Pirkko Mannola on kaikkea muuta kuin pullantuoksuinen mummi – näyttää lapsenlapsilleen, miten spagaatteja tehdään

Pirkko Mannola on oivaltanut, että rakkaus hullaannuttaa myös vanhemmalla iällä, että ilman hoivaviettiäkin voi olla kelpo isoäiti ja että elämän pieniä nautintoja on kylmä kalja saunan jälkeen.

Rakkaus

”Rakkaus voi olla iäkkäänä yhtä vahva kuin nuorena”

”Kuvittelin, etten enää tässä iässä rakastu. Elin puolisoni Åken (Lindman) kuoleman jälkeen elämää kahden mäyräkoiran kanssa. En etsinyt tietoisesti mitään suhdetta, enkä ole koskaan ollut sellainen, että ihastuisin salamannopeasti. Olen ollut monessa mielessä ehkä hieman arka.

Åke väitti, ettei hän aluksi noteerannut minua ollenkaan. Tapasimme ensimmäistä kertaa elokuvaohjaaja, tuottaja Toivo Särkän studiolla. Åke sanoi ajatelleensa, että taasko elokuviin tuodaan lahjattomia missejä näyttelemään. Sitten erään ystäväni vinkistä hän tuli auttamaan minua muutossani Tampereelta Helsinkiin, ja rakastuimme toisiimme. Olimme aluksi salarakkaita ja salakihloissa.

Joulukuu 1968. ”Karkasimme Åken kanssa vähän salaa vihille. Hääkirkko oli Tukholman ulkopuolella, Hägerstenissa. Meidät vihki pastori Lounela.”­

Asuin Maunulassa, ja Åke tuli sisälle muka huomaamattomasti takapihan kautta. Sitten hän alkoi kuskata minua keikkamatkoille ympäri maata ja koetti olla mahdollisimman huomaamaton, mutta eihän se onnistunut. Hän oli jo silloin tunnettu ja ihailtu elokuvatähti.

Nykyinen elämänkumppanini Göran (Stubb) pyysi minua ensimmäistä kertaa treffeille jo vuonna 1958, jolloin minut oli valittu Miss Suomeksi. En lähtenyt, sillä missivuoteen piti panostaa kaikki. Housunpunttien piti olla tiukasti yhdessä, ja vaikka kaikenlaisia tarjouksia tuli, olin kiltti perhetyttö.

Koen, että rakkaus on nyt yhtä vahva tunne kuin nuorempanakin. Rakastuin Göraniin jalat alta pois -fiiliksellä ja tällä kertaa lähdin heti treffeille, kun tapasimme Tapiolan Heikintorin kaupassa ja hän uusi yli viidenkymmenen vuoden takaisen kutsunsa. Hän sanoi, että pitikö minun hitaana hämäläisenä miettiä näin kauan!

Rakkaus on eri asia kuin rakastuminen, ja rakkaus muuttaa muotoaan, kun jaetaan arki. Olemme asuneet yhdessä nyt neljä vuotta, ja Göran hemmottelee minua muun muassa tekemällä ihania aamiaisia. Hän osaa sekoittaa maailman parhaat smoothiet. Välillä hän vitsailee, että minä, joka en ole mikään urheiluhullu, olin ensin naimisissa jalkapallohullun kanssa ja nyt elän yhdessä lätkähullun kanssa.”

Valokuvausstudiolla. ”Ensimmäinen minusta otettu studiokuva otettiin Turussa veljeni Tomin kanssa.”­

Mieli

”Työni on tehnyt minusta rohkeamman”

”Olin ujo nuorena tyttönä ja olin edelleen ujo tullessani missiksi. Punastuin helposti ja olin niin arka, etten uskaltanut sanoa ääneen mielipiteitäni. Näen arkuuteni myös minusta otetusta missikuvasta. Kun minusta tehtiin ensimmäinen missihaastattelu, tätini puoliso, ylipoliisipäällikkö, sittemmin Interpolin presidentti Fjalar Jarva vastasi kysymyksiin puolestani.

