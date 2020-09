Me Naiset

1980-luvulla olivat Paula ja Ike, ysärillä Renny ja Tarja. Katso nostalgiset kuvat takavuosien ex-pareista – muistatko yhä heidät?

Kimi ja Minttu Räikkönen. Toni Wirtanen ja Jannika B. Chisu ja Jori Sjöroos. Krista Kosonen ja Antti Jokinen. Anni Hautala ja Hovimuusikko Ilkka. Rita ja Aki Manninen.

Siinä muutama esimerkki tämän hetken seuratuimmista ja kiinnostavimmista suomalaisista julkimopariskunnista.

Mutta muistatko vielä, ketkä olivat takavuosien seuratuimpia julkkispariskuntia? Poimimme arkistoista kuvia 1980-, 1990- ja 2000-luvun ihastelluimmista suomalaisista julkkispariskunnista. Heittäydy nostalgiapilveen ja katso kuvat!

1. Paula Koivuniemi ja Ilkka Kanerva

Laulaja Paula Koivuniemen ja poliitikko Ilkka Kanervan suhdetta seurattiin tiiviisti 80- ja 90-lukujen taitteessa. Kaksikko seurusteli viiden vuoden ajan. Kanerva on kertonut Moniottelija Ilkka Kanerva -kirjassaan, että Paula Koivuniemi on hänen elämänsä nainen. Paula on puolestaan kuvaillut Ilkkaa ”elämänsä ystäväksi”.

– Hän on minun elämäni ystävä. Meillä on koko ajan yhteys, pidetään huolta toisistamme säännöllisesti, Paula kertoi taannoin Radio Rockin lähetyksessä.

Paula Koivuniemi ja Ilkka Kanerva tanssahtelivat Linnan juhlissa vuonna 1991.­

2. Toni Wirtanen ja Tea Khalifa

Apulanta-yhtyeen keulakuva Toni Wirtanen seurusteli vuosituhannen vaihteessa tv-juontaja Tea Khalifan kanssa. Tea muistetaan muun muassa Jyrkin, Videotreffien ja The Voice of Finlandin backstage-osion juontajana.

Toni Wirtanen ja Tea Khalifa Telvis-gaalassa vuonna 2000.­

3. Sipe Santapukki ja Anna Eriksson

Myös Apulannan toisella perustajajäsenellä Sipe Santapukilla oli 2000-luvun alussa kansaa kiinnostanut suhde. Sipe seurusteli muusikko Anna Erikssonin kanssa noin kolmen vuoden ajan. Pariskunta tutustui toisiinsa 2002, kun Anna lauloi Sipen soololevyllä. Tapailun he aloittivat kuitenkin vasta 2005.

Pariskunnan ero ei ollut helppo. Sipe on kertonut Apulanta – Kaikki yhdestä pahasta -kirjassa, että raskas ja riitaisa suhde horjutti hänen mielenterveyttään.

– Meidän suhteessa kiva ajat olivat tosi kivoja ja huonot ajat kauheita. Se oli taiteilijaelämää. Aivan tajuttoman rankka ihmissuhde.

Anna Eriksson ja Sipe Santapukki vuonna 2002.­

4. Riitta Väisänen ja Spede Pasanen

Televisiojuontaja ja vuoden 1976 Miss Suomi ja Miss Eurooppa Riitta Väisänen tapasi viihdemoguli Pertti ”Spede” Pasasen vuonna 1983. Spedellä oli suuri rooli Riitan elämässä: hän suunnitteli Riitalle oman tv-ohjelman, Kymppitonnin, jota Riitta veti yli 20 vuoden ajan. Riitta näytteli myös Speden elokuvissa.

Pariskunnan suhde pysyi vuosia salaisuutena, vaikka heidät nähtiinkin usein yhdessä. Riitta myönsi seurustelun Speden kuoleman jälkeen. Vuonna 2017 hän kertoi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa seurustelleensa Speden kanssa ”reilusti toistakymmentä vuotta”.

– Ei Spede komea ollut, mutta hyvin persoonallisen näköinen. Ja näyttävä. Hän piti hirveän hyvää huolta kunnostaan, Väisänen kertoi.

Riitta Väisänen ja Pertti Pasanen vuonna 1993.­

5. Katri Helena ja Panu Rajala

Laulaja Katri Helenan ja kirjailija-tutkija Panu Rajalan rakkaus alkoi, kun Panu rohkaistui lähettämään Katri Helenalle kirjeen tämän televisioesiintymisen jälkeen ja ehdotti tapaamista. Suhde kesti 12 vuotta, joista seitsemän he ehtivät olla avioliitossa. Pariskunta erosi vuonna 2004.

Panu kirjoitti vuonna 2013 Lavatähti ja kirjamies -paljastuskirjan ex-parin suhteesta. Kirjaa arvosteltiin epäreiluksi Katri Helenaa kohtaan.

Katri Helena ja Panu Rajala Pyynikin kesäteatterissa 1995.­

6. Linda Lampenius ja Göran Porvali

Yksi 2000-luvun alun näyttävimpiä pariskuntia olivat taatusti viulisti Linda Lampenius ja uimari Göran Porvali. Göran on sittemmin vetäytynyt julkisuudesta. Uintiuransa jälkeen mies on työskennellyt poliisina.

