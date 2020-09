Me Naiset

Jonna Joutsen kipuili sinkkuuttaan, kunnes tajusi, että asiasta tehdään usein liian suuri numero. Toinen tärkeä oivallus oli, että hän voi itse tehdä elämästään sellaisen kuin haluaa.

– Mietin nuorempana usein, mikä minussa on vikana ja kelpaanko kenellekään, Jonna kertoo.­

Näennäisesti avoin, sisältä herkkä ja huono päästämään ihmisiä lähelleen. Näin itseään luonnehtii Jonna Joutsen, 28, joka ei ole ollut koskaan vakavassa parisuhteessa.

Hän on aikuisiällään deittailut ja etsinyt kumppania, mutta luottaa tällä hetkellä vain sattumaan.

Jonna on sinkku, muttei suinkaan yksin: samassa veneessä hänen kanssaan seilaa noin miljoona muuta suomalaista.

Moni sinkku tunnistaa ympäristöstä tulevat paineet pariutua, mutta Jonna kertoo olevansa täysin sujut asian kanssa. Siihen päästäkseen hän on kuitenkin kulkenut pitkän tien.

– Minua koulukiusattiin aikoinaan muun muassa ylipainon ja massasta poikkeavien mielenkiinnon kohteiden vuoksi. Yksi ikävimmistä muistoista on varmaankin se, kun ollessani 15-vuotias eräs tuntematon poika kommentoi Irc-galleriassa, että mieluummin kuolisi kuin koskisi minuun.

Pitkään jatkunut kiusaaminen naarmutti Jonnan itsetuntoa. Hänestä kasvoi ujo nuori, joka ei uskaltanut lähestyä kiinnostavia ihmisiä. Jonna olisi kyllä halunnut seurustella, mutta epävarmuus karisti haaveet ja rakensi tunteille suojamuurin.

– Mietin nuorempana usein, mikä minussa on vikana ja kelpaanko kenellekään. Kun kaverini alkoivat lukiossa seurustella, koin siitä paineita ja ajattelin, että minusta tulisi onnellinen, jos löytäisin itsekin jonkun, hän muistelee.

Myöhemmin Jonna on ymmärtänyt, että itsevarmuus on rakennettava itse eikä toisten kautta.

– Kun olen oppinut tunnistamaan omat kipupisteeni, niitä on ollut helpompi tarkastella. Kukaan ei voi olla täysin valmis itsevarmuutensa kanssa, mutta sitä voi onneksi aina työstää, Jonna selittää.

Sinkkuudesta on tehty liian iso numero

”No oletkos löytänyt itsellesi jo miestä?”

Kyseisen kaltaisiin uteluihin Jonna on saanut vastailla aikuisiällään monet kerrat. Kyselijät ovat olleet yleensä vanhempaa väkeä, sillä Jonnan kaveripiiri suhtautuu hänen sinkkuuteensa hyvin neutraalisti.

– Koen eläväni kaveripiirini vuoksi tietynlaisessa kuplassa, jossa en edes osaa enää kiinnittää huomiota sinkkuuteeni. Ystäviini ei tällä hetkellä kuulu juurikaan pariskuntia, vaan kaverit ovat pysyneet yksilöinä. Sitäkään kautta ei ole syntynyt enää paineita seurustella, Jonna kertoo.

Jonnan mielestä sinkkuus asetetaan liian usein parrasvaloihin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä: joko hämmästellään sitä, että liki 30-vuotias ei ole koskaan seurustellut, tai sitten itsenäisyyttä ja sinkkuelämää hehkutetaan ylitsevuotavasti.

Jonna itse ei pidä tilannettaan mitenkään poikkeuksellisena. Hän on kuitenkin huomannut, että yhteiskunnassamme seurustelukumppanin puutetta pidetään yhä usein merkkinä jonkinlaisista ongelmista. Hänestä ennakkoasenteen voisi jo unohtaa, sillä kaikille parisuhde ei ole tasapainoisen elämän mittari.