En osannut enkä halunnut ottaa itselleni tilaa. Sittemmin olen oppinut sen taidon, enkä ole enää takarivin tyttö.

Estradilla olo on tehnyt minusta vahvemman. Tosin olen vieläkin liian ankara itseäni kohtaan, kadun helposti sanomisiani, ja esimerkiksi konserttieni jälkeen tuskailen, menikö kaikki sittenkään hyvin.

Mieleni vaihtelee paljon. Ystäväni Raili Hulkkosen mukaan se johtuu siitä, että olen horoskoopiltani päättämätön joulukuun kauris. Päätöksenteko on aina ollut ongelmani.

Olen myös kova murehtimaan, murehdin menneitä ja tulevia. Murehtiminen ja häpeäminen juontavat ihan varmasti kiltin tytön syndroomasta ja auktoriteettien liiallisesta kunnioittamisesta. Olen koettanut opetella meditoimaan ja hyväksymään juuri tämän päivän ja hetken.”

Valkeakoskella. ”Kuvassa on isäni Pentti ja äitini Maj. Kalustuksessa näkyy aito 1950-luvun sisustustyyli!”­

Perhe

”Lapsi voi kasvattaa enemmän äitiä kuin äiti lasta”

”Olin isän tyttö. Isäni oli Tampereen Klassillisen lyseon voimistelun lehtori ja jumppasimme paljon yhdessä. Tein muun muassa vaa’an hänen olkapäillään. Hän toi ylpeänä kauniin tyttärensä lyseon vanhojen tansseihin ja sanoi pojille, että tanssittakaapa tätä tyttöä.

Hän ei koskaan ehtinyt nähdä minua missinä ja esiintyvänä taiteilijana. Isä oli sodan käynyt mies, ja hän oli haavoittunut jatkosodan ensimmäisenä päivänä. Hän kuoli vuonna 1957, ja äitini oli vain nelikymppinen jäädessään leskeksi.

Äitini oli hienostoperheen tyttö Turusta, ja hän oli käynyt kuuluisan Heurnlinska skolanin. Lapsuudessani äiti lelli minua, ja isä oli tarkka taloudenpidossa. Se aiheutti perheriitoja, sillä äiti halusi elää ylellisesti. Ennen kuin muutimme Tampereelle, isällä oli kolme eri virkaa Valkeakoskella, äiti oli koko ikänsä kotirouva.

Kätilöopisto 1978. ”Heidi syntyi sektiolla, kun olin 39-vuotias. Niihin aikoihin ikäiseni oli muka vanha synnyttäjä. Koko Suomen kansa jännitti kanssani ja lähetti lahjaksi villasukkia ja nuttuja.”­

Olin jo nelikymppinen saadessani tyttäreni Heidin. Häntä ei tarvinnut mitenkään erityisesti kasvattaa, sillä hän kasvatti itse itseään ja oli helppo lapsi. Hän on aina ollut oman tiensä rohkea kulkija. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa muun muassa kehitysmaatutkimusta ja kieliä ja matkusteli vapaaehtoistöissä Nepalissa ja Thaimaassa. Hän lauloi kuuluisassa Tapiolan kuorossa ja hallitsee monituntiset orato­riot toisin kuin minä.

Minä olen enemmän jalat maassa -tyyppi, Heidillä on vahva henkinen maailma ja elämänkatsomus. Olen oppinut häneltä paljon malttia ja kärsivällisyyttä. Hän alkoi seurustella miehensä Tepin kanssa jo 17-vuotiaana, eikä meidän tarvinnut Åken kanssa olla yhtään huolissaan hänen menoistaan.

Åkelle Heidi oli tärkeä, ja hän puolusti tytärtään ja koko perhettämme leijonauroksen tavoin.”

Isovanhemmuus

”Ilman hoivaviettiäkin voi olla kelpo isoäiti”

”Heidin perhe asuu nykyään Ruotsissa. Heidillä ja Tepillä on kaksi tytärtä, seitsemänvuotias Ia ja nelivuotias Nea. Olen heille mumi. Olen ollut aivan viime aikoihin asti niin työ­orientoitunut, että olen joutunut varmaan liian usein perumaan tuloni heille. En osaa sanoa keikoille ei, ja Heidi on sitä mieltä, että minun pitäisi vähentää töitä.

