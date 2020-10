Me Naiset

Näyttelijä arvelee, että kohtausten syy liittyy vielä osin käsittelemättömään menetykseen, jota Herala aikoo käydä läpi hypnoterapiassa.

Heidi Heralalle katkemattomat yöunet ovat lahja. 60-vuotias näyttelijä on kärsinyt yöllisistä kauhukohtauksista koko ikänsä. Heidi kertoo asiasta Me Naisten haastattelussa.

– En muista sitä itse, mutta tiedän, että lapsena sänkyni viereen oli laitettu pesuvateja. Jos heräisin yöllä, kompastuisin niihin ja muut kuulisivat. Äiti on kirjoittanut kohtauksista päiväkirjoihinsakin, että tuolla se Heidi-raasu taas huutelee.

Yöllä Heidi saattaa huutaa esimerkiksi äitiä eikä hahmota, missä päin huonetta on.

– Puoli tuntia, kolme varttia nukahtamisen jälkeen putoan ikään kuin liian syvälle uneen. Siitä tulee kuolemanpelon tunne. Uni ja valve menevät sekaisin.

Heidin puoliso, näyttelijä Seppo Maijala on oppinut vakuuttelemaan, että huoneessa ei ole esimerkiksi karhua tai polkupyörää. Seuraavana päivänä kohtauksen jälkeen olo on tosi väsynyt, ja sydän hakkaa.

Kun uniasioita kymmenisen vuotta sitten lähdettiin tutkimaan, Heidin päästä löytyi aivokasvain kuin varkain.

– Itse en ollut mitenkään shokissa, ympäristö enemmänkin. Kasvain ei ollut iso, ja se paljastui hyvänlaatuiseksi. Paradoksaalista kyllä, leikkauksen jälkeinen toipumisaika oli ihanaa. En ajatellutkaan töitä, oli pakko levätä. Aloin huomata pieniä arkisia asioita eri tavalla kuin ennen. Huomasin alkavani parantua, kun aloin taas hermostua työasioista.

Kauhkohtaukset ovat uuvuttavia. Heidi toivoo, että apu niihin löytyisi, ja on aloittelemassa hypnoositerapiaa.

– Kohtausten syy ei ollut kasvain, vaan syyn täytyy löytyä mentaalipuolelta. Ehkä se liittyy tähän osin käsittelemättömään asiaan eli Jarkon kuolemaan.

Heidin isoveli Jarkko kuoli 21-vuotiaana jouduttuaan liikenneonnettomuuteen. Heidi oli tuolloin 14-vuotias.

– Jarkko oli mielettömän temperamenttinen ja hauska, voimallinen hahmo ja ihana veli. Jarkko saattoi nauraa niin, että kaatui. Muistan hänestä myös huumeongelmat ja isot yhteenotot isän kanssa. Muistan, miten pelkäsin niitä riitoja.

– Oli surullista, miten ikäviä teitä Jarkko kulki. Onnellista oli, että hän pääsi niistä irti. Jooga ja kasvisravinto tulivat hänen elämäänsä, ja hän perusti yhdessä Turo-veljen kanssa luontaistuotekaupan Hietalahden halliin.

– Jarkon kuoleman jälkeen vanhempani turvautuivat yliluonnolliseen. Kävimme meedion luona ja monissa tilaisuuksissa, joissa erilaiset selvänäkijät niin sanotusti ottivat yhteyttä kuolleisiin. Surussa sellaiseen haluaa uskoa. Se oli yksi tapa surra, yritys pitää kiinni elämän jatkuvuudesta.

Miten kokemukset lapsuudenperheessä ovat Heidiin vaikuttaneet? Millaisia ominaisuuksia Heidi ihailee puolisossaan? Entä millainen matka äitiys on hänelle ollut? Millaisia tulevaisuudenhaaveita Heidillä on? Lue Heidi Heralan koko haastattelu Me Naisten keskiviikkona ilmestyvästä numerosta 41/2020.