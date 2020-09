Me Naiset

Ihmiset & suhteet | Me Naiset

Kun Jenni Vartiainen yritti maksaa laskuaan, ravintolassa alkoi tapahtua – tavalliset naiset kertovat, millaista on olla julkkiksen kokonimikaima

Vain harvalla suomalaisella on kokonimikaima. Vielä harvinaisempaa on, että oma etu- ja sukunimi ovat tismalleen samoja kuin kaikkien tuntemalla julkkiksella. Kokonimikaimat Jenni Vartiainen ja Paula Vesala kertovat mieleenpainuvimmat sattumukset.

Etelä-Karjalassa asuva Jenni Vartiainen (oik.) on hyötynyt tunnetusta nimestään. Se on laulaja Jenni Vartiaisen ansiota.­

Kun Jenni Vartiainen, 34, oli ojentanut pankkikorttinsa salolaisessa ravintolassa tarjoilijalle maksaakseen laskunsa, hän huomasi ympärillään omituista liikehdintää.

– Ihmettelin, mihin tarjoilija korttini kanssa lähti. Hän meni yläkertaan, kiersi pitkin ravintolaa kortti kädessään ja kertoi (kollegoilleen), että hänellä on alakerrassa asiakkaana Jenni Vartiainen.

Muusikko Jenni Vartiainen oli hiljattain noussut valtakunnan julkkiskermaan. Ravintolatyöntekijän raportointi Jenni Vartiainen -nimisestä asiakkaasta sai aikaan yllättävän reaktion kaksikerroksisessa ravintolassa. Ihmisiä tuli yläkerrasta alakertaan katsomaan, minkä näköinen henkilö on kyseessä, ja istuuko ravintolassa todellakin kaikkien tuntema laulaja.

– Tämä oli kyllä varsin mielenkiintoista. Varmaan koko ravintola, asiakkaat ja henkilökunta tulivat tarkistamaan, Jenni Vartiainen kertoo.

Vaikka tapauksesta on aikaa, se huvittaa ruokolahtelaista Jenni Vartiaista yhä. Hän ei suinkaan ole tunnettu laulaja Jenni Vartiainen vaan maalausalan yrittäjä Etelä-Karjalasta.

”Voitko laulaa?”

Eläkkeellä oleva Paula Vesala, 72, sai erikoisen puhelinsoiton vain muutama viikko sitten noin yhden aikaan yöllä.

– Sä oot enkeli, mä diggaan sua helvetisti, soittaja sanoi ja löi luurin kiinni, naurahtaa Paula Vesala.

Paula Vesala kertoo, että tämä kyseinen soittaja on ainoa, joka on halunnut tavoitella tunnettua laulajaa Paula Vesalaa, mutta on erehdyksessä soittanut hänelle. Paula kertoo heränneensä soittoon ja olleensa yllättynyt yhteydenotosta.

Etelä-Karjalan Jenni Vartiainen on puolestaan tottunut saamaansa huomioon. Jo Gimmel-yhtyeen aikaan, siis laulaja Jenni Vartiaisen uran alussa, hänen puhelimensa soi jatkuvasti. Pääasiassa nuoremmat tytöt soittivat ja pyysivät laulamaan.

Vaikka puheluita ei enää satele, tilanne ei ole muuttunut. Erityisesti uusien ihmisten kohdalla samannimisyys herättää huomiota lähes aina.

– Usein sanotaan, aah, Jenni Vartiainen, voitko laulaa. Se on se, mikä tulee aina ensimmäisenä. Eikä se minua häiritse yhtään. On ihan hyvä, jos nimi jää mieleen.

Jenniltä pyydetään myös vitsillä nimikirjoituksia. Kun laulaja Jenni Vartiaisen uutisoitiin olevan raskaana, kaverit alkoivat heittää huulta, että taas uutiset saa lukea lehdestä, ja että aivan turhaan hän yrittää pimittää tietoa.

Eläkkeellä oleva Paula Vesala kertoo päässeensä vähemmällä.

– Joskus joku on vähän vitsaillut samannimisyydestä, mutta mitään erityistä ei ole jäänyt mieleen, Paula Vesala kertoo.

Samannimisyydestä on hyötyä

Jenni Vartiainen kertoo, että hänen ei ole tarvinnut peittää missään omaa nimeään, ja pikemminkin samannimisyydestä julkkiskaiman kanssa on ollut hyötyä.

– Kyllä nimi auttaa tässä työssäkin aika paljon, kun se jää mieleen. Jos ihmiset kaipaavat maalaria, ja netissäkin lukee Jenni Vartiainen, niin kyllä se herättää kiinnostusta, Jenni Vartiainen sanoo.

Hän ei ole kuitenkaan käyttänyt nimeään hyötymistarkoitukseen. Paula Vesalakaan ei ole yrittänyt hyötyä tunnetusta nimestään eikä hän muista, että siitä olisi ollut etua missään. Laulajakaimastaan hänellä ei ole erityisempää mielipidettä.

– Olemme niin eri sukupolvea. Tiedän Paula Vesalan, kuten nämä artistit nyt tiedetään, mutta olen vain hyvin vähän seurannut häntä, Paula Vesala sanoo.

Jenni Vartiaisella on kokonimikaimastaan vain hyvää sanottavaa. Jennin musiikki on Jennin mieleen, ja Jenni on iloinen myös siitä, että julkkiskaima ei ole juurikaan ollut negatiivisessa valossa esillä.