Jonnan mukaan yksin elämisestä vain tulee helposti osa identiteettiä, mikä myös nostaa kynnystä seurustella.

” Kun on viihtynyt pitkään yksin, parisuhdetta ei välttämättä osaa edes etsiä.

– Kun on viihtynyt pitkään yksin, parisuhdetta ei välttämättä osaa edes etsiä. On myrkyllistä ajatella, että jos ei ole sattunut rakastumaan, vika on itsessä. Silloinhan miljoonassa suomalaisessa olisi jotakin pahasti vinossa, hän pohtii.

Jonkinlaista sinkkumyönteisyyttä on kuitenkin jo ilmassa. Enää yksin eläminen ei herätä yhtä paljon kummastelua kuin ennen ja on alettu ymmärtää, että perinteinen ydinperhearki omakotitaloineen, lapsineen ja kultaisinenoutajineen ei ole ainoa oikea tapa elää.

– Itse voisin kyllä pitää sellaisesta perinteisestä parisuhteesta, jos kohdalleni sattuisi osumaan oikea ihminen. Koen kuitenkin, että haluan tällä hetkellä käyttää aikani muuhun kuin vaikkapa Tinderissä pyörimiseen. Deittailusta olen pitänyt jo pitkään taukoa, Jonna kertoo.

Vaikka Jonna onkin tyytyväinen yksin, hän vierastaa ”ylenpalttista boss lady -asennetta”, jossa naisten sitoutumaton ja itsenäinen elämä nostetaan vahvuuden symboliksi ja ihanteeksi.

– Yksin pärjääminen nostaa kyllä itsevarmuutta, mutta ihmisen tulisi saada ja pitäisikin näyttää myös haavoittuvuutensa. Herkkä puoli löytyy kaikkein vahvimmiltakin.

Jonna toivoisi, että sama huomioitaisiin myös sinkkumiesten kohdalla, sillä hänen mielestään etenkin he ovat jääneet alakynteen.

– Itseään toteuttavaa, vahvaa ja itsenäistä naista ei yleensä katsota pahalla. Jos kuitenkin itse olisin tilanteessani mies, minut voitaisiin ehkä helpommin leimata joko raukaksi tai sitten ylimieliseksi.

Ura edellä

Ennen Jonna kärsi yksinelostaan, mutta muutama vuosi sitten hän alkoi arvostaa sinkkuuttaan. Se, että seurustelukokemuksia oli takana puhdas nolla, ei ollutkaan merkki huonommuudesta.

Ratkaisevaa oli oivallus urakeskeisestä elämänasenteesta: Jonna huomasi, että ihmissuhteista stressaamisen sijaan hän voi käyttää energiansa elämäntavaksi muodostuneeseen työhönsä. Hän ymmärsi, että kulissisuhdetta ei tarvitse rakentaa, jos ei ole rakastunut.

Siksi Jonnalla on myös tarkat kriteerit siitä, millainen kumppani hänelle voisi sopia. Tämän tulisi ymmärtää Jonnan kunnianhimoisuutta ja uran ympärillä pyörivää elämää.

Jonna työskentelee media-alalla ja ton tehntt muun muassa Rakkauden nallekarkit -podcastia. Sinkkuaiheisessa podcastissa hän on yhdessä julkkisvieraiden kanssa purkanut ennakko-odotuksia, joita yksin elävät kohtaavat.

– Tajusin, että ihan valtava määrä muita ihmisiä – niin miehiä kuin naisiakin – kipuilee sitä, ettei heidän elämänsä noudata perinteistä ydinperheen mallia, hän kertoo.

Samastuttavuus ja sinkkuuden monimuotoisuuden todistaminen ovatkin hänen työnsä päämäärä.

– Olen vasta nyt ymmärtänyt sen, että normaalia ei ole olemassa, hän summaa.

Rakkauden nallekarkit -podcastin uusin kausi on kuunneltavissa Suplassa. Supla ja Me Naiset kuuluvat Sanoma-konserniin.

Juttu on julkaistu menaiset.fi:ssä ensimmäisen kerran toukokuussa 2020.