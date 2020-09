Helena Koivu löysi itsensä uudestaan, kun erosi NHL-tähti Mikko Koivusta: ”Aviokriisi sai minut tavoittelemaan taas omia unelmiani”

Takana on paahteinen, tyypillinen kesäpäivä Minnesotassa Edinan pikkukaupungissa. Helena Koivu, 34, on herännyt kuudelta ja ajanut lähikaupunkiin Minneapolisiin. Paikallisessa Farmers Marketissa on otettu kuvia hänen ensi vuonna julkaistavaan reseptikirjaansa. Samalla hän on napannut tuoreet raaka-aineet päivän lounaaseen, jonka hän on sitten kiirehtinyt valmistamaan kotiin lapsilleen Sofielle, 6, Kasperille, 5, ja Oskarille, 2.

Aamupäivän lasten kanssa on ollut lapsenvahti, sama, joka huolehtii lapsista myös silloin, kun Helena hoitaa kotona tuoreen kosmetiikkayrityksensä asioita. Jenkkityyliin rakennetun omakotitalon takana virtaa joki, jonka rannalla on käyskennellyt taas viime päivinä peuroja. Niitä Helena ei kyllästy koskaan ihailemaan.

Tähän samaan taloon Helena muutti kahdeksan vuotta sitten alettuaan seurustella NHL-kiekkoilija Mikko Koivun kanssa. Neljän Amerikka-kuukauden jälkeen Helena oli raskaana, ja pari avioitui vuonna 2014. Reilu kaksi vuotta sitten, kun Helena odotti perheen kuopusta, liitto ajautui kriisiin. Ero laitettiin vireille tämän vuoden helmikuussa. Helena on ollut lasten kanssa koko kesän Yhdysvalloissa, Mikko on viettänyt kesän Suomessa.

– Minulla ei ole täällä perinteistä turvaverkkoa, kuten lasten isovanhempia tai siskojani. Mutta turvaverkko on muodostunut ystävistä, ja muutamista lastenhoitajistakin on tullut vuosien aikana ihan oikeita ystäviä, joiden kanssa tuntuu hyvältä jakaa lasten asioita. Siitä olen todella kiitollinen, Helena toteaa.

Kuopuksen päiväuniaikaan Helena vastailee vasta lanseeraamansa, omaa nimeään kantavan ihonhoitosarjan sähköposteihin. Iltapäivällä hän ulkoilee lasten kanssa. Jossain välissä Helena ehtii kodin kuntosalille treenaamaan.

– Moni on kysynyt, kuinka jaksan yksin kaiken, kun on kolme lasta ja uudet työkuviot. Minusta on parempi, että pysyttelen kiireisenä ja yritän keskittyä myönteisiin asioihin. Uusi yritys on antanut positiivista kiirettä päiviin, hän kertoo.

– Vaikka minulla on ollut tietenkin myös vaikeita hetkiä, vastoinkäymisestä on seurannut myös paljon hyvää. Aviokriisi sai minut tavoittelemaan taas omia unelmiani. Olen löytänyt uudelleen itseni, sen vanhan Helenan.

Suhde alkoi respassa

Helena, tyttösukunimeltään Kipper, syntyi Virossa. Hänen isänsä on yrittäjä ja oli Helenan lapsuudessa paljon työmatkoilla. Äiti oli kotiäiti, joka keskittyi tukemaan miestään ja lapsiaan.

– Sain äidiltä mallin, miten lasten kanssa touhutaan, tehdään kotitöitä ja kotiruokaa. Isäni esimerkki taas vaikutti siihen, että olen halunnut perustaa oman yrityksen. Minua on aina kiehtonut ajatus, että olisin itse itseni pomo. Myös molemmat siskoni ovat yrittäjiä.

Perhe muutti Suomeen, kun Helena meni toiselle luokalle. Koulun alkaessa Helena ei osannut sanaakaan suomea.

– Ensimmäinen koulupäivä oli vaikea. Kesti puoli vuotta, että sain kielen haltuun ja kaverisuhteiden muodostaminen helpottui.

Merkonomikoulun jälkeen Helena lähti Englantiin opiskelemaan kansainvälistä matkailualaa yliopistossa. Hän oli myös puoli vuotta opiskelijavaihdossa Espanjassa. Mikon Helena tapasi kesätyöpaikassaan hotellin vastaanotossa, kun hänelle entuudestaan tuntematon mies pyysi häntä kahville.

” ”Sydämeni meni palasiksi.”

