Työ radiossa on unelmien täyttymys Janni Hussille. Aamulypsyn juontajana aloittanut Janni kertoo, että uudessa arjessa on ollut opeteltavaa koko perheelle.

Janni Hussi on totutellut viime viikot aamuheräämisiin, kun hän aloitti radiojuontajana Suomipopin Aamulypsyssä Anni Hautalan äitiysvapaan sijaisena.

Samalla Jannin ja avopuoliso Joel Harkimon sekä Harri-koiran päivärytmi on mennyt uusiksi.

– Eniten opettelemista on ollut Harri-koiralla. Meillä rytmi on mennyt aikaisemmin niin, että minä olen käyttänyt Harrin aamulla, Jolle illalla. Nyt on käynyt pari kertaa vahinko, kun hän on herännyt 4.30 herätyskellooni ja jäänyt ihmeissään ovelle tapittamaan, että häh, unohdit nyt minut!

– Onneksi se osaa käydä suihkussa asioilla, niin Jolle käyttää koiran sitten kun herää.

Yllättäen Janni on huomannut, että puoli viideltä aamulla herääminen sopii hänelle.

– En tiedä, onko unen kohta siinä jotenkin kevyempää, sillä silloin on paljon helpompaa herätä kuin seitsemältä. Pyrin kyllä menemään yhdeksältä illalla nukkumaan.

Lipsahduksen kautta radioon

Jannille radiojuontajan työ on ollut unelmien täyttymys. Ensin hän arasteli radiounelman sanomista ääneen.

– Ajattelin jossain kohtaa, että olen vain tällainen sporttailija. Todellisuudessa en ole tuntenut fitnesshommaa identiteetikseni vuosikausiin. Olin ensin juttelemassa omasta podcastista, kun radiohomma lipsahti. Sanoin, että voin tehdä mitä vain sijaisuuksia.

Lipsahduksen seurauksena Janni sai ensin oman ohjelman Suomipopin viikonlopusta. Kesällä varmistui paikka Aamulypsyssä, joka on Suomen kuunnelluin radio-ohjelma.

– Se oli pitkä prosessi. Kävin tekemässä tuurauksia ja puhuin paljon esimerkiksi Jaajon kanssa juontajien välisestä kemiasta. Paineet olivat myös kovat. Joudun vieläkin nipistämään itseäni, että todella sain työn.

Aamuradion tekeminen on tarkoittanut muuttunutta arkirytmiä, mutta päiväunille ei aina ole aikaa.

– Nykyään välikuolema tulee puoliltapäivin, kun ennen se tuli kolmelta. Yritän järjestellä jatkossa aikatauluja, että ehdin välillä nukkua päikkärit. Viime aikoina niille ei ole ollut aikaa.