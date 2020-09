Kirsi Piha oli 7-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Vasta vuosia myöhemmin hän sai kuulla, miten.

Kirsi Pihan isän sairasti alkoholismia ja kuoli, kun tytär oli seitsemänvuotias. Isä teki itsemurhan, mutta siitä Kirsi sai kuulla vasta vuosia myöhemmin. Myöskään tietoa kuolemasta ei kerrottu hänelle heti.

Lapsuuden kokemukset ovat saaneet Kirsin korostamaan vaikeidenkin asioiden kertomista viivyttelemättä.

– Luulen, että näistä kokemuksista on tullut minulle pakonomainen tarve sanoa asiat suoraan.

Piha arvelee, että pelkästään jo se, ettei hän saanut tietää isänsä kuolemasta heti, on ollut traumaattinen asia.

– Tilanne oli vielä sellainen, että minulla oli voimakas ja hyvä tunne ja yhtäkkiä kuulin, että isäni on kuollut. Siitä on jäänyt elämääni päälle ajatus, että jotain kauheaa on juuri nytkin voinut tapahtua, mutta minä en vain tiedä sitä.

– Minä olen se tyyppi, joka mieluummin menee päin tosiasioita kuin ei tiedä niitä.

Isänsä kuolemasta lähtien Kirsi sanoo ajatelleensa, että elämästä on saatava irti kaikki, mikä on saatavissa.

– Kun niin nuorena tajuaa, että tämä hommeli muuten loppuu, ajatus on isosti ja koko ajan läsnä.

Kirsi kertoo isänsä traagisesta kuolemasta ja tunteistaan tuoreessa kirjassa, jonka hän on kirjoittanut kirjailija Hannu Mäkelän kanssa.

– Pimeän yli – Kirjeitä ihmisenä olemisen taidosta on välistämme kirjeenvaihtoa. Olen yrittänyt kirjeissä kuvata rehellisesti ja avoimesti tunteita ja elämää sillä tavalla kuin luotetulle ja ymmärtävälle ystävälle asioita kerrotaan.

