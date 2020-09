Me Naiset

Kun huonekaluyritys Hakolan toimitusjohtaja Annaleena Hakola esiintyi designtapahtumassa, hän jäätyi yhtäkkiä täysin ja käveli pois lavalta. Häpeästä huolimatta Annaleena päätti kertoa tapahtuneesta avoimesti somessa. Se kannatti.

Jokaisen esiintyjän pahin pelko lienee se, että H-hetkellä suusta ei tulekaan sanoja. Olisi kamalaa tajuta yhtäkkiä, että kaikki hartaasti harjoitellut sanat ovat kadonneet päästä.

Juuri niin kävi hiljattain huonekaluyritys Hakolan toimitusjohtajalle Annaleena Hakolalle, 35. Annaleena esiintyi viime lauantaina Helsinki Design Weekin tapahtumassa Olympiastadionilla. Hänen oli määrä pitää puhe tuhatpäisen yleisön edessä itselleen tärkeästä ja henkilökohtaisesta aiheesta. Esityksen konseptina oli Japanista peräisin oleva Pecha Kucha -formaatti, jossa esittäjä näyttää yleisölle 20 kuvaa, jokaista tasan 20 sekunnin ajan, kunnes kuva vaihtuu seuraavaan. Jokainen esiintyminen kestää siis yhteensä 6 minuuttia ja 40 sekuntia.

Ennen lavalle astumista Annaleenaa jännitti, kuten häntä aina jännittää ennen esiintymistä. Hän tiesi, ettei ollut ehtinyt harjoitella esitystään kunnolla läpi kertaakaan. Silti Annaleenalla oli luottavainen olo: hän lohduttautui ajattelemalla, että esitykset menevät yleensä aina paremmin kuin luulisi.

Kaikki alkoi lupaavasti. Annaleena astui suurelle lavalle ja vitsaili rennosti siitä, miten paljon Paavo Nurmea tai Cheekiä on mahtanut jännittää ennen Olympiastadionilla esiintymistä. Kuvaesitys lähti pyörimään, ja Annaleena alkoi kertoa perheyrityksensä tarinaa. Noin neljännen kuvan kohdalla tapahtui kuitenkin jotain, mitä hänelle ei ole koskaan ennen tapahtunut. Annaleena jäätyi täysin.

– Tajusin yhtäkkiä, etten kerta kaikkiaan pysty tähän. Aivoni löivät ihan tyhjää, enkä saanut sanottua mitään järkevää. Pahoittelin, kävelin pois lavalta ja pakenin takahuoneeseen itkien. Minusta tuntui aivan kauhealta ja hävetti ihan suunnattomasti, Annaleena kertoo.

Vasta jälkikäteen Annaleena on tajunnut, että esityksen onnistuminen olisi ollut ihme. Alkusyksy on ollut hänelle poikkeuksellisen rankka. Design Week on hänen yritykselleen vuoden tärkein viikko, ja hänen henkilökohtaisessa elämässäänkin oli ollut turbulenssia.

– Olen vaatinut itseltäni liikaa joka suhteessa, ja esiintymishetkellä rajat tulivat yksinkertaisesti vastaan. Olin stressaantunut, puhumassa itselleni henkilökohtaisesta aiheesta valtavalla lavalla tuhannen ihmisen edessä. Lisäksi esiintymiskonsepti oli vielä sellainen, jossa kuvat vain pyörivät eikä niitä saa pysäytettyä. Olin rakentanut esitykseeni jatkuvan tarinan, jossa jokainen kuva liittyy toisiinsa. Kun pari kuvaa jäi välistä, minulle tuli olo, että tilannetta ei voi enää pelastaa.

Takahuoneessa Annaleena ehdotti tapahtuman järjestäjille, että hän voisi mennä uudestaan lavalle. Sitä hän ei lopulta tehnyt – onneksi.

– Olen todella tyytyväinen siitä, että lopetin ja lähdin pois. Vielä kamalampaa olisi ollut takellella epämääräisesti loppuun asti. Nyt esitys jäi niin lyhyeksi, että yleisölle ei toivottavasti ehtinyt tulla valtavaa myötähäpeän tunnetta. Nyt tuntuu huvittavaltakin, että olisin mennyt yrittämään uudestaan.

Huvittavalta tuntuu myös pitämättä jääneen esityksen teema. Annaleenan oli tarkoitus puhua yleisölle häpeästä ja sen yli pääsemisestä.

Tsemppiviestejä tulvimalla

Heti pahimmasta shokista selvittyään Annaleena avasi Instagramin ja kertoi vajaalle 6000 seuraajalleen, mitä Olympiastadionin lavalla oli juuri tapahtunut. Se tuntui hänestä tärkeältä.

