.­

Yli seitsemänkymppinen Paula Koivuniemi on yhä kovassa iskussa. Viimeisimmän albuminsa hän julkaisi vuonna 2018.

Paula Koivuniemi vuonna 2017.­

7. Ville Valo

Rokkari Ville Valo perusti His Infernal Majesty -yhtyeen jo vuonna 1991, mutta debyyttialbuminsa HIM julkaisi vuonna 1998. Ville Valosta tuli saman tien monien naisten päiväunien päätähti.

Ville Valo poltti omien sanojensa mukaan tupakkaa pahimmillaan jopa 5 askia päivässä. Nykyään hän on päihteetön.­

Vuonna 2017 lopettanut HIM jäi historiaan yhtenä kaikkien aikojen kansainvälisesti menestyneimpänä suomalaisbändinä. Nykyään Ville keikkailee Agents-yhtyeen solistina.

Ville Valo Agents esiintyivät Helsinki-päivän konsertissa Kaisaniemen puistossa 2019.­

8. Mikko Kuustonen

Iina ja Minka Kuustosen isän Mikko Kuustosen sooloura käynnistyi kunnolla 90-luvun alussa. Vuosikymmenen aikana julkaistiin sellaiset hitit kuin Enkelit lentää sun uniin ja Aurora.

Tuuheat hiukset ovat olleet Mikko Kuustosen tavaramerkki jo vuosia. Kuva vuodelta 1996.­

Nykyään Mikko Kuustonen tunnetaan paremmin televisiosta. Hän on juontanut SuomiLOVEa sekä toiminut Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman vakiopanelistina.

Mikko Kuustonen julkaisi viimeisimmän albuminsa vuonna 2017.­

9. Elastinen

Elastinen eli Kimmo Laiho on suomalaisen hip hopin pioneereja. Iso H:n kanssa perustettu Fintelligens-yhtye sai levytyssopimuksen, kun Elastinen oli vain 18-vuotias. Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Heruuks? ja Sori.

Fintelligensin ysärityyliin kuuluivat vinot lippikset ja muutamaa numeroa liian suuret vaatteet. Tämä kuva on vuodelta 2000.­

Elastinen on sittemmin julkaissut useita sooloalbumeja. 2000-luvulla Fintelligens piti taukoa ja teki taas paluun. Elastinen on ollut kahdesti mukana Vain elämää -ohjelmassa, tuomaroinut The Voice Kidsiä ja toiminut ääninäyttelijänä.

Elastinen tunnetaan leveästä hymystään. Hänet valittiin Suomen positiivisimmaksi suomalaiseksi vuonna 2013.­

10. Petra Gargano

Ah, Tiktak! Pohjoishelsinkiläinen tyttöbändi aloitti toimintansa vuonna 1998, kun puolet sen jäsenistä oli vasta 13-vuotiaita. Solistina toimi Petra (nyk. Gargano). Alkuaikojen hittejä olivat Sekoitat mun maailman, Lopeta ja Kyyneleet.

”Kuka Tiktakin tyypeistä on sun lemppari”, kyselivät ysärilapset toisiltaan.­

Petra Gargano on tehnyt soolouraa vuodesta 2009, julkaissut yhden kokoelman ja neljä albumia. Vuonna 2007 lopettanut Tiktak teki lyhyen paluun keikkalavoille pari vuotta sitten. Petra on ollut mukana Vain elämää- ja Tähdet tähdet -ohjelmissa sekä Selviytyjät Suomessa.

Petra Gargano viihtyy yhä punaisessa tukassa.­

11. J. Karjalainen

J. Karjalainen eli Jukka Karjalainen leveytti 1990-luvulla sekä soolona että J. Karjalainen Electric Sauna -kokoonpanossa. Hänen tunnetuimpia ysärihittejään ovat muun muassa Missä se Väinö on? ja Villejä lupiineja.

Olisitko tunnistanut tätä siloposkea? J. Karjalainen vuonna 1992.­

Nykyään J. Karjalainen on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisartisteista: hän on myynyt yli 850 000 levyä. Hittikappale Mennyt mies nosti miehen uran uuteen nousuun vuonna 2013.

Mystinen hopeinen discomies eli J. Karjalainen Flow Festivaleilla 2019.­

12. Arja Koriseva

Arja Koriseva kruunattiin tangokuningattareksi vuonna 1989, ja hän on siitä lähtien viihdyttänyt suomalaisia tanssilavoilla. Kiireisimpinä aikoina hän teki huimat 300 keikkaa vuodessa. Ysärin lapset muistavat Arjan myös ääniroolistaan Disneyn Pocahontas-piirretyssä.

Arja Koriseva pirtsakkana vuonna 1995.­

Arja Koriseva vietti viime vuonna 30-vuotistaiteilijajuhliaan. Vuosiin on mahtunut myös televisioesiintymisiä sekä teatteri- ja juontotöitä. Vuonna 2015 hän sairastui rintasyöpään, mutta voi nykyään hyvin. Hän on mukana Vain elämää -ohjelman 11. kaudella.

Arja Koriseva esiintyi Seinäjoen Tangomarkkinoilla viime kesänä.­

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 01/2020.