Ehdimme lomailla viime helmikuussa Barcelonassa Heidin, Tepin ja tyttöjen kanssa juuri ennen kuin koronakriisi pisti matkustamisen jäihin. Se oli ihana viikko.

Kun tapaan tyttöjä, leikin heidän kanssaan paljon. He ovat aina niin innoissaan mumin tapaamisesta. Minun pitää jumpata heidän kanssaan, näyttää, miten spagaatti tehdään ja näytellä erilaisia rooleja. Olen neljän päivän visiitin jälkeen aivan poikki!

En ole pullantuoksuinen mummi, mutta osaan asettua samalle tasolle kuin lapset. Minulla ei ole minkäänlaista isovanhemman auktoriteettia, ja pakko tunnustaa, etten tunnista itsessäni varsinaista hoivaviettiä.”

Ikääntyminen

”Vanheneminen antaa henkistä vapautta”

”Koen vähän kaksijakoisesti vanhenemisen. Kivoja puolia ovat isovanhemmuus ja se, että on itse henkisesti vapautunut ja oppinut antamaan itselleen anteeksi joitakin asioita.

Kun katson peiliin, fyysinen minä ei enää ole se, mihin on tottunut. Minut nähdään julkisuudessa nuorekkuuden edustajana, ja toki olen 81-vuotiaaksi hyvässä kunnossa. Täytyy olla kiitollinen hyvistä geeneistä.

Olen selviytynyt hyvin pallolaajennuksesta ja rintasyövästä, jonka itse löysin. Ne olivat varoituksia, jotka onneksi hoidettiin ajoissa. Kävin äskettäin mammografiassa ja olin kiitollinen kuullessani, että kaikki on hyvin. Pallolaajennuksessa oli mukana kosolti hyvää tuuria, sillä suoni oli 99-prosenttisesti tukossa. Sain operaatiossa elämääni lisävuosia, ja nyt minulla on hyvät veriarvot. Silti olen vähän luulosairas, ja jos jostain kolottaa, epäilen aina pahinta.

Olen hoitanut itseäni aina hyvin, ja jooga ja venyttely ovat pitäneet minut fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa. Olen luontaisesti notkea, ja minulla on yliliikkuvat nivelet ja pääsen yhä spagaattiin. Se ei ole taitolaji, vaan ominaisuus. Kävelen joka päivä 10 000 askelta. Railin kanssa sauvakävelemme tunnin Olarin metsissä pari, kolme kertaa viikossa.

En pelkää ikääntymisen myötä dementiaa, vaikka unohduksia tietysti tapahtuu tämän tästä. Mieleni on kirkas, ja olen utelias ja kärsimätön. Se näkyy muun muassa siinä, etten suostu opettelemaan digimaailmaa.

Äitini sanoi aina, että jos kuolen, ei kun kuolen. Se on aika hyvä elämänasenne.”

Työ

”Vuorovaikutus yleisön kanssa on uskomatonta”

”Sytyn näyttämöllä, vaikka hermoilen ennakkoon niin, että valvon monta yötä. Saatan tuskailla, että mikä hullu olen, kun taas suostuin. Sitten näyttämöllä tulee mitä vaan, ja olen kuin evankelista, kun alan puhua. Jutut eivät ole koskaan samanlaiset. Mistähän taito on iän myötä tullut?

Vuorovaikutus yleisön kanssa on uskomaton. Vedän kuin stand upia yleisön edessä ja saatan puhua tunnin taukoamatta ilman mitään käsikirjoitusta.

Lilla Teatern. ”Urani näyttämöllä alkoi Lilla Teaternissa, jossa muun muussa Lasse Pöysti opasti minua näyttelemisessä.”­

Näytteleminen on ollut minulle aina aika vaikeaa, sillä en ole luottanut taitoihini. Vieläkin sanon, että olen keskinkertainen iskelmälaulaja, ja laulaja, joka alkoi näytellä. Tämä on sitä vanhaa arkaa Pirkkoa! Varmaan liian usein sanon, että minulla on ollut urallani tuuria ja ihmisiä, jotka ovat uskoneet minuun.

