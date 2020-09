Me Naiset

Avioero pakottaa monet kohtaamaan asioita ja tunteita, joihin voi harvoin varautua etukäteen.

Vaikka avioeroa olisi miettinyt jo pitkään, moni yllättyy siitä, miten se vaikuttaa itseen, entiseen puolisoon ja lähipiiriin. Myös käytännön asioissa voi tulla vastaan yllättäviä haasteita. Kysyimme lukijoiltamme, mikä heidät yllätti erossa. Yhdeksän vuotta avioliitossa ollut nimimerkki Tears, 43, summaa monen kokemuksia.

– Oltiinkin yhtäkkiä lapsen kanssa kahdestaan. Kotona ei ollut ketään, jolle purkaa tuntoja työpäivän jälkeen. Tulot pienenivät merkittävästi, kaikkeen vaadittiin toisen huoltajan lupa, päiväkodin ja koulun vanhempainilloissa ja juhlissa olinkin se kummajainen, joka osallistui yksin. Omakotitaloa yksin myydessäni koin olevani aika heikoilla.

Elämän vaikein päätös

Suurin osa yllättyy siitä, miten koville ero ottaa henkisesti.

– Vaikka mietin päätöstä pitkään, tuli yllätyksenä, miten hankalaa toisesta irtipäästäminen kuitenkin oli, nimimerkki Jeina, 30, sanoo.

– Suurin yllätys oli se, kuinka alas toimintakykyni arkiaskareissa romahti. Olin täysin sohvan pohjalla. Aluksi tuntui, että täältä ei voi päästä ylös, toteaa 17 vuotta naimisissa ollut nimimerkki Violet, 42.

” Ihminen joka oli kuulunut pitkään elämääni, oli paras ystäväni, ja jonka kanssa kasvoin aikuisuuteen, ei enää tiennyt, mitä minulle kuuluu, tai minä, mitä hänelle.

Omat tuntemukset vaikuttavat yllättävän yhtä lailla, vaikka olisi tehnyt päätöksen erosta itse.

– Prosessin raskaus tuli melkoisena yllätyksenä. Vaikka itse tein eropäätöksen, se oli yksi elämäni vaikeimmista päätöksistä. Koin helpotusta, mutta samalla myös luopumisen tuskaa, kertoo nimimerkki liian nuori, joka erosi 24-vuotiaana viiden avioliittovuoden jälkeen.

Osa huomaa eron myötä itsessään uusia, ikäviäkin piirteitä. Nimimerkki Kevät, 42, ehti olla naimisissa 15 vuotta, kunnes erosi viisi vuotta sitten

– Yllätyin eroaikana itsessäni siitä, kuinka itsekäs ja kylmä olin ex-puolisoani kohtaan. Ihmettelin, minne kaikki tunteet toista kohtaan katosivat, ja kuka on tämä kylmä henkilö, joka ei tuntunut yhtään itseltä. Myöhemmin ajateltuna, se varmaankin oli jonkinlainen suojautumiskeino.

Puolisosta tuntemattomaksi

Ero tuo toisinaan esiin ikäviä piirteitä myös entisessä puolisossa. 16 avioliittovuoden jälkeen eronnut nimimerkki Miisku, 48, yllättyi puolisonsa toiminnasta eron jälkeen.

– En osannut odottaa, että ex-mieheni, joka on aina ollut järkevä ja rationaalinen, muuttuu yllättäen kiusaavaksi ja pikkusieluiseksi kusipääksi. Ikävintä on, että hän pystyi verokikkailemaan asiansa niin, että yhteiskunta maksaa elatusmaksut kolmesta lapsesta. Kuinka aikuinen mies kehtaa? Lisäksi turhia juoksutuksia lastenvalvojalla on riittänyt.

” Ex-mieheni, joka on aina ollut järkevä ja rationaalinen, muuttui yllättäen kiusaavaksi ja pikkusieluiseksi kusipääksi.

Myös entisen elämänkumppanin suhtautuminen lapsiin tuottaa monille pettymyksen. Yksi näistä on nimimerkki Ihmetys, 41, joka oli miehensä kanssa yhdessä yhteensä 18 vuotta.

