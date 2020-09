Hääparin kuvaaminen on paljon enemmän kuin nätin potretin ottamista. Kuvaaja pääsee aistimaan myös, millainen tunnelma häissä ja parin välillä oikein on.

Valokuvaajat näkevät elämänsä aikana poikkeuksellisen suuren määrän erilaisia häitä ja pareja – varsinkin, jos ovat erikoistuneet hääkuvaamiseen.

Palkitun Petri Mastin ensimmäinen hääjuhla kameran takana oli vuonna 2006, ja sittemmin hän on ikuistanut jo yli 300 häät. Kun kinkereitä on kertynyt noinkin kunnioitettava määrä, hän on oppinut aistimaan, milloin liitto tulee kestämään – ja milloin ennuste on heikko.

– Kyllä siihen kehittyy tietynlainen intuitio. En tietenkään ole mikään ennustajaukko, mutta kyllä parin olemus kokemukseni mukaan kertoo, millaisesta liitosta on kysymys, kuinka syvällinen yhteys parin välillä on, ja miten suhde tulee kehittymään, Mast sanoo.

Mast puhuu rakkaus- ja järkiavioliittopareista. Hänen kokemuksensa perusteella rakkauspariskuntien liitot ovat kestävämmällä pohjalla.

– Pariskunnilla, joilla on ihan selkeä, syvä rakkaus, on ihan erilaista kemiaa. Se näkyy kaikessa kuvauksen aikaisessa toiminnassa ja korostuu etenkin potreteissa. Siitä näkee, mikä on homman nimi, Mast selittää.

– Heistä huokuu syvä kunnioitus toista kohtaan ja se, että molemmin puolin ollaan valmiita tekemään kaikkensa toisen puolesta.

Vaikka suurin osa Mastin asiakkaista on yhdessä rakkaudesta, on sekaan mahtunut myös järkiavioliittoja. Niiden tulevaisuus on Mastin kokemusten mukaan vaakalaudalla.

– Silloin parin välinen kanssakäyminen on jäyhempää ja jäykempää, ja he lämpenevät vähän huonosti kuvauksellekin.

Myös häiden tunnelma antaa osviittaa liiton tulevaisuudesta. Siinäkin jäykkyys ja virallisuus ovat harvoin hyviä merkkejä. Jos vieraat sen sijaan ovat juhlassa mukana sydämellään ja osallistuvat mielihyvin kaikkeen ohjelmaan, voi sitä pitää hyvänä enteenä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla kesäkuussa 2019.