Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

”Et ole tervetullut perheeseen” – Sanni, 23, kertoo, millaista on, kun kumppanin isä katkaisee välit

Sannin avopuolison isä jäädytti välit pariskuntaan, koska ei hyväksy Sannia. Sanni kertoo, miten se on vaikuttanut parisuhteeseen.

Sannin itsetunto on kärsinyt, koska hänen kumppaninsa isä ei hyväksy häntä: ”Sitä on alkanut epäillä, onko oikeasti niin huono valinta kumppaniksi.”­

Oli isänpäivä 2017 ja Joonaksen* sukua oli kokoontunut perinteiseen tapaan viettämään juhlaa isommalla porukalla. Myös Joonaksen tyttöystävä Sanni* oli mukana, mutta Joonaksen isä ei edes tervehtinyt häntä. Sanni päätyi istumaan pitkässä pöydässä vastapäätä Joonaksen isää, mutta tämä ei koko ruokailun aikana vilkaissutkaan Sannia tai sanonut hänelle sanaakaan.

– Hän oli selvästi kiusaantuneena jumissa minun kanssani. Minua ei sillä lounaalla ollut olemassakaan, Sanni muistelee.

Joonaksen siskon kumppanin kanssa päivänsankari sen sijaan jutteli iloisesti, Sanni kertoo.

Pian isänpäivälounaan jälkeen Joonaksen isä soitti.

– Hän ilmaisi Joonakselle hyvin suorasanaisesti, että minä en ole tervetullut perheeseen. Hän sanoi, että olen hirveän huono valinta kumppaniksi ja Joonaksen pitäisi tulla järkiinsä ja hankkiutua minusta eroon.

Ei selityksiä

Puhelun aikoihin Sanni, 23, ja Joonas, 28, olivat seurustelleet runsaan vuoden ajan. Sanni oli tavannut Joonaksen isän muutamia kertoja aiemmin, ja tapaamiset olivat sujuneet hyvin.

– Hän tuntui tykkäävän minusta, eikä mitään hälyttävää ollut ilmennyt. En ole koskaan antanut hänelle mitään syytä epäillä sopivuuttani Joonaksen kumppaniksi.

Sanni oli tosin jo ennen isänpäiväateriaa huomannut, ettei häntä kutsuttu Joonaksen perheen kanssa elokuviin, patikoimaan tai muihin yhteisiin menoihin. Kutsua ei koskaan kuulunut, vaikka Joonaksen sisarusten kumppanit olivat mukana perheen menoissa.

– Kun minua alkoi epäilyttää, ajattelin ensin, että ehkä vain kuvittelen tai huono itsetuntoni temppuilee. Sitä pystyi aina jotenkin selittämään itselleen, että ehkä Joonaksen isä ajatteli, ettei kyseinen asia kiinnostanut minua.

” Hän sanoi, että olen hirveän huono valinta kumppaniksi ja minusta pitäisi hankkiutua eroon.

Joonaksen isän ilmoituksen jälkeen asiassa ei ollut enää epäselvyyttä. Mitään selitystä pari ei saanut.

– Joonas yritti kysellä sitä, mutta hänen isänsä sanoi vain, että mieti itse, niin tajuat. Että kyllähän sen nyt näkee. Hän sanoi, että kaikki muutkin sukulaiset ajattelevat samoin, mutta eivät vain kehtaa sanoa sitä.

Sannin ja Joonaksen kokemuksen mukaan niin ei ole.

– Joonaksen suku on aivan ihana. He ovat ottaneet minut avosylin vastaan, eikä minun ole ikinä tarvinnut epäillä, että kellään muulla olisi mitään ongelmia kanssani.

Kova kolaus parisuhteelle

Puhelun jälkeen Joonas ja Sanni keskustelivat asiasta paljon. Vaikeasta tilanteesta huolimatta he päättivät jatkaa seurustelua.

– Olemme molemmat sitä mieltä, että Joonas ei valinnut minun ja isänsä väliltä. Hän halusi elää omaa elämäänsä, eikä hänen isänsä halua olla osa sitä. Se on hänen isänsä valinta, ei meidän.

