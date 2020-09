Me Naiset

Narsistit ajattelevat olevansa muiden yläpuolella, mutta elämässä ei voi välttyä epäonnistumisilta. Mitä tapahtuu, kun narsisti epäonnistuu?

Narsistit ajattelevat olevansa erityisiä ja heillä on suuria kuvitelmia itsestään – se on yleisesti tiedossa. Mutta mitä tapahtuu, kun itseään virheettömänä pitävä narsisti kohtaakin vastoinkäymisen?

Jokainen mieleltään terve ihminen ymmärtää, että epäonnistumiset kuuluvat elämään, eikä kukaan voi täysin välttyä niiltä. Narsistit puolestaan uskovat olevansa erehtymättömiä.

Psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Jyrki Korkeila on selittänyt Me Naisille, että narsistinen persoonallisuushäiriö on todellisesta minästä poikkeava rooli, jonka ihminen saattaa omaksua vaikeiden kokemusten, kuten emotionaalisen kaltoinkohtelun tai seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena.

Rooli auttaa narsistia vaimentamaan häpeää ja itseinhoa, joita hän pohjimmiltaan tuntee. Narsisti ei itse tajua, että kyseessä on suojakuori.

– Tällaisella narsistilla on ylimitoitettu nöyryytetyksi tulemisen pelko. Hänelle kaikki tappiot tai toisten epäily ovat nöyryyttäviä. Hän pelkää, että paljastuu, kuinka mitätön hän itse asiassa kokee olevansa. Tällainen henkilö suojautuu sitä vastaan aggressiivisesti, Korkeila kertoi Me Naisille vuonna 2019.

Narsistit reagoivatkin epäonnistumisiin hyvin eri tavoin kuin muut, kirjoittaa sanattomaan viestintään erikoistunut entinen FBI-agentti Joe Navarro Psychology Todayssa.

Navarro selittää, että narsistien oma vahingollinen toimintatapa varmistaa, että he ennen pitkää epäonnistuvat.

– Oli kyseessä sitten verovilppi tai kavallus, narsistit kiertävät sääntöjä ja lakeja, huijaavat liikekumppaneita, vähättelevät ja piinaavat perhettään tai kumppaniaan avioeron partaalle. Kulteissa tai kansallisina johtajina he voivat johtaa seuraajiaan tai kansaansa tuhoisiin toimiin.

Kun asiat eivät sitten enää sujukaan narsistin toivomalla tavalla, saavat muut olla varuillaan. Narsistit ovat nimittäin kaikkein vaarallisimmillaan vastoinkäymisen hetkellä: kun heidän rikoksensa tai tekemänsä vääryys huomataan tai kun heidät häpäistään tai he mokaavat julkisesti. Silloin narsistit asettuvat muiden yläpuolelle ja uskottelevat itselleen, ettei heissä ole mitään vikaa.

Navarro listaa, mitä narsistilta voi odottaa, kun asiat alkavat mennä pieleen. Tiivistimme tähän olennaisimmat:

1. Kieltäminen

Vastoinkäymisen lähestyessä narsistin ensimmäinen keino on väittää, että kaikki on hyvin. Hän yrittää johtaa harhaan ja uskotella, ettei häntä koskevissa syytöksissä ole mitään mitään perää.

Jos narsistille esittää todisteita, hän yrittää mitätöidä ne tai väittää, että ne ovat virheellisiä, valheellisiä tai epämääräisten salaliittoteorioiden tuotosta. Oikeastaan mitä tahansa muuta, mutta eivät missään tapauksessa totta.

2. Hyökkäys on paras puolustus

Narsisti suhtautuu aggressiivisesti ja kostonhimoisesti niihin, jotka esittävät todisteita häntä vastaan. Mitä parempia todisteita, sitä voimakkaammin narsisti hyökkää. Lisäksi hän saa muutkin hyökkäämään niitä vastaan, jotka todisteita esittävät. Kostolta eivät ole turvassa edes narsistin omat perheenjäsenet.

Narsisti voi kostaa mustamaalaamalla, nöyryyttämällä, vainoamalla ja kiusaamalla niitä, jotka tuovat esiin hänen rikoksiaan tai muutoin epäeettisiä toimiaan.

3. Syyllisten osoittelu

Narsisti ei ikinä itse ole vastuussa vaikeuksistaan, vaan etsii aina jonkun muun, jota syyttää – mieluiten jonkun puolustuskyvyttömän. Jos syntipukkia ei oikeasti ole, narsisti kyllä keksii sellaisen. Hänellä on aina liuta ihmisiä, joita syyttää, jotta hän voi kokeilla, mikä keksityistä väitteistä menee läpi.

Kun narsisti hakee syyllisiä, kukaan ei ole turvassa, vaan väitetty syypää voi olla kuka tahansa puolisosta kaukaisiin tuttuihin ja jopa jo edesmenneisiin. Tarvittaessa narsisti hylkää kaikkein uskollisimmatkin ihmiset räpäyttämättä silmääkään.

Narsistin mielessä ihmiset nimittäin jakautuvat vihollisiin sekä hyviin eli niihin, jotka ovat vankkumattomasti hänen puolellaan ja hyödyllisiä. Tämä jako voi kuitenkin muuttua hetkessä, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisten tapahtumien kanssa, vaan ainoastaan sen, mikä sattuu milloinkin palvelemaan narsistin itsekkäitä tarkoitusperiä.

