Sitoumuksettomat seksisuhteet ovat yksi aikamme ilmiöistä. Kolme parikymppistä naista kertoo nyt, mikä niissä viehättää – ja hämmentää.

Me Naisten aiemman kyselyn perusteella yhä useampi sinkku liputtaa irtoseksin puolesta. Harrastajien mukaan se mahdollistaa monenlaisia vapauksia ilman velvollisuutta sitoutua.´

Monella sinkullakin saattaa olla vakituinen kumppanin seksin harrastamiselle. Irtoseksisuhteita on määritelmällisesti kahta eri sorttia – vaikka joskus suhteen laatua on mahdotonta asettaa kumpaakaan kategoriaan. Tässä lyhyt oppimäärä:

FWB = Friend with benefits eli ystäviä luontoiseduilla. Kyse on suhteesta, jossa ollaan kavereita ja harrastetaan satunnaisesti myös seksiä. Seksin lisäksi aikaa vietetään yhdessä muidenkin asioiden merkeissä, joten suhde ei ole pelkästään fyysinen.

Fuck buddy = Kyseessä on henkilö, jonka kanssa harrastetaan pelkkää seksiä ilman sitoumuksia tai tunteita. Tunnetaan myös nimellä booty call, casual fun.

Mikä niissä seksisuhteissa kiinnostaa perinteisen parisuhteen sijaan? Jos ajatus parisuhteesta ei maita tai sopivaa kumppania ei ole löytynyt, seksisuhteessa voi saada parisuhteen parhaat palat ilman sitoutumispakkoa. Monille on helpompi löytää seksiä kuin hyvää suhdetta.

Kolme parikymppistä sinkkunaista kertoo Me Naisille, kuinka he päätyivät seksisuhteisiin, ja kuinka homma oikeasti toimii.

Saunatreffejä reilusti vanhemman miehen kanssa

25-vuotias Iiris tapailee vakituisesti kahta eri miestä pelkän seksin merkeissä – molemmat kumppaneistaan hän löysi deittisovellus Tinderistä. Toinen kertoi etsivänsä seksiä jo profiilissä, toisen kanssa tapailu vain ajautui siihen.

”Ensimmäinen mies on minua lähes 20 vuotta vanhempi. Hänen kanssaan viestittelemme hyvin lyhyesti siitä, missä ja milloin harrastamme seksiä, emme muuta. Tyypillisesti käyn hänen luonaan muutaman viikon välein.

Kun tapaamme, saatamme juoda ensin kahvit, saunoa ja sitten siirrytään itse asiaan. Seksi on aina se pääjuttu. Tapaamiset ovat lyhyitä, emme pidä muuta yhteyttä eikä suhteeseen kuulu hellyyttä, kuten yhdessä lähekkäin makoilua. Aluksi tilanne tuntui liian järjestetyltä ja koin vaikeutta rentoutua. En ole kuitenkaan kiinnostunut muusta ajanvietosta miehen kanssa, joten kelpuutan seksin paremman puutteessa.

Toinen miehistä on minun ikäiseni, samassa elämäntilanteessa oleva kundi. Aloitimme suhteen perinteisellä treffailulla, mutta huomasimme, että fyysinen kemia on muuta kemiaa parempaa. Mitäpä sitä hyvää seksiä pois heittämään, eli harrastamme seksiä aina, kun molempien aikatauluihin sopii.

Tässä suhteessa laitamme ruokaa yhdessä, katsomme elokuvia sekä vietämme myös yöt yhdessä. Sängyssä kokeilemme rohkeasti kaikkea, mitä sinkkuna on jäänyt kaipaamaan. Nautin hänen kainalostaan ja suukoista, vaikka en näe meitä jakamassa yhteistä tulevaisuutta.”

Vaihtoajan huumaa

22-vuotias Laura päätyi seksisuhteeseen vaihto-opintojensa aikana. Järjestely toimi mainiosti, sillä suhde sai luonnollisen päätöksen kotiinpaluusta.

”Matchasin samanikäisen ruotsalaispojan Tinderissä. Treffailimme alkuun tavallisesti, kolmansilla treffeillä oli jo seksiä. Viidennellä tapaamisella hän myönsi minulle, ettei tunteita ole, mutta haluaisi jatkaa tapailua seksin merkeissä.

