Näyttelijä Joonas Nordman erosi naisystävästään, ja parilla on edelleen hyvät välit: ”Meillä on eräänlainen kissojen yhteishuoltajuus”

Joonas Nordmanin mukaan eropäätös syntyi jo kauan sitten.

Joonas Nordmanin juontamalla Putous Allstars -kaudella on mukana näyttelijöitä Putouksen kaikilta 12 tuotantokaudelta.­

Näyttelijä-koomikko Joonas Nordman erosi keväällä samalla alalla työskentelevästä naisystävästään. Työpaikkaromanssina alkanut suhde kesti useita vuosia.

– Elämä jatkuu. Eroon ei liittynyt dramatiikkaa tai tragediaa, se oli yhteinen päätös, joka itse asiassa tehtiin jo aika kauan sitten, Joonas kertoi Putous Allstars -ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Ex-pariskunta on edelleen hyvissä väleissä ja muun muassa hoitaa vuorotellen yhdessä hankittuja kissojaan.

– Asumme lähekkäin, joten voisi sanoa, että meillä on eräänlainen kissojen yhteishuoltajuus, Joonas vitsaili.

Uuden rakkauden perään Joonas ei haikaile. Hän keskittyy nyt työntekoon eikä ole kuulemma aktiivinen missään sosiaalisen median kanavissa.

– Keskityn nyt ihailemaan kaveripiirissäni roihuavaa rakkautta. En viihdy somessa, ja Tinderiä kartan kuin ruttoa. Koetan elää analogista elämää.

Ilman sometusta Joonas kokee olevansa vapaa, koska ei joudu ottamaan kantaa kaikkeen ja joudu mahdollisesti keskelle väittelyitä tai somekohuja.

– Samaan aikaan elän uutispimennossa, mutta kuulen kyllä tärkeimmät ilmiöt kavereilta. Joskus tosin reilusti jälkikäteen.

Putous-pestejä riittää

Joonas nähdään tällä viikolla alkavan Putous Allstarsin juontajana. Aiemmin hän on osallistunut ohjelmaan näyttelijänä, ohjaajana sekä käsikirjoittajana. Nyt hän keskittyy ainoastaan juontamiseen.

– Tämä on ainoa esiintyjän rooli, jota en ole vielä tässä ohjelmassa kokenut, ja on mukavaa palata ohjelman pariin, vaikka monen muun kollegan tavoin ajattelinkin aiemmin, että Putous-urani oli jo tässä.

Joonaksen mukaan juontaminen on mielekästä, koska studiossa on paikalla yleisöä – tosin koronarajoitusten mukaisesti vain puolet yleisöpaikoista on käytössä. Näyttelijät myös keräävät neliosaisen ohjelman aikana pottia koronakriisin ytimessä oleville vähävaraisille lapsiperheille Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

– Viime keväänä juonsin omaa Joonas Nordman Show’tani ilman yleisöä yllättäen pahentuneen koronatilanteen takia. Olen kiitollinen, että korona ei kohdallani lopettanut töitä. Monelle kävi paljon huonommin.