Taasko samat naamat? Selvitimme, kuka Suomen juontajista on eniten telkkarissa

Tuntuuko se vain siltä, vai onko meillä tosi vähän hyviä, karismaattisia ja ammattitaitoisia henkilöitä juontamaan viihdeohjelmia?

Hei, sinä lineaarisen television kotimaisen viihteen katsoja. Tuleeko sinulle joskus sellainen olo, että mikään ei muutu? Puoli Seitsemän -juontaja Susanna Laine saattoi vaihtua Ella Kanniseen, mutta huomaako katsoja kunnolla eroa? Viikonlopun viihdeohjelmissakin vaikuttaisi olevan aina samat juontajat. He ovat ammattitaitoisia ja karismaattisia, ei siinä mitään. Heitä ei vain ole kovin montaa.

Vappu Pimiä sai hiljattain Vuoden Juontaja -tunnustuksen, mutta Vuoden Kulunein Ruutukasvo -palkintoa ei ole vielä jaettu. Kukahan sen saisi?

Valitsimme umpimähkään ne juontajat, jotka vaikuttavat olevan joka toisessa tv-ohjelmassa ja laskimme pyöreähköt keskiarvot heidän ruutuajastaan viimeisen vuoden sisällä. Lukuihin ei kannata suhtautua erehtymättöminä tilastoina: ne perustuvat ohjelmatietoihin eivätkä tarkkaan seurantaan. Mukaan ei myöskään ole laskettu saman ohjelman uusintoja eri kanavilla – ne varmasti kolminkertaistaisivat tuntimäärän ja ovat ehkä iso syy siihen, että näyttää siltä kuin samat naamat hymyilisivät herkeämättä kameralle.

Seuraavassa palkintoehdokkaat satunnaisjärjestyksessä: joko jännittää, kuka vie voiton?

­

1. Jaakko Saariluoma

Ei symppis-Jaska ole läheskään joka ohjelmassa: häntä on nähty vuoden sisällä Stadi vs Lande -visailussa, Suurmestarissa ja Possessa. Niistä kertyy yhteensä vaivaiset 66 tuntia.

­

2. Vappu Pimiä

Iloista ja varmaa Vappua näkyi viime keväänä telkkarissa vähemmän kuin piti: Maikkari jätti Maajussille morsian maailmalla -sarjan silloin esittämättä. Mutta ehkä se vielä tulee! Vappua on kuitenkin mahdollista päästä katselemaan Tanssii tähtien kanssa -showssa (sekä viime että tänä syksynä) sekä alkuperäisessä Maajussille morsian -sarjassa. Tarkkasilmäisimmät saattoivat huomata myös Vappu ja Marja Live -ohjelman, joka tuli hämmentävästi MTV3:lta ja AVAlta samalla kellonlyömällä. Vapun toteutuneet tunnit: 78.

­

3. Heikki Paasonen

Mukava Heppu -Heikkikin on ollut monessa mukana: The Voice of Finland, Paasosen Polttaritoimisto ja Tähdet, tähdet. Saattoipa joku nähdä Heikin myös juontamassa Emma-gaalaa viime talvena. Hyvä Heikki! Heikin hetket valtakunnanjulkisuudessa: 77 tuntia.

4. Sami Kuronen

Sami ”Rintakehä auki” Kuronen tekee kunnioitettavaa työuraa Temptation Islandilla. Tuotantokausi tulee toisensa perään, ja varsinaisen lähetyksen lisäksi vielä extraohjelma päälle. Lisäksi on välillä käytävä Toisenlaisten teiniäitien tykönä. Samin naama + levitetyt kädet telkkarissa vuoden sisällä: 106 tuntia.

5. Maria Veitola

Iltatoimi-Maria on parissakin ohjelmassa ajankohtainen: Yökylässä Maria Veitola sekä Masked Singer, jossa hän oli viime keväänä ohjelman hassuiten puettu tuomari. Mutta onkohan hän enää salaperäisessä lauluohjelmassa tuomaroimassa tänä syksynä? Emme tiedä vielä! Maria jää aika paljon kollegoistaan: 34 tuntia.

­

6. Mikko Leppilampi

Mikko ”Edustuskone” Leppilampi juontaa Vappu Pimiän kanssa Tanssii tähtien kanssaa, joten ruutuaikaa on tänä syksynä tulossa mukavasti. Viime keväänä hänet nähtiin Talentissa ja Jussi-gaalan juontajana, ja ehkä joku muistaa Jahti-visailunkin? Mikon tunnit: 74.

Kuka voitti?

Temppari-Samihan se. Mutta mitä jäi huomaamatta? Onko Janne Katajan positiivinen naama sittenkin paljon enemmän esillä kuin luulisi? Entä Jorma Uotinen – onko hän vaivihkaa lipunut tuomarin asemassa joka kolmanteen viihdeohjelmaan? Se laskee, ken jaksaa. Ihania tv-hetkiä syysviihteen parissa!