– Eron jälkeen on yllättänyt se, ettei lasten isä ole juurikaan tekemisissä nyt teini-ikäisten lastensa kanssa. Ikäänkuin hän olisi eronnut myös lapsistaan. En voi ymmärtää sitä yhtään. En tiedä, miten voin tuputtaa lapsia hänen luokseen, kun hän ei ole ollenkaan aktiivinen asiassa. Tämä saa minut surulliseksi ja raivostuneeksi vuoron perään. Lapset eivät kuitenkaan ole eronneet isästään.

Toisaalta osa yllättyy positiivisesti, miten hyvin yhteistyö entisen puolison kanssa sujuu. Nimimerkki Sara, 53, teki aloitteen avioerosta 36 yhteisen vuoden ja 22 avioliittovuoden jälkeen.

– Melkoinen yllätys oli mieheni suhtautuminen asiaan. Hän oli ymmärtäväinen ratkaisuni suhteen sekä yhteistyöhaluinen kaikessa. Ei minkäänlaista vihanpitoa, kaunaa tai riitaa. Kävi jopa mielessä, miten noin ihanasta miehestä voi edes erota. Olin todella positiivisesti yllättynyt, kun olin jo varautunut isoon henkiseen vääntöön.

” Kävi jopa mielessä, miten noin ihanasta miehestä voi edes erota.

– Tavaroiden jakaminen (ja edelleen lainaaminenkin) on helppoa. Lasten hoidosta sopiminen ja puolin toisin joustaminen sujuu molemmilta. Tunsin hyvin ihmisen, joka kanssa menin naimisiin. Hän ei muuttunut hirviöksi eronkaan jälkeen, kertoo 17 vuotta naimisissa ollut nimimerkki Miriah, 43.

Toimeentulovaikeuksia

Joillekin avioero tarkoittaa suurta muutosta toimeentulossa. Nimimerkki Maria, 44, kuvailee kokeneensa taloudellisen romahduksen.

– Jouduin ensimmäisen kerran 25 yhteisen vuoden jälkeen miettimään, kuinka rahat loppupelissä riittävät. Tiesin, että rahan kanssa on tiukkaa, mutta ehkä en ymmärtänyt tarpeeksi. Myös monet yhteisiin lapsiin liittyvät asiat vaikeutuivat; allekirjoitusten saaminen oli vaikeaa huonojen välien vuoksi ja niin edelleen.

” Jouduin ensimmäisen kerran 25 yhteisen vuoden jälkeen miettimään, kuinka rahat loppupelissä riittävät.

Nimimerkille Selviytynyt, 41, koko ero tuli yllätyksenä ja talous oli koetuksella ennen eron voimaan astumista.

– Olin raskaana, kun selvisi, että miehellä on suhde työkaveriinsa. Ensimmäinen lapsemme oli reilu 1-vuotias tuolloin. Jäin tyhjän päälle, elämä piti rakentaa alusta. Piti hakea toimeentulotukea, jota en saanut, koska miehen tulot katsottiin mukaan. Virkamiesten mukaan olimme aviopari.

Suru lasten puolesta

Moni Me Naisten kyselyyn vastanneista suree lastensa reaktiota eroon. Nimimerkki Piitu, 36, kertoo yllättyneensä lastensa pitkästä toipumisajasta.

– Vanhempi poikani reagoi edelleen vaikka erosta on jo viisi vuotta. Rankinta on ollut nähdä lasten tuska ja vihakin minua kohtaan, vaikka yhdessä kerrottiin ja toisiamme emme syytelleet.

– Kun olet lastesi kanssa siinä ja lapsilla on isäänsä ikävä, tunne on todella ankea. Helpotus, mutta olet kuitenkin vienyt lapsilta kokonaisen kodin, kuvailee nimimerkki Särkynyt sydän, 60, joka erosi 24-vuotiaana viiden avioliittovuoden jälkeen.

” Rankinta on ollut nähdä lasten tuska ja vihakin minua kohtaan.

