Influensserit saavat ilkeitä viestejä, joissa arvostellaan heidän persoonaansa ja vähätellään heidän ammattitaitoansa. Sosiaalisessa mediassa huonot fiilikset puretaan somevaikuttajiin.

”Maiskuttelet puhuessasi. Se ärsyttää, voisitko lopettaa.”

”Olet ylipirteä.”

”Miten voit olla meikkitaiteilija, kun et osaa meikata.”

”Meikkiin olisi pitänyt tehdä tummemmat kulmakarvat.”

”Esität muuta kuin olet.”

Meikkitaiteilija ja kauneusvaikuttaja Miia Johanssonin mitta tuli täyteen tällä viikolla. Hän päätti kertoa blogissaan ja Instagram-tilillään kiusaamisesta, jonka kohteeksi on joutunut sosiaalisessa mediassa. Johansson on kokenut huorittelua, ammattitaitonsa kyseenalaistamista ja persoonansa arvostelua.

Johansson elättää itsensä tekemällä helppoja ja kevyitä meikkivideoita tavallisille naisille Instagramissa sekä bloggamaalla meikkituotteista. Johanssonin meikkitutoriaaleilla on miltei 30 000 seuraajaa hänen Instagram-tilillään.

Johansson ei ole ongelman kanssa yksin. Kirjailija, somevaikuttaja Hanna Gullichsen on puhunut Instagramissa kokemastaan mollauksesta. Gullichsen kertoi hiljattain seuraajilleen anonyymistä viestistä, jonka lähettäjä kritisoi Gullichsenin ruotsinkielentaitoa. Someviesteillä tapahtuvasta arvostelusta ja parjaamisesta ovat puhuneet myös bloggaaja, podcast-juontaja Alexa Dagmar ja bloggaaja, somevaikuttaja Natalia Salmela.

Palautteeksi naamioidut ilkeät viestit satuttavat eniten

Huorittelu ja ulkonäkokommentit eivät Johannsonin mukaan tunnu enää erityisen pahalta. Niihin hän on vuosien varrella valitettavasti tottunut.

Sen sijaan kipeästi satuttavat palautteeksi naamioidut yksityisviestit. Ne, joissa kirjoittaja kyseenalaistaa Johanssonin ammattitaitoa tai persoonaa. Viestittäjä saattaa kertoa, mikä päivän meikkitutoriaalissa on pielessä, ja miten meikistä olisi tullut parempi. Toiset taas arvioivat hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, kuten puhetapaa.

– Olen syyllistänyt itseäni siitä, etten kykene ottamaan palautetta vastaan, mutta eivät nämä viestit ole palautetta vaan kiusaamista, Johansson sanoo.

Hyvinä päivinä Johansson jättää viestit omaan arvoonsa. Ilkeämielinen arvostelu on kuitenkin aiheuttanut ahdistusta, sydämen rytmihäiriöitä ja itkuisuutta.

Huonoimpina hetkinään Johansson on pohtinut ammatinvaihtoa. Se olisi kuitenkin harmillista, sillä Johansson on tällä hetkellä saavuttanut aseman, johon hän on koko uransa ajan pyrkinyt. Hän tienaa elantonsa blogin ja Instagramin kautta, ja on viimeisen vuoden aikana pystynyt vähentämään työntekoa.

Miksi kivasta tyypistä tulee somessa ilkeä?

Psykologi Helmi Silvennoisen mukaan ilkeä kommentoiminen ja arvostelu kumpuavat pahasta olosta. Sosiaalisessa mediassa näkyvät kauniit kuvat ja menestystarinat voivat aiheuttaa meissä kateutta, negatiivista vertailua, riittämättömyyden tunteita, ahdistusta ja masennusta.

– Kielteiset tunteet saattavat johtaa siihen, että henkilökokee tarvetta päästä purkamaan pahaa oloaan muihin, Silvennoinen kertoo.

Sosiaalinen media etäännyttää ja luo harhan, että vaikuttajat eivät ole samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Näin kynnys purkaa omia huonoja fiiliksiä madaltuu, ja ihminen saattaa sanoa asioita, joita ei sanoisi kenellekään päin naamaa.

Silvennoinen kertoo, että yksi kiusaamisen muodoista on se, että aiheutettu paha mieli kuitataan kommentilla: ”et kestä kritiikkiä”. Silvennoinen muistuttaa, että vastuu siitä, miten vastaanottaja ymmärtää viestin, on aina myös palautteen antajalla.

Silvennoinen kehottaa jokaista tunnustelemaan omia motiivejaan ennen palautteen antamista. Miksi haluan kommentoida tuntemattoman ihmisen tilannetta tai tekemisiä? Haluanko vilpittömästi auttaa toista kehittymään? Mikäli ajatuksen taustalla on aito hyväntahtoisuus, se todennäköisesti välittyy vastaanottajalle.

Kiusaamisesta on tärkeää puhua

Miia Johanssonia on kehotettu jättämään ikävät viestit huomioimatta. Hänen mielestään se ei ole oikein.

– Ei koulukiusatullekaan pidä sanoa, että anna mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, sanoo Johansson.

Psykologi Helmi Silvennoinen on samaa mieltä. Hän toivoo parempaa mediakasvatusta lapsille, nuorille ja aikuisillekin. Somekiusaamisesta pitäisi puhua enemmän kotona ja kouluissa. Silvennoisen mielestä on myös hyvä, että somevaikuttajat nostavat pilkkaamisen esiin.

– Kiusaamista ei missään nimessä pidä hyväksyä. Toivon, että vaikuttajat hakisivat tarvittaessa tilanteeseensa apua. Kenenkään ei pidä jäädä asian kanssa yksin, Silvennoinen muistuttaa.