Väitettyjen syyllisten motiiveina voi narsistin mukaan olla melkein mikä vain pahantahtoisuudesta siihen, että yrittää hyötyä tilanteesta – tai ihan vain sattuu olemaan onneton luuseri.

Se, että joku muu sai ylennyksen, johtuu vain narsistia vastaan olevasta salajuonesta työpaikalla. Vaaleissa häviäminenkään ei johdu narsistista itsestään, vaan huonoista kampanjapäälliköistä, epäkiitollisista äänestäjistä tai vaalivilpistä.

4. Oman erinomaisuuden korostaminen – ja muiden polkeminen

Vaikka todellisuus olisi millainen, narsisti puhuu itsestään ylistävästi. Hän ei kykene itsetutkiskeluun, saati katumukseen. Päinvastoin, silloinkin kun narsisti toteuttaa kostoaan, hän samalla toitottaa omaa erinomaisuuttaan ja (kuviteltuja) saavutuksiaan. Hän voi esittää ansaitsevansa ennemminkin ihailua kuin moitteita.

Samalla lisääntyy muiden vähättely. Narsisti pyrkii säilyttämään oman arvonsa arvostelemalla ja pilkkaamalla kaikkia muita mahdollisimman ilkeästi.

Näissä tilanteissa näkyy narsistin hillitön raivo. Hän voi sanoa todella järkyttäviä asioita, mutta odottaa silti, että ne otetaan vastaan mukisematta.

Koska narsisti ei tunne syyllisyyttä, hän on huolissaan vain maineestaan. Mikä tahansa julkinen nöyryytys saakin narsistin raivostumaan entistä pahemmin, mikä tarkoittaa, että myös muiden kaltoinkohtelu ja muut vääryydet lisääntyvät.

5. Valehtelu

Vastoinkäymisen hetkellä narsisti alkaa valehdella tavallistakin useammin ja röyhkeämmin. Epätoivoisena hän myös pakottaa muita valehtelemaan puolestaan, ja vaarantaa siten heidänkin maineensa – tai enemmän.

6. Ei koskaan yksin häviämässä

Kun narsisti tajuaa pelinsä olevan pian pelattu, muiden kärsimyksestä voi tulla hänelle kaikkein tärkeintä. Jos tappiota ei pysty välttämään, narsisti aikoo ainakin laittaa mahdollisimman monen muun kärsimään siinä sivussa. Kosto on nimittäin narsistin tapa nostaa itseään. Se, miten narsisti sen tekee, riippuu hänen sairaasta mielikuvituksestaan, käytettävissä olevista keinoista ja tilanteen vakavuudesta.

Narsisti ei hätkähdä, vaikka muut kärsisivät hänen takiaan. Hän nukkuu yönsä rauhassa sillä välin, kun muut ovat stressaantuneita ja traumatisoituneita, ja joutuvat pelkäämään, mitä seuraavaksi mahtaa olla luvassa.

7. Uhrin viitta harteille

Kun narsisti joutuu kohtaamaan tappion, esimerkiksi tulee pidätyksi, saa syytteen tai potkut, hän tekee tiettäväksi, missä kaikessa on itse kokenut vääryyttä. Ne asiat hän on todennäköisesti painanut mieleensä varta vasten tätä hetkeä varten.

Narsisti tekeytyy uhriksi ja väittää joutuneensa säälimättömän vainon kohteeksi täysin syyttä. Jos tilanteeseen liittyy asianajaja, narsisti odottaa tietysti myös tämän toistavan nöyrästi väitteitään.

Entäs tappion jälkeen?

Jonkinlaisia viitteitä narsistin seuraavista peliliikkeistä takaiskun jälkeen voi FBI-veteraani Joe Navarron mukaan saada siitä, miten tämä on aiemmin toiminut. On kuitenkin hankala ennustaa, miten narsisti tarkalleen toimii, koska jokainen tilanne on erilainen.

Osa saattaa takaiskun jälkeen elää hetken hiljaiseloa ja odottaa, että voi tehdä saman uudestaan. Toiset puolestaan pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon vahinkoa tai vainoamaan ja tekemään elämästä sietämätöntä niille, joita pitävät syyllisinä tilanteeseen.

Kuten sanottu, narsistit eivät kuitenkaan ota opikseen tai paranna tapojaan. Narsistinen persoonallisuuhäiriö kun on sairaus, josta ei parannuta. Hyvä terveys -lehden haastattelema psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Hannu Lauerma sanoo tosin, että narsistin käytöksessä voi joskus tapahtua pientä, hidasta kypsymistä. Lauerma on myös psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja lääketieteen tohtori.

– Tarve halveksia toisia voi vähetä, jos narsistilla on joitakin merkityksellisiä ihmissuhteita, ja jos hän pääsee pätemään jollakin hänelle itselleen riittävällä tavalla. Jos narsistin elämä pääsee etenemään rauhallisesti, hän voi oppia vähän kerrallaan ymmärtämään paremmin omaa oikeaa arvoaan ja antamaan arvoa toisillekin.

Narsistia itseään voi vastoinkäymisen jälkeen uhata rajukin depressio. Eniten kolhuja joutuvat silti ottamaan vastaan narsistin lähiomaiset.