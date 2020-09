Seksuaalinen häirintä voi olla ahdistavia viestejä somessa, mutta myös intiimikuvien kinuamista ja niillä kiristämistä. Usein kohteena ovat nuoret tytöt ja naiset.

Emilia tutustuu Aleksiin Snapchatissa. Aluksi he vaihtavat arkisia kuulumisia. Tunnelma on mukava, ja kuva- ja ääniviestien vaihdossa saattaa vierähtää koko ilta. Eräänä iltana Emilia lähettää flirttailumielessä muiden kuvien joukossa yhden kuvan, jossa näkyy hieman paljasta pintaa. Aleksi innostuu ja pyytää toista kuvaa. Emilia suostuu, mutta laittaa tarkoituksella kuvan, jossa kasvot eivät näy.

Aleksi haluaa vielä kolmannen kuvan. Se saisi olla vähän rohkeampi. Emilia epäröi ja vastaa, että hänestä on ollut ihanaa viestitellä Aleksin kanssa, mutta hän ei halua lähettää enempää kuvia ihmiselle, jota ei ole koskaan tavannut.

Aleksi alkaa jankuttaa. Laita nyt vielä kolmas kuva. Ole mulle mieliksi.

Kun Emilia ei suostu, alkaa uhkailu.

Jos en saa sulta lisää kuvia, levitän nää kuvat sun nimen ja käyttäjänimen kera. Sun kaikki kaverit näkee ne. Sun vanhemmat näkee ne.

Sulla on kaksi tuntia aikaa laittaa lisää kuvia tai nämä kuvat lähtee levitykseen.

Henkilöt ovat keksittyjä, ja tilanne on kuvitteellinen, mutta seksuaalineuvoja ja Sua varten somessa -tiimin vetäjä Anni Pätilä vahvistaa, että juuri tämän kaltaista intiimikuvilla kiristämistä tapahtuu Suomessa. Sua varten somessa -hanke toimii TikTokissa, Instagramissa ja Snapchatissa.

” Puolet yhteydenotoista on tullut alle 16-vuotiailta.

12-21-vuotiaat nuoret voivat ottaa yhteyttä hankkeen työntekijöihin lähettämällä somessa yksityisviestin. Mikäli nuori huomaa jollakin somealustalla kiusaamista tai häirintää, hän voi tägätä Sua varten somessa -tilin postaukseen, ja näin hankkeen työntekijät saapuvat katsomaan, mitä tapahtuu.

Sua varten somessa -hanke aloitti toimintansa tämän vuoden huhtikuussa, ja viiden kuukauden aikana yhteydenottoja on tullut noin 850. Puolet niistä on tullut alle 16-vuotiailta.

Nuoret ottavat tiimiin yhteyttä usein siksi, että tuntematon aikuinen on lähettänyt heille epäsopivia kuvia tai pyytää nuorilta alastonkuvia. Myös ulkonäköön kohdistuva kiusaaminen on yleinen yhteydenoton syy.

Ilmiö ei ole uusi, mutta maailmalla on havaittu, että intiimikuvien levittäminen on saattanut lisääntyä nimenomaan koronarajoitusten aikana. Esimerkiksi brittimedia BBC uutisoi viime viikolla, että ilmoitukset niin sanotusta kostopornosta ovat lisääntyneet 22 prosenttia viime vuodesta. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneita auttavan Refuge-järjestön tekemän kyselytutkimuksen mukaan yhtä seitsemästä 18–34-vuotiaasta naisesta on kiristetty intiimikuvilla Englannissa ja Walesissa.

Suomalaisia tuoreita tilastoja ei ole tiettävästi saatavilla, mutta Helsingin poliisin komisarion Jarmo Heinosen mukaan ei ainakaan toistaiseksi ole havaittavissa, että intiimikuvien levittäminen tai digitaalinen seksuaalinen häirintä olisivat lisääntyneet koronarajoitusten seurauksena.

Somen lieveilmiö tai ei – häirintä on väärin

Sua varten somessa -hankkeen Anni Pätilä on huolestunut erityisesti siitä, että nuoret kokevat, että seksuaalisesti sävytetyt viestit ovat asiaankuuluva lieveilmiö sosiaalisessa mediassa. Näin ei todellakaan pitäisi olla. Mitä nuoremmasta on kyse, sitä vaikeampaa on erottaa, mikä on oikein ja mikä ei.

