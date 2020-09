Me Naiset

Näyttelijä Minka Kuustonen on aina pelännyt todella paljon tekevänsä virheen. Nyt hän on opetellut arvostamaan myös mokia ja nauramaan itselleen.

Hyvinkin pieni hetki lapsuudessa saattaa vaikuttaa elämään aikuisena. Näyttelijä Minka Kuustonen uskoo kokeneensa juuri sellaisen hetken lukihäiriönsä vuoksi.

– Olen aina pelännyt todella paljon sitä, että teen virheitä. En tiedä mistä se johtuu, ehkä minulle on joskus tullut lukihäiriöni vuoksi tyhmä olo jostain. Ne kimmokkeet, että alkaa pelätä elämässä jotain, saattavat tulla hyvinkin pienistä asioista lapsuudessa. Olen yrittänyt vältellä asioita, joissa voisin epäonnistua. Ja olen tottunut tekemään paljon työtä sen eteen, ettei mokia tulisi, Minka pohtii.

– Aina uuden oppiminen ei ole ollut lukihäiriöni vuoksi helppoa. Olen tottunut siihen, että jotta olisin parhaimmillani, minun on tehtävä pirusti töitä onnistuakseni.

Viime aikoina Minka on tietoisesti mennyt heikkouksiaan kohti. Hän on opetellut arvostamaan mokia, ja huomannut, että sellainen voi itse asiassa olla parasta mitä saattaa tapahtua.

– Hiottu ja täydellinen suoritus ei aina ole se paras mahdollinen vaihtoehto. Olen yrittänyt ottaa sen ohjenuorakseni kaikessa mitä teen.

Minka on palannut täysillä työelämään useamman vuoden äitiysloman jälkeen. Töitä ja rooleja on riittänyt. Tänä syksynä Minka nähdään MTV3:n Putous All Stars -kaudella ja lokakuussa ensi-iltaan tulevassa Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvassa.

Epäonnistumisen pelon käsittely on saanut Minkan ymmärtämään itsessään myös muita asioita.

– Aiemmin aina sanoin, ettei minulla ole minkäänlaista kilpailuviettiä. Ehkä olen vain jättänyt asioita tekemättä siksi, että olen pelännyt epäonnistumisia. Nyt olen harjoitellut sitä, että uskallan heittäytyä asioihin, vaikka mahdollisuus nolata itsensä täydellisesti olisi olemassa. Otan tietoisesti riskin, että saatan olla ihan paska ja tyhmä. Ja mikä tärkeintä, osaan nauraa itselleni.

Miten Minkan perhearki näyttelijäpuoliso Aku Sipolan kanssa sujuu? Millainen äiti Minka kertoo olevansa? Minkan on ollut aina vaikea näyttää negatiivisia tunteitaan, miten hän on käsitellyt sitä?