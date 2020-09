Me Naiset

Deittailussa kytee ilmiö, jossa todellinen arvomaailma piilotetaan kumppanilta – wokefishingin taustalla on usein 2 inhimillistä syytä

Roimasti huijattu ikä paljastuu viimeistään ensitreffeillä, mutta entä jos toinen valehtelee arvoistaan?

Kumppanin löytäminen on nykypäivänä kaikkea muuta kuin helppoa. Siitä kertovat aikamme deittailuilmiöitä kuvaamaan luodut sanat, kuten ghostaus (kumppaniehdokas tekee katoamistempun ja lakkaa yhtäkkiä vastaamasta yhteydenottoihin), benching (ajoittaiset yhteydenotot, joilla annetaan tyhjiä lupauksia yhteisestä tulevaisuudesta) ja catfishing (se, että esittää suhteen toivossa muuta kuin on).

Moni näistä ilmiöistä on ollut olemassa jollain tasolla jo pidempään, mutta on saanut nimen vasta viime vuosien aikana. Uusin deittailijoiden tunnistama ilmiö on kuitenkin tyypillinen juuri tälle ajalle.

Kyseessä on wokefishing eli vapaasti suomennettuna tiedostavuudella kalastelu. Refinery29-sivustolla kerrotaan, että kyse on siitä, että henkilö esittää olevansa tiedostavampi kuin oikeasti onkaan.

Tiettävästi ensimmäisenä termin esitteli Serena Smith Vicen sivustolle kirjoittamassaan artikkelissa. Hän kertoi, kuinka oli deittaillut nuorempana miestä, joka vaikutti arvoiltaan edistykselliseltä, johon woke-termi englannin kielessä viittaa. Kun kirjoittaja alkoi vegaaniksi, totuus deittikumppanista kävi ilmi: tämä paljastui ihmiseksi, jolta ei löytynytkään ymmärrystä Serenaa, vegaania ja feministiä, kohtaan.

Lopputuloksena petetty olo

Siinä missä aiemmin deittisovelluksissa on saatettu valehdella vaikkapa iästä, pituudesta tai tulotasosta, wokefishingissä huijauksen kohteena ovat arvot, esimerkiksi poliittiset näkemykset ja suvaitsevaisuus.

Wokefishing on erityisen ikävää, koska kyse on todella henkilökohtaisista ja usein parisuhteen onnistumisen kannalta kriittisistä asioista – monelle arvot ovat suhteessa juuri se asia, josta ei tingitä. Me Naisten tekemässä kyselyssä 66 prosenttia yli 80 000 vastaajasta kertoi, ettei voisi ryhtyä suhteeseen ihmisen kanssa, jolla on todella erilaiset arvot.

Arvohuijauksessa kurjaa on myös, että sen paljastumisessa voi mennä pitkään. Jos huijaa olevansa useita senttimetrejä todellista pidempi, totuus käy ilmi viimeistään tavatessa. Ei ole ihan helppo paikka, jos on kuukausia tai jopa yli vuoden kuvitellut seurustelevansa tyypin kanssa, joka jakaa saman arvomaailman, ja sitten selviää, että kaikki onkin ollut huijausta.

Harvemmin tarkoituksena on kuitenkaan ollut satuttaa toista, sanoo Refinery29:n haastattelema deittailuvalmentaja Damona Hoffman. Joku voi väittää ajattelevansa todellista edistyksellisemmin, koska välttelee konflikteja tai toivoo, että toinen pitää hänestä.

Toinen vaihtoehto on, että ihminen on vasta tajunnut, ettei olekaan niin ennakkoluuloton kuin on kuvitellut. Silloin hän saattaa hävetä näkemyksiään niin paljon, ettei uskalla kertoa niistä rehellisesti.

Oli syy mikä tahansa, moinen petkutus ei tietenkään ole hyväksyttävää.

– Jos joku antaa väärän kuvan näkemyksistään vain saadakseen deittejä, suhde lähtee liikkeelle valheesta. Ihmiset saattavat joutua arvokysymyksistä moniin keskusteluihin, jotka eivät etene mihinkään, ja heidän sydämensä voi särkyä, Hoffman sanoo.

Jos wokefishingiä kerran on vaikeaa tunnistaa, onko sitä mahdollista välttää?

No, ainakin voi yrittää. Yksi hyvä keino on käydä oikeita keskusteluja sen sijaan, että vain viestittelisi puhelimitse. Kasvotusten ja jopa videopuhelun välityksellä on helpompi tunnistaa, onko toinen aito.