Facebookin kaveri-ilmoituksen kautta tavanneet Maaret Hedlund ja Henriikka Ojala ovat tunteneet vasta reilun vuoden, mutta heistä tuli nopeasti sydänystävät. Vakava sairaus lähensi kaksikkoa jo ystävyyden alussa.

”Olemme luonteeltamme kovin erilaisia: siinä missä Henriikka on spontaani ja räiskyvä, minä olen ennemmin rauhallinen ja harkitsevainen. Ehkä me täydennämme toisiamme sopivasti.”­

– Jos uskoisi kohtaloon, tämän meidän ystävyyden täytyisi olla sitä.

Lause tulee kuin yhdestä suusta, kun ystävykset Henriikka Ojala ja Maaret Hedlund kuvailevat kumpikin yhteistä taivaltaan.

Noin vuosi sitten Henriikka oli vasta muuttanut miehensä työn perässä Lahteen. Kotiarkea pyörittävä perheenäiti oli aloittamassa opintoja uudessa koulussa ja samalla kouluttautumassa vapaaehtoistyöhön auttaakseen peliriippuvuudesta kärsiviä ihmisiä.

Sosiaalinen ja heittäytyvä Henriikka halusi pian laajentaa kaveriverkostoaan myös uudessa kotikaupungissaan. Niinpä nainen oli pian jo näpyttelemässä Facebookin Lahti-ryhmään kaverinhakuilmoitusta.

– Kyselin ryhmässä, löytyisikö siellä samassa opiskelupaikassa aloittavia, joihin voisi tutustua jo etukäteen ennen syksyä ja koulun alkua, Henriikka kertoo.

Viestiin tuli yksi ainoa vastaus. Se oli 12 vuotta sitten Lahteen jalkautuneelta Maaretilta. Naisia yhdistivät tulevat yhteiset opinnot ja lapsiperheen arki.

– Ajattelin, että ilman muuta vastaan Henriikan aloitukseen, olinhan aloittamassa samassa koulussa. Halusin laajentaa ystäväverkostoani, sillä valtaosa kavereistani asuu kaukana, Maaret kertoo.

– Vaihdoimme numeroita ja viestittelimme aluksi parisen viikkoa, minkä jälkeen kutsuin Henriikan luokseni kylään. Istuimme vähän keskeneräisellä parvekkeellani ja höpötimme koko illan, Maaret muistelee.

Jo ennen kuin opinnot ehtivät hädin tuskin alkaakaan, heidän välilleen oli jo muodostunut koulukaveruutta syvempi yhteys.

Yllätystyöpari

Loppujen lopuksi Henriikka ja Maaret tutustuivat aivan muissa kuin opiskelun merkeissä. Liekö pelissä ollut kohtalo vai silkka sattuma, mutta vasta hetki tutustumisensa jälkeen kaksikosta tuli yllättäen toistensa työkaverit samassa vapaaehtoistyöprojektissa, jossa Maaret oli työskennellyt jo pidempään.

– Sain aluksi kuulla vain tulevan työparini etunimen. Päijät-Hämeen alueella asuu 200 000 ihmistä, joten en tosiaan osannut alkuunkaan odottaa, että hän olisi juuri Facebook-ystäväni Maaret, Henriikka naurahtaa.

Hiljalleen alkoi paljastua, että ystävyksiä yhdistikin yllättävän moni asia, kuten halu auttaa peliriippuvaisia sekä hämmästyttävän samankaltaiset lapsuudenkokemukset. Ei heitä silti täysin samasta puusta ole veistetty.

– Olemme luonteeltamme kovin erilaisia: siinä missä Henriikka on spontaani ja räiskyvä, minä olen ennemmin rauhallinen ja harkitsevainen. Ehkä me vain täydennämme sopivasti toisiamme, Maaret pohtii.

Naiset ovat yksimielisiä siitä, että heidän nopea ystävystymisensä johtuu samanlaisista arvoista ja yhtenevistä elämänkokemuksista. Sen vuoksi he katsovat maailmaa kuin samalta näköalapaikalta.

– Meidän ystävyyssuhteemme on jaettujen kokemuksien ja vaikeuksien vuoksi niin epäitsekäs ja vilpitön kuin ystävyyssuhde voi olla, Henriikka kiteyttää.