– Erityisen raskasta oli, kun yksi kolmesta lapsesta muuttui vihamieliseksi. Hän sanoi oman ja perheensä suhteen minuun irti, mutta piti silti yhteyden isäänsä ja tämän uuteen vaimoon, nimimerkki Semmoista, 81, kertoo. Hän erosi 58-vuotiaana oltuaan naimisissa 35 vuotta.

Mihin katosi lähipiiri?

Eron jälkeen useat painivat yksinäisyyden kanssa.

– Nyt oli omaa aikaa, mutta en tiennyt, mitä sillä omalla ajalla tehdään, sanoo 20 vuotta naimisissa ollut nimimerkki Kikkaliini, 59.

Eron myötä lähipiiri saattaa muuttua suurestikin. Nimimerkki Päivääkään en ole katunut, 42, kertoo pahoittaneensa mielensä siitä, miten jotkut hänelle läheiset ihmiset reagoivat eroon.

– Esimerkiksi entinen naapuri ei tervehtinyt enää, ja ex-miehen sisko ei pitänyt alkuun ollenkaan yhteyttä. Jouduin avioliitossa kohtaamaan vuositolkulla vähättelyä, haukkumista ja mykkäkoulua. En lähtenyt kuitenkaan haukkumaan ex-miestäni ulkopuolisille. Lähtijänä sain ulkopuolisten vihat niskaani, koska ex-mieheni piti kulissit pystyssä loppuun asti.

” Eroprosessiin liittyen yhteiset ystävämme valitsivat puolensa. Ja puoli ei ole minun.

– Eroprosessiin liittyen yhteiset ystävämme valitsivat puolensa. Ja puoli ei ole minun. Jäin yksin ja olen uudelle paikkakunnalle muuttaessani yksin ja yksinäinen. Onneksi on työyhteisö, sanoo kolme vuotta sitten eronnut nimimerkki Hyggeilijä, 53.

– Minut yllätti se, että puolison sukulaisten lisäksi oma äiti ja sisko jättivät yksin, kun olisi luullut että heistä juuri olisi tukea saanut, nimimerkki Koto, 44, kertoo.

Vihdoinkin vapaa ja onnellinen

Lukuisista ikävistä erokokemuksista huolimatta avioero ei ole kaikille uuvuttava elämänmuutos. Neljä vuotta sitten eronnut nimimerkki Liian sinisilmäinen sanoo tunteneensa erosta vain huojennusta.

– Tuntui kuin olisin päässyt vankilasta, enkä mennyt erosta rikki. Sen sijaan se avioliitto alkoholistin kanssa rikkoi. Erosta alkoi toipuminen. Eikä tullut yhtään päivää, jolloin olisin haikaillut takaisin vanhaan. Kuka nyt kärsimyksen vankilaan haluaisi takaisin?

– Eniten yllätti se, miten helppo oli vaan olla ja hengittää. Olin todella helpottunut erosta. Oma henkinen hyvinvointi kohentui paljon ja aloin löytämään jälleen oman itseni, sanoo nimimerkki Kata, 46, joka erosi kolme vuotta sitten 20 vuoden avioliiton jälkeen.

” Ei tullut yhtään päivää, jolloin olisin haikaillut takaisin vanhaan. Kuka nyt kärsimyksen vankilaan haluaisi takaisin?

Nimimerkki Tupuna, 64, oli naimisissa 22 vuotta ennen kuin erosi seitsemän vuotta sitten.

– Yllättävintä oli se helpotus, joka valtasi niin henkisesti kuin fyysisesti. En ollut huomannut, kuinka väsynyt olin, ja joka paikkaan koski. Ihan kuin painava taakka olisi pudonnut hartioilta. Mieli alkoi piristyä, ja ajatus kirkastua, sekä fyysiset kivut loppuivat, energiaa alkoi olla muuhunkin kuin telkkarin katseluun. Lapset tuli entistä lähemmäksi, ja myös he vapautuivat käytökseltään. Elämä alkoi maistua, ja koin erittäin voimakkaita onnellisuuden tunteita, kun aamuisin heräsin ja tajusin, että olen vapaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla toukokuussa 2018.