– 12-vuotiaat ovat saattaneet sanoa, että he eivät ole kokeneet häirintää. Että ihan tavallisia alastonkuvia olen saanut aikuisilta, kertoo Pätilä.

Erilaiset sosiaalisen median alustat mahdollistavat erityyppisen häirinnän. Instagramissa tuntemattomat saattavat jättää seksuaalissävytteisiä kommentteja, ja Snapchatissa nuoret joutuvat vastaanottamaan asiattomia kuvia tai heiltä kinutaan kuvia.

– Tuntuu, että somessa oikean ja väärän raja on hämärtynyt, sanoo Pätilä.

Ilmiö on myös vahvasti sukupuolittunut. Nais- ja tyttöoletetut saavat kaikenlaisia ei-toivottuja viestejä huomattavasti enemmän kuin poika- tai miesoletetut. Pätilä kuitenkin sanoo, että myös pojat ja miehet saavat ei-toivottuja seksuaalisesti virittyneitä viestejä, mutta heillä saattaa olla vielä korkeampi kynnys puhua niistä.

Intiimikuvien levittäjä syyllistyy aina rikokseen

Kynnystä puhua nostaa kaikkien kohdalla myös se, että seksuaalisen nettihäirinnän kohteeksi joutunut saattaa kokea tapahtuneesta syyllisyyttä.

Mukavalta tuntuva viestittely kivan ihmisen kanssa voi johtaa intiimikuvien lähettämiseen, ja toisinaan toinen osapuoli alkaa kiristää valokuvien lähettäjää kuvien julkaisulla.

– Pitää muistaa, että kuvien lähettäjä ei ole tehnyt mitään väärää. Kuvien lähettäjä luottaa vastaanottajaan, ja kiristäjä pettää tämän luottamuksen, muistuttaa Pätilä.

” Olenko ansainnut tämän, kun olen esiintynyt paljastavissa vaatteissa?

Mikäli Sua varten somessa -hankkeen työntekijät saavat yhteydenoton, nuorta kuunnellaan ja hänelle kerrotaan, että tapahtunut ei ole missään tapauksessa hänen syytään. Jos on syytä epäillä rikosta, nuorta kannustetaan tekemään rikosilmoitus poliisille ja siihen tarjotaan apua. Nuori voi saada neuvoja ja apua myös Rikosuhripäivystyksestä.

Mikäli uhkailija päätyy jakamaan kuvia, hän voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen, kunnianloukkaukseen tai alaikäisen tapauksessa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseen. Nämä kaikki ovat rikoksia.

Puhetta tulisi kohdistaa myös häiritsijöille

Kun seksuaalisesta häirinnästä keskustellaan, puhe keskittyy yhä usein sen kokijaan. Pätilän mielestä puhetta tulisi suunnata entistä enemmän tekijöille. Häirinnän takana on aina henkilö, joka on käyttänyt aikaansa siihen, että on ottanut esimerkiksi kuvan elimestään tai kirjoittanut epäasiallisen kommentin.

Silti nuori saattaa etsiä vikoja omasta toiminnastaan: olenko ansainnut tämän, kun olen esiintynyt paljastavissa vaatteissa jossain kuvassa?

Pätilän mukaan seksuaalisuuteen liittyvät tabut näkyvät edelleen ilmiön ympärillä ja keskusteluissa nuorten kanssa. Hänen mukaansa nuoret uskaltavat puhua monenlaisista ikävistä asioista ja tapahtumista, mutta seksuaalisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen liittyvistä loukkauksista on vaikeampaa puhua, koska ne koetaan häpeällisiksi.

Apua ei kuitenkaan saa, ellei asiaa uskalla ottaa esille.

Aikuisuuteen kasvaessa on myös tärkeää oppia tuntemaan rajansa ja tiedostamaan mukavan flirtin ja seksuaalisen häirinnän ero. Intiimikuvien lähettämisessä ei ole mitään väärää, ja leikkimielinen seksuaalinen kommentointi voi olla kivaa silloin, kun se tapahtuu yhteisymmärryksessä.

– Molempien osapuolien on tiedostettava sekä oikeudet että vastuut, sanoo Pätilä.