Sairastuminen kuroi ystävyyttä yhteen

Vasta hetki tutustumisen ja koulun alun jälkeen lääkärillä oli ikäviä uutisia Maaretille: tämä oli sairastunut vakavasti. Rankat hoidot vievät voimia niin, että hän on joutunut jättämään opintonsa tauolle.

Maaretin sairastuminen lieneekin yksi merkittävä syy siihen, miksi ystävyyssuhde syventyi nopeasti jo sen alkumetreillä. Huoli toisen jaksamisesta on molemminpuolista.

Myöhemmin kuluneen vuoden aikana myös Henriikan terveys on rakoillut, ja siksi ystävykset ovat kyenneet ymmärtämään aidosti sitä tunnekirjoa, jonka vakava sairastuminen tuo tullessaan.

– Toivon, että voin ystävänä antaa Henriikalle yhtä paljon tukea kuin hän on antanut minulle diagnoosin tultua ilmi, Maaret sanoo.

Maaret ja Henriikka tietävät, ettei ystävän kaipuu ole iästä kiinni.­

Ihan tavallista arkea

Perheenäiteinä Maaretin ja Henriikan elämässä arki syö ison palan ajasta. Heidän ystävyytensä ei kuitenkaan tästä kärsi.

– Teemme hyvin arkisia juttuja yhdessä: ulkoilemme, istumme vain toistemme luona hörppien kahvia ja jutellen tai autamme arjen askareissa. Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtisi nähdä, viestitellä tai soittaa, Maaret luettelee.

– Mutta osataan me arjen keskellä pitää hauskaakin. Maaretilla on myöskin tapana järjestää ihania pieniä yllätyksiä, Henriikka naurahtaa.

– Viime viikolla Maaret esimerkiksi vai pyysi minua varaamaan kalenteristani tietyn ajan ja tulemaan silloin sovittuun paikkaan. Vasta kun tapasimme erään kauneushoitolan edessä, selvisi, että Maaret oli järjestänyt meille hemmotteluhoidot ja päälle vielä kahvittelut, hän jatkaa.

Eikä spontaani yllätys ollut ensimmäinen laatuaan. Viime ystävänpäivänä Maaret järjesti heille yhteiset kaverikuvaukset ammattivalokuvaajalla.

– Tämä on tietyllä tapaa minun keinoni osoittaa välittämistä. Kun hoidot ovat vieneet voimia, ja olen luonteeltani vieläpä tämmöinen järki-ihminen, niin sen sanoittaminen arjessa voi olla joskus haastavaa, Maaret avaa.

Ystävän kaipuu ei katso ikää

Mediassa puhutaan paljon vanhusten kokemasta yksinäisyydestä. Somessa kuitenkin näkyy yhä enemmän kaverinhakuilmoituksia, joiden postaajista valtaosa on nuoria ihmisiä. Moni heistä on esimerkiksi Maaretin ja Henriikan tavoin muuttanut uudelle paikkakunnalle. Erityisesti korona-aika sai yksinäisyyden kaivautumaan esille arjen hulinoiden keskeydyttyä.

Ystävykset tunnistavat myös ilmiön.

– Kyllähän se vaatii tietynlaista rohkeutta myöntää julkisesti, että nuorena ihmisenä kaipaa ystäviä. Se ei ole kuitenkaan heikkoutta tai millään tavoin hävettävää, jos ei arjen kiireiden keskellä ole löytänyt kavereita. Ystävän kaipuu ei ole ikäkysymys, Maaret sanoo.

Maaretin ja Henriikan ystävyystarina on osoitus siitä, että tosiystävä voi löytyä somesta. Aivan kuten tosielämässäkin, mukaan tarvitaan vain ripaus tuuria.

– Some on loistava väylä löytää samanhenkisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Ystävystyminen on sitten henkilökemioista kiinni. Ei haittaa vaikka olisi erilainen ihminen. Tärkeintä on, että molemmat ovat rohkeasti aloitteellisia, Henriikka puolestaan pohtii.

Ei ole tietenkään takeita, että kaveri-ilmoitukseen saa vastauksia. Maaret muistuttaa silti, että korttia ei kannata jättää sen vuoksi kääntämättä. Yrittäminen voi antaa enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan elämään jää tärkeitä ihmisiä kulkemaan rinnalle – aivan niin kuin hänelle ja Henriikalle kävi.