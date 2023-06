Kuvat näyttävät, miten kauniita arvet voivat olla rinnoissa ja pepussa – 9 kuvaa naisista, jotka antavat raskausarpiensa näkyä

Tiikerinraidat eli raskausarvet ovat luonnollinen osa elämää, mutta silti niitä hävetään. Keräsimme kuvia, jotka todistavat, ettei arpia tarvitse peitellä.

Raskausarvet ovat todella yleisiä. Terveyskirjaston mukaan yli puolella naisista ja kolmasosalla miehistä on raskausarpia eli ihon venymäarpia.

Suomen kielen nimitys raskausarpi onkin varsin harhaanjohtava, sillä arpia voi muodostua kenelle tahansa. Ne muodostuvat ihon venyessä paitsi raskauden, myös kasvupyrähdyksen, painon nousun tai lihasten kasvun myötä. Raskausarpia ei oikeastaan voi ehkäistä – ne ovat luonnollinen osa elämää ja ihon muutosta.

Naisilla yleisiä paikkoja raskausarville ovat rinnat, pakarat, reidet ja vatsa, mutta arpia voi muodostua minne tahansa.

Anonyymissa keskustelusovelluksessa Jodelissa keskusteltiin hiljattain raskausarvista. Toisia omalla iholla olevat arvet voivat harmittaa, ja niitä saatetaan haluta peitellä. Jodelin keskustelussa osa kuitenkin totesi pitävänsä arvistaan.

Nyt kokosimme yhteen kuvat naisista, jotka näyttävät somessa venymisarpensa juuri sellaisina kuin ne ovat. Kuvat muistuttavat siitä, ettei ihon juovia tarvitse hävetä tai peitellä näin kesäisin, kun vaatetus vähenee. Antaa vatsan, rintojen, reisien ja takapuolen arpien näkyä!

Kauniita kuin kukkaset! Instagram-käyttäjä @emmvsal eli Emma on ikuistanut raskausarpensa kuvaan pioneiden rinnalle.

Omia arpia ei tarvitse rakastaa, mutta ne voi hyväksyä. Instagram-käyttäjä @paigespath kirjoittaa arpien syntyneen imusolmukesyövän ja painonnousun myötä. Nyt ne ovat muistutus siitä, että hän selvisi vaikeasta koettelemuksesta.

Painonnostoa harrastava Instagram-käyttäjä @meganb_frances kertoo julkaisussaan, että raskausarvet ovat merkki kasvusta.

– Ole siis kiltti vartalollesi, hän kirjoittaa.

– Kehosi arvista ei tarvitse päästä eroon. Et tarvitse voiteita häivyttääksesi niitä.

Oona, Instagramissa @oooonae, kertoo kehon muutoksistaan raskauden aikana. Hän on toinen Mammanutturat-podcastin pitäjistä. Kehonkuva on yksi podcastin puheenaiheista.

Reisien ja pakaroiden alueen venymäarvet ovat varsin yleisiä. Kuvan takana on Instagram-käyttäjä @xalessiamerola.

– Arvet kertovat kehon vahvuudesta kestää muutosta, kirjoittaa Instagram-käyttäjä @lively.liz.

Instagram-käyttäjä @yogirl.trinaa on kirjoittanut kuvansa yhteyteen räppäri Kendrick Lamarin sanoitukset show me something natural like ass with some stretch marks. Suomeksi: ”näytä minulle jotain luonnollista, kuten takapuoli raskausarvilla”.

Raskausarpia kutsutaan joskus myös tiikerin raidoiksi tai juoviksi. Instagram-käyttäjä @elinorfayx viittaa kuvatekstissään tiikerin raitoihin emojilla ja lausahduksella kultaisten raitojen hyväksymisestä.