Ajatus sopi minulle, koska asuin ulkomailla väliaikaisesti ja olin palaamassa Suomeen muutaman kuukauden päästä. Halusin myös samaan aikaan harrastaa seksiä, joten miksi ei. Aloimme nähdä viikon tai kahden viikon välein ja sovittu seksi onnistui hyvin – minulle olisi kelvannut enemmänkin. Alussa saatoimme käydä teatterissa yhdessä, laittaa ruokaa ja jutella, mutta jos näimme, molemmat kyllä tiesivät, mistä syystä.

Vaikka minulle ei syntynyt häntä kohtaan romanttisia tunteita, seksisuhteesta tuli kuitenkin tärkeä ihmissuhde, jota ikävöin pitkään vaihdon jälkeen. Vaikka olin mielessäni ulkoistanut sen pelkäksi seksiksi, ihmisiähän tässä ollaan ja aitoa se oli. Jos suhde olisi jatkunut pidempään, uskon, että minulle olisi voinut kehittyä tunteita.”

Kemiaa lakanoissa, tylsää treffeillä

23-vuotias Elisabet aloitti seksisuhteen, mutta turhautui lopulta siihen, että ainoa yhdistävä asia oli seksuaalinen kemia.

”Minulla oli parin kuukauden ajan suhde, joka alkoi seksillä yhteisen bileillan päätteeksi. Kävimme sen jälkeen kerran treffeillä, jonka jälkeen aloimme tapailla jomman kumman luona, eikä koskaan muualla. Aina harrastettiin seksiä, välillä katsottiin telkkaria ja sitten taas seksiä uudestaan. Vietimme yöt yhdessä, mut lähdimme pois aina aikaisin.

Se toimi ihan hyvin, kunnes pyysin, että menisimme ulos syömään syntymäpäivänäni. Menimme, mutta treffeillä olikin ikävää. Selvisi, ettei meillä ollut mitää muuta yhteistä kuin se seksuaalinen kemia. Menin vielä kerran humalassa hänen luokseen harrastamaan seksiä, mutta emme kuulleet toisistamme sen koommin.

Minulle tuli lopulta fiiliksiä, vaikkei se ihminen kiinnostanutkaan. Oman kokemuksen jälkeen voin sanoa, että on vaikeaa varmasti nähdä toista paljon ja tehdä kaikkia noita asioita ilman minkäänlaisten tunteiden syntymistä.”

Mikä vetää seksisuhteessa puoleensa?

Kahta miestä samanaikaisesti tapaileva Iiris kertoo kyllästyneensä sinkkuelämän kuiviin kausiin.

– Olen viettänyt sinkkuna parhaimmillaan vuodenkin seksittömiä kausia, mutta olen viimein herännyt siihen, että on minullakin oikeus nauttia seksuaalisuudestani, vaikka olenkin yksin. Se on saanut minut rohkeammin hakemaan seksiseuraa. Seksisuhteessa on hyvä olla, sillä perustarve on aina tyydytettynä eikä tarvitse koskaan stressata, milloinkohan saan seksiä seuraavan kerran. Saamattomuus turhauttaa.

– Aiemmat huonot romanttiset ihmissuhteeni ovat johtaneet siihen, että itsensä on osannut kovettaa tunteettomaksi seksisuhteeseen – tällä hetkellä ei oikeastaan edes kiinnosta tutustua miehiin romanttisessa mielessä.

Lauran mielestä seksi saman kumppanin kanssa on poikkeuksetta parempaa kuin yhden illan jutut.

– En harrasta yhden illan juttuja, mutta haluan seksiä siinä missä muutkin. Sinkkuna seksiä ei ole kovin usein tarjolla ja saman henkilön kanssa seksi on paljon parempaa kuin vaikka yhden illan jutuissa.

Seksikumppaniinsa lopulta ihastunut Elisabet sanoo, että ehkäpä seksisuhteissa on myös kyse suorittamisesta, joka piinaa monia parikymppisiä – kun saa seksiä, kaikki elämän osa-alueet ovat hallinnassa.

– Mulla oli pitkä parisuhde alla ja janosin fyysistä kontaktia. Kai noissa tollasissa viehättää se, että kun rakastuminen vie aikaa ja keskittymiskyvyn, niin tossa saa sit sen läheisyyden ja seksin, mutta se ihastuminen ja tunteet eivät häiritse muuta elämää.

– Ja tällaisena suorittajayhteiskunnan jäsenenä kivaa myös se kontrollin tunne, että nyt mulla on tää työ, opinnot, kaverit, harrastukset ja vielä seksielämäki hoituu samalla tehokkaasti. Eli siksi varmaan juri parikymppiset vilkasta elämää elävät ihmiset ajautuu seksisuhteisiin.

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla toukokuussa 2019.