Linda ja Göran vuonna 2000.­

7. Renny Harlin ja Tarja Smura

Elokuvaohjaaja Renny Harlin muistetaan suhteistaan Hollywoodin amerikkalaistähtösiin. Vuonna 1993 Renny seurusteli saman vuoden Miss Suomen, Tarja Smuran kanssa. Muutama vuosi sitten Tarja kertoi missien Vain elämää -ohjelmaksi kuvaillussa Kaunis elämä -sarjassa, miten suhde Rennyyn syttyi.

– Hän otti yhteyttä missikiertueen aikana. Hän tiesi miten missikiertue etenee, niin hotellihuoneessa saattoi olla kukkia. Se vähän sekoitti keskittymistä siihen missikiertueeseen, Smura kertoi ohjelmassa.

Rakastunut pari matkusteli paljon, ja Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Tarja rypytteli karjalanpiirakoita Hollywoodissa asti. Suhde kesti lopulta vain kolmen kuukauden ajan.

Tarja Smura ja Renny Harlin hymyileväisinä vuonna 1993.­

8. Renny Harlin ja Geena Davis

Sitten ne Hollywood-tähtöset! Rennyn kuuluisin ex-kumppani on näyttelijä Geena Davis, joka muistetaan muun muassa Thelma ja Louise -elokuvasta. Renny ja Geena olivat naimisissa 1993–1998. Renny kertoi hiljattain Me Naisille, että hänen ja Geenan oli tarkoitus perustaa perhe, mutt avioliitto päättyi, kun yhteistä lasta ei kuulunutkaan.

– Uskon edelleen, että Geena oli se, jota olin etsinyt – hänessä yhdistyivät äly, huumori ja luovuus. Ajattelen yhä, että hän on mieletön tyyppi, ja jollain tasolla rakastan häntä aina, Renny kertoo.

Rennyn poika syntyi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta vuonna 1997. Pojan äiti on Rennyn ja Geenan entisen yhteisen firman sihteeri.

Renny Harlin ja Geena Davis vuonna 1994.­

9. Tiina Lymi ja Eero Aho

Näyttelijät Tiina Lymi ja Eero Aho menivät naimisiin kesällä 1994. Liitto kesti 12 vuotta. Tiina ja Eero ovat näytelleet uransa aikana usein yhdessä, muun muassa elokuvissa Juoksuhaudantie sekä televisiosarjoissa Vuoroin vieraissa ja Äkkiä Anttolassa.

Ex-pariskunnalla on kaksi tytärtä, joista molemmat ovat näytelleet lapsena vanhempiensa elokuvissa. Ella on tehnyt uraa musiikin saralla ja opiskelee Teatterikorkeakoulussa.

Tiina Lymi ja Eero Aho näyttelivät yhdessä KOM-teatterin Juoksuajassa vuonna 1996.­

10. Annika Metsäketo ja Sebastian Rejman

Tiesitkös tätä? Muusikko-näyttelijä Sebastian Rejman tunnetaan nykyään Iina Kuustosen puolisona, mutta 20 vuotta sitten hänen vierellään nähtiin juontaja Annika Metsäketo. Kaksikko asui yhdessä, mutta erosi parin vuoden seurustelun jälkeen. Sebastian työskenteli tuolloin valokuvamallina.

Sebastian Rejman ja Annika Metsäketo vuonna 1999.­

11. Tanja Karpela ja Sauli Niinistö

Tanja Karpelan suhdekuviot ovat kiinnostaneet kansaa jo vuosikymmenten ajan. Ylivoimaisesti seuratuin oli ex-ministerin suhde Sauli Niinistöön. Kaksikko alkoi tapailla keväällä 2000, mutta salassa alkanut romanssi paljastui vasta vuoden kuluttua. He ehtivät kihloihinkin, mutta erosivat 2004.

Tanja muisteli taannoin suhdetta tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä kertovassa Mäntyniemen herra -kirjassa.

– Vaikka elämä on vienyt meidät eri suuntiin, arvostan tuota aikaamme paljon, sillä elämän eri tapahtumat kasvattavat meitä, kallisarvoisia muistoja antaen.

Tanja Karpela ja Sauli Niinistö olivat kuvattu pariskunta Linnan juhlissa. Kuva vuodelta 2001.­

12. Wallu Valpio ja Niina Herala

Mediapersoona Wallu Valpio tapasi malli Niina Heralan (nyk. Backman) vuonna 2002, kun Wallu oli 29-vuotias ja Niina 18. He muuttivat yhteen samana vuonna ja saivat tyttären vuonna 2004. Pariskunnan tiet erosivat vuotta myöhemmin, kun Herala rakastui Lorenz Backmaniin.

Mallin töiden jälkeen Niina on tehnyt töitä juontajana niin radiossa kuin televisiossakin.

Wallu Valpio ja Niina Herala (nyk. Backman) Ruisrockissa 2004.­

13. Kim Herold ja Ninja Sarasalo

Kim Herold ja Nina Sarasalo olivat vuosituhannen vaihteen tunnetuimpia suomalaisia huippumalleja. Kaksikko tutustui, kun molemmat työskentelivät Pariisissa vuonna 1999. He seurustelivat muutaman vuoden ajan.

Kim tunnetaan nykyään myös muusikkona, ja viime vuonna mies juonitteli Selviytyjissä. Kim on naimisissa. Ninja Sarasalo on työskennellyt mallinuransa ohella laulajana. Hän sai viime vuonna toisen lapsensa puolisonsa Yoshiki Tamuran kanssa.

Kim Herold ja Ninja Sarasalo olivat näyttävä pari. Kuva on vuodelta 2000.­

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla toukokuussa 2020.