En kutsu itseäni näyttelijäksi, vaan viihteen sekatyöläiseksi. Sain kuitenkin näyttelijän taiteilijaeläkkeen. Itse asiassa olen näytellyt enemmän kuin laulanut ja saanut rooleja, jotka ovat istuneet kuin hanska käteen.

Kollegat ovat puskeneet minua eteenpäin. Lilla Teaternissa sain tehdä ensimmäisen teatteriroolini Benedict Zil­liacuksen kirjoittamassa Åttan-näytelmässä. Siellä minua sparrasi uskomaton jengi, Lasse Pöysti, Bisse Ulfsson, Nisse Brandt ja Vivica Bandler.”

Ystävyys

”Ystävyyteen ei mahdu kateutta”

”Minulla ei ole valtavasti ystäviä, mutta muutama sitäkin tärkeämpi. Olen ollut huono säilyttämään ystävyyksiäni menneiltä vuosilta. Monet ihmiset ovat saaneet työnsä kautta ystäviä, mutta minulle ei ole teatterissakaan muodostunut kollegiaalisia ystävyyssuhteita.

Paras ystäväni on Heidin kummi Eira Lunnela. Olemme tunteet toisemme 1960-luvulta asti. Hän oli se, joka piti minua ihan konkreettisesti kädestä kiinni pallolaajennukseni aikaan.

Raili (Hulkkonen) on hyvä ystäväni ja pidämme päivittäin yhteyttä. Railin vahvuus on hänen valtavassa empatian ja välittämisen kyvyssään. Voimme puhua mistä tahansa ja tapaamme monta kertaa viikossa. Ja jos emme tapaa, soitamme ainakin kerran päivässä.

Yksi parhaista ystävistäni oli myös näyttelijä Seppo Kolehmainen. Hän puolusti minua aina henkeen ja vereen ja opetti minua näyttämöllä irti maneereistani. Homomiehen kanssa ystävyys on erilaista kuin heteromiesten kanssa, ja itse asiassa minulla ei ole ollut koskaan erityistä ystävyyssuhdetta heteromiehen kanssa.

Ystävyyteen ei mahdu kateutta, ja ystävä voi sanoa suoraan asioita, kuten Seppo teki ja Raili tekee nyt.”

Nautinnot

”Arjen kauneus on elämässä tärkeää”

”En ole elämäntavoiltani mikään tiukkapipo, vaikka pidän kunnostani huolta. Rakastan samppanjaa! Menimme alkukesästä Railin kanssa kesken päivää terassille Helsingin keskustaan ja istuimme siellä kolmisin näyttelijä Anna-Maija Tuokon kanssa ja tapasimme monia ohikulkevia tuttuja. Se oli sellainen arjen luksushetki.

Tapiola 2018. ”Olen asunut Göranin kanssa yhdessä nyt neljä vuotta. Hän hemmottelee minua muun muassa tekemällä ihania aamiaisia.”­

Nautin siitä, että voin kattaa kotona pöydän kauniisti. Göran rakastaa järjestää rapukekkereitä, ja viime vuonna meillä oli täällä kotona parit kekkerit. Opin rapujuhlaperinteet jo lapsuudenkodistani. Snapsilauluja en osaa, mutta ystävämme osaavat ne sanasta sanaan. Suomenruotsalaiset osaavat ilonpidon!

Olemme matkustaneet jonkin verran Göranin golfjengin kanssa. Vuosi sitten olimme Maltalla. Meitä oli reissussa kolme pariskuntaa ja yksi leski. Ne ovat hauskoja reissuja, kun nämä golffarit malttavat pitää myös vapaapäiviä.

Uusi nautinto on tänä vuonna ollut saunominen kotona Tapiolassa. Löylyjen jälkeen on nautinnollista istahtaa kotiterassille kylmä kalja kädessä.”