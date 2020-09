Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Kuka on kauden räiskyvin pari? Entä kenellä on kauden villi kortti? Varo, juttu sisältää juonipaljastuksia.

Suositun Ensitreffit alttarilla -ohjelman häät on tänä vuonna jaettu kahteen jaksoon. Tähän mennessä on nähty, kuinka toisensa saavat Emma ja Tuomas sekä Kati ja Janne.

Seuraavassa jaksossa häitään viettävät Mira ja Matti sekä Juudit ja Tommi. Jakso on nähtävissä jo C Moressa.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen on vaikea sanoa varmuudella, mikä on parien tulevaisuus. Mutta ainahan voi käynnistää analysoinnin ja spekuloinnin.

Kuka pareista pitää kauden villiä korttia hallussaan? Entäpä viileää korttia? Me Naiset selvitti, mitkä ovat avioparien vahvuudet ja heikkoudet.

Kati ja Janne

Katin, 29, ja Jannen, 33, kohtaamisesta välittyy heti heidän fyysinen kemiansa. He pussailevat paljon – toki, onhan kyseessä heidän hääpäivänsä.

Molemmat ovat energisiä sekä sosiaalisia. Jannesta tosin hehkuu sellainen tasapaino, että hän ei välttämättä lähde jokaisen impulssin vietäväksi. Hän vaikuttaa tasaiselta, kun taas Kati on räiskyvämpi ja toimii enemmän tunteella.

Mutta kameroiden ympärille kätkeytyy aina paljon piiloon jääviä tunteita ja tilanteita. Voihan Katin ja Jannen vauhdikas alku suukotteluineen olla myös merkki jännityksestä. Joidenkin on helpompi ilmaista tunteitaan toiminnan kautta.

Toisen ihmisen kosketteleminen on joka tapauksessa sellainen ele, joka lisää mielihyvähormonien virtaamista. Heidän onnellisuutensa sekä kiinnostus toisiinsa puskee ruudun läpi katsojalle saakka.

Vaikka heidän hääpäivänsä näyttäytyy sulavan romanttisena, ei se poista yhteentörmäysten riskiä oikeassa elämässä. Varsinkin kahden aktiivisen ihmisen yhteiselo voi vaatia runsaasti kompromisseja sekä uusia käytäntöjä arkeen. Kun suhde etenee ja alkuhuuma alkaa laantua, kestääkö Katin ja Jannen rakkaus pidemmälle?

Kauden kuuma kortti!

Emma ja Tuomas

Emman, 26, ja Tuomaksen, 29, hääpäivä näyttäytyy täysin toisenlaisena kuin samassa jaksossa vihittyjen Katin ja Jannen päivä. Romanttisia eleitä näkyy vähän.

Ensivaikutelma on tärkeä osa suhdetta. Tuomas myöntää, että hän ei välttämättä olisi huomannut Emmaa, jos he olivat kohdanneet muualla.

Emma puolestaan kaipaa kiihkeästi hyväksyntää ja kyselee sulhaselta muun muassa, mitä mieltä tämä on hänestä.

Tulee pakostakin mieleen, miksi epävarma Emma on ylipäätään hakeutunut ohjelmaan? Jännitys ja kaikki muut tunteet ovat ymmärrettäviä etenkin omissa häissä. Mutta miksi Emman kohdalla niitä korostetaan niin paljon? Hänen epävarmuutensa saa liikaa ruutuaikaa, ja tällaiset kuvausvalinnat alkavat helposti ärsyttää katsojaa – puhumattakaan puolisoa.

Riittääkö Tuomaksen kärsivällisyys jatkossa? Tuomas kyllä vaikuttaa todella rennolta ja positiivisesti ajattelevalta puolisolta, mutta jatkuva utelu ja epävarmuuden ilmaiseminen voi uuvuttaa toisen nopeasti.

”Kaksi narttua samalla hinnalla.”

Näin Emma vitsaili Tuomakselle itsestään ja koirastaan. Lausahdus osoittaa, että Emmalla on huumorintajun lisäksi rohkeutta ja hän uskaltaa sanoa asioita ääneen. Tällä parilla on hyvä mahdollisuus kehittyä arjessa toisiaan täydentäviksi, rakastaviksi kumppaneiksi, kun he pääsevät rauhoittumaan häähulinan ja jännityksen jälkeen.

Kauden villi kortti!

Tuomas ja Emma sanoivat tahdon.­

Varoitus: alla oleva teksti sisältää juonipaljastuksia

Juudit ja Tommi

Juuditin ja Tommin ensikohtaamisessa on samaan aikaan kaverimaista kumppanuutta ja orastavaa rakkauden huumaa. Heidän hääpäivässään on läsnä fiiliksiä, jotka saavat katsojan ihon kananlihalle ja silmäkulmankin kostumaan.

Juuditin, 29, ajatukset hääpäivän aamuna ovat liikuttavia, etenkin kun hän vertaa tulevaa puolisoaan sipuliin:

– Tulen kohta näkemään sipulin uloimman kerroksen ja sitten siitä se alkaa pikkuhiljaa kuoriutua. Välissä vähän ehkä itketään.

” Tulen kohta näkemään sipulin uloimman kerroksen ja siitä se alkaa kuoriutua. Välissä vähän ehkä itketään.

Koskettavia hetkiä heidän hääpäivässään koetaan, kun Tommi, 36, esittää Juuditille omistamansa tanssiesityksen. Muutenkin he ottavat toisiaan hyvin huomioon ja kunnioittavat erilaisuutta.

Tämän parin tunnelmia voisi kutsua myös levollisiksi, varmoiksi ja toiveikkaiksi. Heillä on myös samankaltaisia ajatuksia ja kummallakin on omat, vahvat arvonsa. He puhuvat ensitreffeillään esimerkiksi lapsista: Tommi kertoo, ettei hän halua niitä, ja se sopii Juuditille.

Heillä on heti luonnollinen, toimiva yhteys. He osaavat keskustella asioista, jolloin mitään ei jää taatusti sanomatta ja hampaankoloon.

Jos pitäisi veikata yhden puolesta, tämä pari olisi sellainen. Kaksikolla on ainakin lupaava alku. Haasteena voi olla riittävän kipinän löytäminen; vaarana on, että suhde jää ystävätasolle. Hääpäivä osoittaa kuitenkin, että jo nyt he nauttivat suunnattomasti toistensa seurasta.

Kauden arvomaailmakortti!

Juudit ja Tommi hääpäivänään.­

Mira ja Matti

Ensitreffit alttarilla 2020 -kauden rauhallisin tunnelma nähdään Miran ja Matin häissä.

M-tiimissä huokuu tyytyväisyys ja onnellisuus koko päivän ajan. Heidän läsnäolonsa vaikuttaa välillä jopa epätodellisen diplomaattiselta, kun he ovat päässeet alun jännityksestä.

Tästä parista on turha etsiä räväkkyyttä; molemmat ovat todella joustavia ja ystävällisiä – ainakin kameroiden edessä.

Miralta, 32, eivät jää huomaamatta Matin, 35, kohteliaat eleet. Sulhanen toimii koko päivän herrasmiehen tapaan. Myös suku ottaa uuden miniän vastaan todella lämpimästi.

Mutta arki näyttää, kuinka joustavia he oikeasti ovatkaan? Löytyykö molemmilta ymmärrystä toisen elämäntapaa kohtaan ja ovatko he oikeasti niin rauhallisia kuin hääjuhlassaan?

Kauden viileä kortti!

Mira ja Matti, ensitreffien M-tiimi.­

Ensitreffit alttarilla tiistaisin kello 21 MTV3-kanavalla.