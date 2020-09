Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Kun mies pahoinpiteli viimeisillään raskaana olevan Anne Brunilan, tämä lähti taksilla sairaalaan – kertoo nyt Me Naisille, miten selvisi väkivaltaisesta suhteesta

Anne Brunila tunnetaan talouselämän johtajana. Hän on myös erityislapsen äiti, buddhalainen opetuslapsi ja väkivaltaisesta suhteesta selviytynyt. – Elämäni on ollut paljon parempaa kuin mitä siitä olisi pahimmillaan voinut tulla.

Kun Anne Brunila, 63, puhuu elämäntehtävästään, hän ei tarkoita näyttävää uraansa Suomen talouselämässä ja sen johtopaikoilla. Hän puhuu pojastaan, nyt 35-vuotiaasta Oskarista, jonka Anne usein esittelee erikoispoikanaan. Se on kaunis sana sille, että on vähän erilainen.

Oskari sairastui vauvana aivokuumeeseen, joka jätti pysyvät jäljet hänen kehitykseensä.

– Minun suurin tehtäväni on huolehtia, että Oskarilla on mahdollisimman hyvä elämä. Se ei tarkoita, että olisin aina onnistunut siinä – olen ollut myös väsynyt, kiukkuinen ja hermostunut. Mutta elämäntehtäväni on ollut aina kirkas, Anne sanoo.

Oskarin isä ei ole ollut mukana pojan elämässä, vain välähdyksinä ensimmäisissä vuosissa. Anne kertoo haastavasta parisuhteestaan nyt ensikertaa julkisesti kirjassaan Kuka olisi uskonut (Tammi). Ei siksi, että tekisi tiliä elämästään vaan siksi, että hänen esimerkkinsä voisi rohkaista niitä, jotka käyvät läpi samaa.

– Koin merkitykselliseksi kertoa minun ja Juhan tarinan. Minulle se on selviytymistarina mutta Juhalle ei.

” Tietenkin olin ajatellut, että suuri rakkaus pelastaa.

Miehellä oli mustasukkainen luonne sekä mielenterveysongelmia, jotka pahenivat lapsen sairastuttua. Poliisipöytäkirjoissa puhutaan törkeistä pahoinpitelyistä. Ensimmäisen päätteeksi Anne pakeni taksilla sairaalaan paikattavaksi. Hän oli silloin 8. kuulla raskaana.

–Tietenkin olin ajatellut, että suuri rakkaus pelastaa. Jos toista oikein pyyteettömästi rakastaa, hän kyllä paranee. Mutta eihän se niin mene.

Mies ei saanut tarvitsemaansa hoitoa eikä koskaan toipunut mielensä sairauksista ja teki lopulta itsemurhan.

– Kokemus jätti minuun monen vuoden varjon, mutta selviydyin. Toivon, että tarinani antaa uskoa: tällaisesta voi selvitä ja vieläpä ilman kauheita traumoja, Anne sanoo nyt.

–Ei kannata murehtia sellaista, mistä ei voi tietää. Minäkin olisin surrut hirveästi turhia asioita. Elämä on ollut paljon, paljon parempaa kuin mitä siitä olisi pahimmillaan voinut tulla.

Mitkä ovat olleet Annen syyt ja välineet selviytymiseen? Mitä hän ajattelee erityisvanhemmuudestaan ja rakkaudesta vaikeiden kokemustensa jälkeen? Mitä suomalainen talouspomo oikein tekee Tiibetissä ja millaisia terveisiä Annella on uranaisille? Lue Annen koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 40/2020. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.