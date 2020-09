Me Naiset

Adikia välttelee arkielämässä konflikteja ja purkaa aggressiotaan räppäämällä.

Adikia eli Kirsikka Ruohonen on taustaltaan kuvataiteilija.­

Mikä oli unelma-ammattisi lapsena?

Ensimmäiset unelma-ammattini olivat tutkimusmatkailija ja gladiaattori. Katsoin paljon Gladiaattoreita ja Avaraa luontoa. Gladiaattorit näytti siistiltä, ja siinä vetosivat kirjaimellisesti vahvat naishahmot. Luonnontieteet ja biologia kiinnostivat minua pitkään.

Olet myös kuvataiteilija. Kumpi purkaa paremmin tunteita, kuvataide vai musiikki?

Kummassakin on puolensa. Maalaaminen on parhaimmillaan meditatiivista, eikä flow-tilassa mieti mitään. Kirjoittaessa pystyy kohdentamaan vitutuksen paremmin. Ne täydentävät toisiaan, enkä mielelläni luopuisi kummastakaan.

Olet sanonut, että musiikkimakusi punainen lanka on ”aggressiivisuus ja synkkyys”. Oletko aggressiivinen ja synkkä ?

Usein, kun joku musaani kuullut tapaa minut ensimmäisen kerran, saan kuulla, etten ole yhtään niin pelottava livenä. Empatia ja ystävällisyys ovat minulle tärkeitä, ja arkielämässä välttelen konflikteja todella paljon. Minulle on myös tärkeää, että teen kaiken pilke silmäkulmassa, enkä ota itseäni kauhean vakavasti. Räppi on keinoni käsitellä aggressiota ja ikäviä tunteita.

Kirjoitit synttärisi aikaan somessa, että henkinen ikäsi on 50. Oletko vanha sielu?

Ehkä. Olen enemmän tarkkailija ja kuuntelija. En ole ikinä ollut rämäpää, vaan jo lapsena varovainen. Perheessäni on ollut tavallista enemmän terveyshuolia, eikä minulla ole missään vaiheessa ollut kuolemattomuuden illuusiota. Esimerkiksi pikkuveljeni sairasti syövän, kun olin ala-asteella, ja itse sairastuin 16-vuotiaana nivelreumaan. Toisaalta olen myös tosi lapsellinen!

Olet horoskoopiltasi rapu. Oletko tyypillinen merkkisi edustaja?

Kyllä. Olen taipuvainen marttyyriuteen ja pitkävihainen. Ehkä juuri siksi, että vältän konflikteja, asiat jäävät hiertämään, enkä välttämättä ikinä todella anna anteeksi. Viihdyn myös hyvin kotona.

Väsyttääkö patriarkaattia vastaan taistelu koskaan?

Aika usein. Tuntuu, että koko ajan joutuu jankkaamaan asioita. Artistina tuntuu, että jotkut aiheet on käsitelty loppuun, mutta yleisö ei ole vielä edes päässyt niihin kiinni. Usein jengi myös haluaa sitä, mihin on tottunut. Itse ajattelen, että jo se, että naisena räppään, on feministinen teko.

Jos huomenna heräisit ja kaikki sukupuolten välinen epätasa-arvo olisi korjaantunut, mitä asiaa alkaisit ajaa?

Ilmastonmuutoskin on epätasa-arvoistava tekijä, joten alkaisin ajaa sen vastaisia toimia.

Kuka on suurin esikuvasi?

Tähän varmaan kuuluisi sanoa, että oma äiti ja isä – ja se on kyllä tottakin. Haluaisin olla kuin moni läheinen ystäväni. Myös kummatkin isoäitini ovat esikuviani, erityisesti 84-vuotias äidinäitini. Hän pyörittää edelleen pientä telakkaa Perniön lähellä ja meni kauppaopistoon 30-vuotiaana siihen aikaan, jolloin aikuisopetusta ei vielä ollut olemassakaan.