Päätöksen seurauksena Joonaksen isä katkaisi välit molempiin. Joonas ja Sanni eivät ole sen jälkeen olleet hänen kanssaan missään tekemisissä lukuun ottamatta satunnaisia kohtaamisia sukujuhlissa. Niissä Joonaksen isä käyttäytyy kuin Sanni olisi ilmaa. Hän saattaa pakon edessä kätellä tätä, mutta ei välttämättä edes tervehdi.

Joonaksen muilta sukulaisilta Sanni on myös kuullut, että Joonaksen isä on puhunut hänestä rumaan sävyyn. Sanomisten tarkempaa sisältöä hän ei edes halua tietää.

Vaikka pari on yhä yhdessä, kolmen vuoden takainen käänne oli Sannin mukaan suhteelle kova kolaus. Joonas oli ennen läheinen isänsä kanssa, joten välien katkeaminen oli hänelle eräänlainen kriisi.

– Hän joutui tasapainottelemaan sen välillä, mitä hänen isänsä sanoi ja mitä hän itse halusi.

Tilanne on saanut Sannin epäilemään itseään ja miettimään, mikä hänessä on vikana.

– Olen vuosien varrella arvaillut, onko syynä ulkonäkö tai koulutus vai ihan vain se, että hän päätti niin. En ole ulkoisesti hänen ihanteidensa mukainen eli sporttinen ja hoikka, enkä myöskään ollut korkeasti koulutettu, vaikka myöhemmin aloitin yliopistossa. Viimeinen vaihtoehto, mikä tuntuu myös todennäköisimmältä, on se, että en kelpaa, koska hän ei ole valinnut minua.

Sannin mukaan Joonaksen isä on hyvin vahvatahtoinen ja periksiantamaton ja tuntuu haluavan pistää nenänsä lastensa elämänvalintoihin.

– Usein mietin myös, oliko se vain hetkellistä mielenosoitusta, mutta nyt kun aikaa on kulunut, on vaikeampi sanoa hyväksyvänsä ja muuttaa mieltä. Ehkä tilanne on vain jatkunut niin pitkään, ettei hän enää uskalla tai kehtaa lopettaa. Kuka tietää.

Sannin itsetunto on ollut koetuksella.

– Totta kai sitä on alkanut epäillä, onko oikeasti niin huono valinta kumppaniksi ja olisiko vain parempi, että eroaisimme.

Entäs tulevaisuus?

Pari on nyt ollut yhdessä neljä vuotta ja asunut niistä kaksi saman katon alla. He ovat pystyneet käsittelemään asiaa yhdessä, eikä se sen ansiosta enää rasita heidän suhdettaan arjessa.

Aika ajoin ikävä tilanne kuitenkin nousee esiin. Toisinaan isänpäivä tai muu vastaava tilaisuus muistuttaa siitä. Silloin tällöin pariskunnan täytyy myös kohdata Joonaksen isä perhejuhlissa. Sitä Sanni jännittää ja stressaa edelleen joka kerta.

” Minkälaista olisi kertoa lapsille, että pappa asuu parin kaupunginosan päässä, mutta ei halua olla osa meidän elämäämme?

Sanni on pohtinut paljon myös tulevaisuutta. Mitä tapahtuu, jos hän ja Joonas joskus saavat lapsia?

– Usein tulee mietittyä, minkälaista olisi kertoa, että pappa asuu parin kaupunginosan päässä, mutta ei halua olla osa meidän elämäämme, koska ei tykkää äidistä.

Toisaalta Sannia mietityttää, mitä tapahtuisi, jos tilanne lasten myötä muuttuisi.

– Jos Joonaksen isä päättäisi siinä vaiheessa hyväksyä minut, niin pystyisinkö koskaan uskomaan ja luottamaan suunnanmuutokseen?

Silti Sanni uskoo, että voisi antaa anteeksi, jos Joonaksen isä joskus haluaisi korjata välit. Aikaa ja aitoa tahtoa se kuitenkin vaatisi.

Tällä hetkellä Sanni ajattelee, että paras mahdollinen näkymä on, että heillä vielä jonain päivänä voisi olla kohteliaat välit.

– Toivon, että voisimme sukujuhlissa tavatessamme katsoa silmiin ja tervehtiä. Ystävyyttä en odota, enkä haluakaan.

*) Nimet muutettu.