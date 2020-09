Me Naiset

Kun Camilla Tuominen alkoi opettaa tunnetaitoja, sitä pidettiin vaaleanpunaisena höttönä. Nyt hän on suosittu tietokirjailija ja yritysluennoitsija, joka tekee 90 puhujakeikkaa vuodessa.

Camilla Tuominen kehottaa satsaamaan tunnetaitoihin ja -älyyn. ”Se on sellaista pääomaa, mitä robotit eivät osaa ja siksi valttia tulevaisuuden töissä.”­

Harvoin on sellaista luentoa tai työpajaa, jonka päätteeksi Camilla Tuomiselta ei kysyttäisi neuvoa työpaikan räyhääjän suitsimiseksi tai siihen, miten mielipahastaan kannattaisi kertoa työympäristössä.

Tuominen, psykologiaa opiskellut yrittäjä, kuvittaja ja vuoden 2019 businessvaikuttaja, opettaa tunnetaitojen merkityksestä työmaailmassa ja on vastikään julkaissut aiheesta kolmannen kirjansa Tunteet ei kuulu työpaikalle.

Kirjan nimi on kuin vastaväite Camillan opeille: tunteet kuuluvat ihmisyyteen ja todellakin myös töihin, missä niiden ymmärtäminen voi olla jopa avain parempaan tuottavuuteen.

– Kohtaamisissani toistuvat aina muutamat vakiokysymykset. Muiden edessä ääneen kysytään, miten voin energisoida mun tiimiä ja sitten kahden kesken kysytään, mitä teen, kun mun tiimiläinen valittaa koko ajan. Monella työpaikalla on se joku, joka jumittaa harmituksessa, kun hänen pöydältään vietiin nitoja kaksi vuotta sitten, Camilla sanoo.

” Heikentyykö ammatillinen arvostus, jos tässä nyt aletaan tunteista höpöttää?

– Joku miettii, miten palautua pettymyksistä ja toinen sitä, heikentyykö ammatillinen arvostus, jos tässä nyt aletaan tunteista höpöttää. Työpaikoilla on myös edelleen kyykyttämistä, vaikka harva sitä haluaa ääneen tunnustaa eivätkä kaikki edes tunnista sitä ympärillään, Tuominen listaa tyypillisimpiä tilanteita.

Kyykyttäminen voi olla vaikkapa sitä, että puheenvuoronsa jälkeen ihminen nolataan punaposkiseksi jättämällä hänet vaivautuneeseen hiljaisuuteen tai hänelle hymähdetään kuuluvasti.

Camilla Tuominen kannustaa tuomaan epäkohdat näkyviksi ja puhumaan niistä ääneen. Myös siihen häneltä usein pyydetään konkreettisia neuvoja – mitä ja miten oikein kannattaisi sanoa?

– Yleensä kehotan puhumaan suoraan ja itselle luontaisilla sanoilla. Puhu noin, kuten juuri kerroit ongelmasta minulle. Oma, autenttinen tapa on monesti se toimivin, Camilla ohjeistaa.

– Tai sitten voi opetella itselle sopivia tukisanoja, jotka rohkaisevat pääsemään alkuun hankalaksi kokemassaan tilanteessa. Minä käytän usein avauslauseena fraasia ’Saanko olla raakarehellinen?’ Silloin ehkä vaikeaa tai epätoivottua asiaa ei tule vain töksäytettyä toisen päälle.

Jos Mirja on aina äkäinen…

Camilla opettaa, että konfliktitilanteissa syyllistäminen tai toisen tyrmääminen kylmillä faktoilla tuskin saa äksyilevää työkaveria rauhoittumaan tai suivaantunutta asiakasta rauhoittumaan. Silloin rationaalisen ratkaisukeskeisyyden sijaan kannattaa käyttää tunnekanavaa.

– Jos Mirja on aina äkäinen, häneltä voi kysyä, onko kaikki hyvin, kun vaikutat kireältä. Tai sanoa, että meistä tuntuu, että sulla on paha olla, Camilla neuvoo.

– Sama tapa pätee ihan tavallisessa arjessa vaikkapa tuittuilevan teinin kanssa. Sen sijaan, että tuomitsisin hänen käytöksensä tai kuumapäisenä alkaisin kilpahuutaa mukana, hengitän hetken ja kysyn sitten, mikä sulla on. Ajattelen, että ongelmatilanteista selviää parhaiten pallottelemalla sekä järkeä että tunnetta.

” Tunneälyttömyyttä on kaikissa sukupuolissa.

Camilla muistuttaa, että tunteista puhumiseen on oikeus mutta myös velvollisuus. Tunteet joka tapauksessa huokuvat ulospäin käytöksestä ja niiden sanoittaminen auttaa lähellä olevia ymmärtämään paremmin, mistä käytös johtuu.

– Minusta on reilumpaa kertoa, että aamu oli ihan peestä lasten kiukutellessa ja rauhoittelen pulssia tässä nyt hetken, eikä antaa muiden arvuutella, tekikö joku jotain väärin.

Siihen, onko tunnesolmuissa sukupuolieroja, Camilla ei ole löytänyt toimivaa kaavaa.

– Tunneälyttömyyttä on kaikissa sukupuolissa eikä ongelmatilanteissa näytä olevan miesten tai naisten kysymyksiä.

Pitääkö pomon kanssa kaveerata?

Aiemmissa kirjoissaan Tunnekuvakirja (2016) Camilla on kertonut omasta irtiotostaan yrittäjäksi ja Johda tunteita, menesty työelämässä (2018) avannut tunneälyä käsitteenä. Kolmas tuo nyt konkreettisia ohjeita ja harjoituksia käytännön tasolle. Se sisältää analyysiä tarinoista ja kommenteista, joita Camilla on kerännyt koulutuksissaan.

– Iso viestini on, ettei ole yhtä tapaa toimia kaikkien kanssa ja kaikissa tilanteissa. Ihan kuten ei ole vaikkapa yhtä tapaa lohduttaa surevaa. Tilanteissa on hyvä olla auki ja aito, sillä vastapuoli kyllä vaistoaa sen. Parempi olla kömpelö kuin yrittää kopioida muita.

Omat rajat saa vetää myös siinä, miten paljon elämästään avaa työkavereille. Pomoa ei ole pakko pyytää Facebook-kaveriksi.

– Tällaiset rajojen piirtämiset ovat pitkälti luonnekysymyksiä. Minä olen innostuva, iloinen ja sählääväkin ekstrovertti ja anna sen näkyä somessa seuraajilleni. Ymmärrän kuitenkin hyvin, ettei harkitseva ja introvertti lääkäriystäväni valitse samanlaista strategiaa. Kunnioitan sitä.

– Ei ole selkeää vastausta siihen, onko pomo ystävänä uhka vai mahdollisuus, se riippuu tyypeistä. Inhimillisyyden näyttäminen töissä on ok eikä se vesitä hyvän johtajan asemaa tai ammatillista osaamista. Mutta, kutsuuko työporukoita perhejuhliin tai soittaako pomolleen perjantai-iltana huppelissa, se on kyllä jokaisen päätettävä itse.