– Halusin tuoda esiin sen, että kukaan ei voi ikinä tietää, mitä toisella on elämässä meneillään. Monet pitävät minua superihmisenä, joka pystyy kaikkeen. Minulla on kaksi pientä lasta, olen menestyvän yrityksen toimitusjohtaja ja esiinnyn jatkuvasti joka puolella. Silti en todellakaan ole mikään superihminen, vaan tavallinen tyyppi, joka mokailee. Halusin näyttää haavoittuvaisen puoleni.

Annaleena halusi myös tsempata kaikkia, jotka pelkäävät epäonnistumista ja välttelevät siksi esiintymistä. Hän itse kokee, että epäonnistumiset johdattavat aina jonkin paremman äärelle.

– Viestini on, että uskaltakaa olla rohkeita ja ottaa riskejä, ja että se on ihan ok, jos välillä epäonnistuu. Jäätyminen tuntui sillä hetkellä maailmanlopulta, mutta nyt se jo vähän naurattaa. Onnistunutta esitystäni ei muistaisi kukaan enää hetken päästä, mutta nyt se ehkä muistetaan. Sain jälkikäteen kuulla, että esiintymiseni oli saanut stadionilla kaikkein kovimmat aplodit.

Someavautumisensa jälkeen Annaleenalle alkoi sadella viestejä. Niitä tuli sadoittain, etenkin esiintymisjännityksestä kärsiviltä. Viesteissä kiiteltiin sitä, että Annaleena uskalsi kertoa mokastaan niin avoimesti.

– Moni meistä ajattelee, että pitää olla täydellinen, pystyä kaikkeen ja suoriutua aina hyvin kaikesta. Palautteen perusteella olen antanut voimaa ja toiminut esikuvana monelle, ja se tuntuu ihanalta. On ollut kiva näyttää, että vaikka tällainen paljon esiintyvä tyyppi vaikuttaisikin ulospäin siltä, että esiintyminen on helppoa ja luontevaa, niin kyllä kaikkia jännittää. Jännittäminen on normaalia.

Annaleenaa itseään tapahtuneesta puhuminen auttoi paljon. Se muistutti häntä siitä, miten tärkeää on olla itselleen armollinen.

– Välillä on ok sanoa, että ei pysty. Ja vaikka epäonnistuisi, niin siihen ei kuole. Tärkeintä on se, miten tilanteesta nousee ja jatkaa matkaa.

”Haavoittuvaisuuden voi kääntää voimavaraksi”

Vaikka Annaleena on kokenut esiintyjä ja puhuu paljon erilaisissa tapahtumissa, esiintyminen jännittää häntä aina. Se on kuitenkin auttanut, että Annaleena puhuu esityksissään itselleen tärkeistä asioista. Yksi niistä on häpeä.

– Olen kasvanut Pohjanmaalla ja opin jo lapsena, että omilla ansioilla ja tekemisillä ei saa ylpeillä. Opiskeluaikana aloitin kerran työni esittelyn sanomalla, että en osaa mitään ja olen tosi huono. Professori pakotti minut aloittamaan koko esityksen alusta. Hän sanoi, että minun pitää itse oppia olemaan ylpeä omista tekemisistäni ennen kuin kukaan muu voi ostaa ajatuksiani. Se on jäänyt takaraivooni. Nykyään olen ylpeä siitä, että olen löytänyt rohkeuden ja ylpeyden omasta osaamisestani.

Esiintymistä jännittäessä Annaleenaa on auttanut myös ajatus siitä, että yleisö on aina esiintyjän puolella.

– Ei yleisö koskaan toivo, että esiintyjä epäonnistuu. Myös siksi pasmani menivät ehkä sekaisin Olympiastadionilla. Siellä yleisö istui pimeydessä, ja minuun kohdistuivat kirkkaat valot. Ymmärsin, mitä suurille joukoille esiintyvät tarkoittavat, kun he puhuvat yleisöstä massana, johon ei saa kontaktia.

Annaleena aloittaa usein esityksensä kertomalla, että häntä jännittää. Joskus sen tunnustaminen hävettää, mutta Annaleenasta on kiinnostavampaa antaa itsestään pala kuulijoille kuin teeskennellä itsevarmaa.

– Epävarmuuden näyttäminen tai pieni takeltelu on inhimillistä ja pelkästään positiivista. Sellainen esitys, jossa kaikki menee täydellisesti, on harvoin kauhean kiinnostava. Yleisö pitää aitoudesta ja siitä, että esiintyjä näyttää olevansa ihminen. Haavoittuvaisuutta ei kannata pelätä, vaan sen voi kääntää voimavaraksi.