Amerikkalaissiskot päätyivät suomalaiskuvaajan näyttelyn aiheeksi. Vaikuttavat valokuvat avaavat elämää Nevadassa, jossa tytöt opiskelevat kotikoulussa ja käsittelevät hevosia kuin aikuiset.

Nevadalaisella pellolla vasikat oli koottu karjatilan aitaukseen polttomerkintää varten. Siskokset Kole ja Jette olivat vasta 7- ja 9-vuotiaita, mutta seurasivat jo tottuneesti, kun tulikuuma rauta painoi heidän perhetilansa tunnuksen nuoreen eläimeen yksi kerrallaan. Tällaista tyttöjen arki olisi läpi heidän nuoruutensa karjatilan lapsina: vuoroin kotikoulua, karjan ajamista, hevosten kouluttamista ja rodeoita.

– Tytöt ovat aina olleet todella reippaita ja päteviä lähes kaikissa töissä, mitä cowboymiehetkin tekevät, mutta he ovat myös ihan tavallisia tyttöjä, jotka tykkäävät lakata kynsiään, ostaa hevosilleen pinkkejä harjoja ja lukea fantasiakirjallisuutta, amerikkalaissiskoksia kuvannut valokuvaaja Karoliina Paatos kertoo.

Kole kotitallissaan, Dixie Valley, Nevada, 2013.­

Karoliina lähti ensimmäisen kerran Amerikkaan kuvaamaan perinteikästä mutta hiipuvaa cowboykulttuuria vuonna 2010. Päällimmäinen kysymys oli, millainen on ihmisen ja hevosen suhde, kun eläin on työtoveri. Kaikkialla farmin tai karjatilan töitä ei voi hoitaa traktoreilla, droneilla, mönkijöillä, mopoilla tai lentokoneilla.

Yhdellä kuvausmatkallaan Karoliina kohtasi Kolen ja Jetten ja vaikuttui.

– He olivat silloin 5- ja 7-vuotiaita pikkuvanhoja ja skarppeja tyttöjä, jotka käsittelivät isoja hevosia tuosta vain. Tuntui kiinnostavalta alkaa seurata heidän elämäänsä ja kasvuaan aikuisuuteen.

Myöhemmin syntyi idea Cowboy Girls -kuvasarjasta. Nyt jo teini-ikäisten siskosten seuraaminen jatkuu edelleen, mutta tässä välissä Karoliina on koonnut Kolen ja Jetten kuvista oman näyttelyn. Se on esillä Turun Taidehallissa 4.10. asti.

Jette ja Kole, Reese River, Nevada 2016.­

Kolen ja Jetten perhe asuu Nevadassa, mistä perheen mukaan heidän luotaan joka paikkaan on neljän tunnin matka. Vuorten ympäröimän jokilaakson asutus on harvaa, ja kotiportilta näkyy rakentamatonta maata silmänkantamattomiin.

Tytöt käyvät kotikoulua ja pyrkivät suorittamaan kouluvuoden oppimäärän mahdollisimman nopeassa tahdissa. Silloin koulunkäynniltä jää vapaata hevosille, tilan töihin ja rodeoharrastukseen, jonka parissa reissataan kisoissa pitkien matkojen päähän.

Maatilan pyörittäminen ei ole helppoa, mutta tyttöjen vanhemmat päättivät yrittää. Kummallakin on yliopistokoulutus ja Georgia-äidillä karjatilallisen sukutausta. Georgialla oli myös stipendi rodeopainotteiseen collegeen ja mestaruuksia lassoamisessa. Rodeo on äidin ja tyttärien yhteinen intohimo, ja he kilpailevat usein joukkueena lassoamisessa. Se sopii eritasoisille harrastajille, sillä joukkuelassoamisessa (team roping) saa tasoituksia ihan kuten golfissa.

Kole ja hevosensa Bargain, Dixie Valley, Nevada 2015.­

Kole ja Jette ovat heppatyttöjä. Heillä se tarkoittaa, että tytöt ovat mukana kotitilansa varsojen syntymässä ja he itse osallistuvat omien hevostensa kouluttamiseen. Eläimeen syntyy aivan erityinen side. Harrastus on päivittäistä, intensiivistä ja pitkäjänteistä. Tyttöjen kotipihalla on oma areena treenaamista varten.