– Minulla oli tuolloin kaikenlaisia suunnitelmia ja yksi hyvä työtarjouskin, josta olin jo kieltäytynyt, koska ajattelin, että saatan syksyllä muuttaa pois Suomesta. Lätkävaimoksi lähteminen ei kuulunut suunnitelmiin ollenkaan, mutta en myöskään kadu sitä. Vaikka kaikki etenikin lopulta nopeasti, tuntui luonnolliselta olla lähellä rakastamaani ihmistä.

Mikko Koivu on NHL-seura Minnesota Wildin pitkäaikainen kapteeni, joka on ansainnut urallaan kymmeniä miljoonia. Siitä tai jääkiekosta Helena ei tiennyt juuri mitään saapuessaan Yhdysvaltoihin.

Amerikassa työskentelyyn tarvitaan työviisumi, jota ei ole helppo saada. Helenalla ei ollut Yhdysvalloissa sen paremmin töitä kuin ystäviäkään, mutta sopeutumisessa auttoi se, että hänellä oli jo lapsuudesta kokemusta uuteen maahan asettumisesta.

Kiekkopiireistä Helena sai nopeasti tuttuja ja Edinasta kaksi hyvää ystävääkin.

– Ensimmäinen vuosi oli vaikea, kun en tuntenut juuri ketään ja pelkästään ajaminen isoilla highwayllakin tuntui hurjalta. Mutta muutama uusi ystävä antoi voimaa ja uskallusta.

Helena on viettänyt koko kesän Yhdysvalloissa lasten kanssa. ”Moni on kysynyt, kuinka jaksan yksin kaiken. Minusta on hyvä pysytellä kiireisenä ja yrittää keskittyä myönteisiin asioihin.”­

Esikoinen Sofie oli vuoden, kun Helena alkoi jo odottaa Kasperia.

– Sofie oli todella menevä lapsi, joka kiipeili joka paikkaan. Yritin pysyä perässä vauva sylissä. Samalla olin todella tarkka siitä, että lapset saivat vain itsetekemääni ruokaa ja rutiinit olivat hallussa. Juoksin itseni ehkä siinä kohtaa vähän loppuun, hän myöntää.

NHL-kiekkoilijat ovat vieraspelikiertueilla poissa kotoa lähemmäs sata päivää vuodessa. Helenasta tuntui käsittämättömiltä ihmisten utelut, miten hän sai kotona aikansa sillä aikaa kulumaan.

– Se kertoo myös siitä, miten kotiäitejä ei vieläkään arvosteta. Samalla kun tein hyvää perheelleni, unohdin itseni. Helposti myös ajatellaan, että mitä ongelmia teillä voi olla, kun teillä on rahaa. Kun päälle tulevat poissaolot, julkisuus, pelipaineet sekä pikkulapsiarki, yhtälö ei ole helppo, Helena muotoilee.

Voimaa kirkosta

Kolmatta lasta odottaessaan Helena sai kuulla ikäviä huhuja miehestään. Lehtien palstoillakin käsiteltyihin pettämisasioihin hän ei halua enää palata.

– Sydämeni meni palasiksi, hän tyytyy toteamaan.

Lasten takia Helena ei voinut kuitenkaan jäädä aloilleen. Hän hakeutui myös terapiaan.

– Alkuun mietin, onko siitä mitään apua, että käyn joka viikko hölisemässä omiani. Noin vuoden kuluttua pääsin hommasta jyvälle. Terapeuttini painotti, että en voi vaikuttaa muiden käytökseen, mutta siihen voin vaikuttaa, miten itse reagoin. Nykyään ohjenuorani on, että kill with the kidness. Vaikka minulle oltaisiin tylyjä, yritän vastata positiivisuudella.

Vaikeina hetkinä myös ystävät osasivat sanoa oikeita sanoa.

– Oli hyvä, kun joku sanoi ääneen, että katso: sinulla on kolme ihanaa ja tervettä lasta ja ehdit vielä vaikka mitä.

Perheessä on kolme pientä lasta. Helenalle on ollut aina tärkeää kokata heille itse.­

Yhtenä päivänä tuttava pyysi Helenaa mukaan alueen kirkon naisten tapaamiseen. Naisten aamussa Helena kuuli naisten kertovan kohtaloistaan. Saarnassa pappi saattoi käsitellä arkipäivän asioita, heittää välillä läppääkin. Kirkossa naurettiin ja taputettiin.

– Tunnelma oli hyvin terapeuttinen. Kirkkooni on aina hyvä mennä, meininki on rennompi kuin Suomessa. Minua usko on auttanut siinä, etten ole jäänyt katkeruuden tai vihan kierteeseen. Uskon siihen, että asiat menevät niin kuin niiden on tarkoitettu.