Lapset eivät jää sivullisiksi tilan tehtävistä. Heidän kontollaan on koiria, kissoja, vuohia, hevosia ja tytöt huolehtivat muun muassa orvoksi jääneiden vasikoiden ruokinnasta. Vastuuseen kasvetaan luonnostaan. Päävastuu on kuitenkin aikuisilla.

– Heidän elämäntapansa tarkoittaa tiettyjä vapauksia mutta myös paljon vastuuta ja erilaista suhdetta ympäristöön kuin kaupunkilaislapsilla.

Äiti Georgia kampaamassa Jetten tukkaa pitkän juniorirodeopäivän jälkeen, Fallon, Nevada, 2013.­

Rodeo on kilpaurheilua, johon perhe satsaa aikaa ja rahaa. Kisoista voitetut palkintorahat käytetään harrastukseen. Sen rinnalla rodeo on myös tärkeä osa siskosten sosiaalista elämää. Harvaan asutulla seudulla kavereita tavataan usein rodeoissa, joista isoimmat ovat suuria juhlatapahtumia – vähän kuin festareita.

Jette matkalla kotiin, Reese River, Nevada, 2017.­

Kotikoulua voi käydä vain tiettyyn oppimäärään asti, sitten Kolen ja Jetten on lähdettävä ihmisten ilmoille high schooliin tai collegeen. Lähimmätkin koulut ovat niin kaukana, ettei niissä käydä päiväseltään. On tavallista, että maaseudun tai pikkukylien perheen jakautuvat: lapset muuttavat usein äitiensä kanssa opiskelupaikan ja työn perässä kaupunkiin.

– Maatilallisilla onkin sanonta, että jokaisen menestyvän viljelijän takana on kaupungissa työskentelevä vaimo, Karoliina Paatos kertoo.

Keräämässä naapurien karjaa, Jersey Valley, Nevada, 2013.­

Valokuvaaja Karoliina Paatos oli itsekin lapsuudessaan heppatyttö. Jossain vaiheessa hintava ja aikaa vievä harrastus kuitenkin jäi.

– Päätin, että kun pääsen töihin ja saan ensimmäisen kerran omaa rahaa, alkaisin taas ratsastaa. Halusin oppia ratsastamaan sen verran hyvin, että voisin tehdä sitä matkoillani missä vain.

Amerikan-matkojensa kuvauspäivinä Karoliina saattoi istua hevosen selässä kameroineen kuusikin tuntia. Tiloilta yritettiin yleensä valita vieraalle ratsastajalle säyseä ja yhteistyökykyinen ratsu.

– Olen ratsastanut aika montaa Old Rosieta, Karoliina nauraa.

Karoliina on joutunut ja halunnut osallistua kuvaamiensa perheiden ihan oikeisiin töihin ja auttaa niissä parhaansa mukaan. Kerran Kolen ja Jetten perheen kanssa karjan siirtäminen meinasi karata käsistä, kun yksi lehmistä päätti lähteä aitauksesta karkuun vasikoittensa kanssa.

– Olin siinä vähän loitommalla ja huomasin, ettei kukaan muu ehtisi niitä kiinni. Vaikka olen tällainen tätiratsastaja, karautin hevosellani lehmien perään ja päätin, että vasikoista loppuisi puhti ennen kuin minusta ja Old Rosiesta, Karoliina kertoo.

– Myöhemmin Georgia ja tytöt nauroivat, että se oli bad ass cowboy girl -toimintaa!

Jetten puhelin ei löydä kenttää, Reese River, Nevada, 2019.­

Jetten ja Kolen arki on myös ihan tavallista teinityttöjen elämää: viestittelyä kavereiden kanssa, heppakuvia oman huoneen seinillä, kynsien lakkausta. Karoliina suunnittelee seuraavansa siskosten kasvua aikuisuuden kynnykselle asti. Naiset pitävät yhteyttä sosiaalisen median kautta.