Helena alkoi käydä sunnuntaisin kirkossa lasten kanssa. Myös iltarukoukset jokaisen lapsen kanssa ovat osa iltarutiineja.

– On hellyttävää, kun luettelemme rukouksessa kaikki läheiset. Jos yksikin unohtuu, Kasper muistuttaa siitä heti. Minulle usko tuo turvaa ja luottamusta tulevaan.

Parisuhde jäi lapsiarjen jalkoihin

Terapiassa Helena oivalsi, että hän jaksaisi paremmin läpi raskaan elämänvaiheen, jos hän pitäisi parempaa huolta itsestään. Hän alkoi urheilla ja keskittyi tekemään entistä terveellisempää ruokaa.

– Terapeutti muistuttaa aina kysymään, mitä olen tehnyt tänään itselleni. Ymmärrän niitäkin, jotka lamaantuvat ja turruttavat tällaisessa tilanteessa vaikeita tunteita vaikka alkoholilla, mutta itse yritän keskittyä voimaan pidemmällä tähtäimellä hyvin. Koen myös, että minulla ei ole ollut vaihtoehtoja.

Helena on tehnyt nuoresta asti paljon töitä. Jo ennen Oskarin syntymää hän alkoi miettiä omia bisnesideoita.

– Yksi ystäväni kyseli kriisin aikaan, mitä unelmia minulla on ja pallottelimme niitä yhdessä. Olen aina ollut todella tarkka siinä, mitä laitan omalle ja lasten iholle. Siksi luonnonmukaisen ihonhoitosarjan perustaminen tuntui luontevalta, Helena kertoo.

– Ystävät pyytävät minulta jatkuvasti reseptejä ruokiin, joita näkevät Insta-tililläni. Kun minulle tuli kyselyjä omasta kokkauskirjasta, tartuin myös siihen mahdollisuuteen!

” ”En halua alkaa kylvää vihaa ja riitelemään.”

Nyt Helenalla on valmiina tilat toimistolleen.

– Olin aivan innoissani, kun kävin siellä. Työn keskellä olen muistanut sen vanhan Helenan, joka tykkäsi tehdä töitä! Ymmärrän nyt, että vaikka kuinka olisi mahtava kumppani ja lapset, elämässä ei ikinä kannata luopua omista unelmista ja omista jutuista. Kaikki alkaa itsestä. Jos on itse onnellinen, se antaa myös parisuhteelle paljon, hän sanoo.

– Uskon, että jos molemmilla on omat intohimon kohteensa, se on pidemmän päälle myös parisuhteelle eduksi. Ja myös sanonta never stop dating your husband pitää paikkansa. Kuten monella muulla, myös minulla tämä jäi pikkulapsiarjen jalkoihin.

Ehkä sopu on mahdollinen

Kriisin keskellä Helena on ymmärtänyt, että elämä ei mene aina niin kuin suunnittelee.

– En tietenkään ikinä naimisiin mennessä osannut ajatella, että kävisi näin. Mutta voin itse valita, jäänkö suruun vellomaan vai menenkö eteenpäin.

Vielä ollessaan yhdessä Helena ja Mikko eivät osanneet päättää, jäisivätkö he Mikon uran jälkeen Yhdysvaltoihin vai muuttaisivatko Suomeen. Helenalle myös Viro on tärkeä maa, osa hänen lapsuudenperheestäänkin asuu siellä. Helena muistuttaa lapsiaan jatkuvasti puhumaan suomea tai viroa englannin sijaan.

– Mutta tuntuisi haikealta muuttaa pois tästä kodista, johon lapset ovat syntyneet. Täällä heillä on myös kaverit ja harrastukset, Helena sanoo.

– Tykkään yleisesti myös Minnesotan avoimesta ilmapiiristä. Lapset oppivat automaattisesti keskustelemaan, sanomaan kiitos ja ottamaan muut huomioon. Huomaan, miten lapset ovat täällä paljon uskaliaampia juttelemaan ja puhumaan muille. Ei paljon ujostella moikkailla naapureita.

Alkava syksy näyttää, miten asiat lopulta ratkeavat. Tällä hetkellä asianajajat hoitavat eron yksityiskohtia. Välillä Helena toivoo, että perhe voisi vielä pysyäkin yhdessä.

– En halua alkaa kylvää vihaa ja riitelemään. Jos molemmat ovat valmiita tekemään parisuhteen eteen töitä ja keskustelemaan myös niistä ei niin kivoista asioista, uskon, että yhteinen tulevaisuus voisi olla mahdollinen. Yksin ei kukaan voi parisuhteensa eteen taistella.