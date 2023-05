Moni tekee huonon ratkaisun, jos pikkuhousuissa tuntuu ikävältä – gynekologi sanoo suorat sanat

”Ihmisten ylihygieenisyys on usein liiallista”, sanoo gynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä.

Pikkuhousunsuoja on monille turvatuote, jota saatetaan käyttää jopa päivittäin. Valkovuoto pikkareissa voi tuoda ikävän kostean tuntemuksen ja kenties haiskahdella ainakin omaan nenään. Siksi pikkuhousunsuoja tuntuu helpolta ratkaisulta tympeään oloon.

Mutta onko suojien päivittäinen käyttö viisasta?

– Pikkuhousunsuojia ei pitäisi käyttää ollenkaan pelkän valkovuodon vuoksi. Pikkuhousunsuojia kannattaa käyttää esimerkiksi vain vähäisen kuukautisvuodon aikana. Jotkut eivät tarvitse niitä silloinkaan, sanoo gynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä.

Väisälän mielestä valkovuotoa ei pitäisi ylipäätään kammoksua niin paljon.

– Kun elimistössä on naishormoneja, solujen pitää uusiutua, ja se tuottaa valkovuotoa. Se on täysin normaalia. Ihmisten ylihygieenisyys on usein liiallista ja tuo gynekologille potilaita.

” Vielä pahempia ovat hajustetut pikkuhousunsuojat.

Pikkuhousunsuojan toistuva käyttäminen on Väisälän mukaan huono juttu, koska suoja on oikeastaan pelkkää muovia emättimen aukon päällä. Silloin se estää kaiken tuuletuksen, jota alapää nimenomaan tarvitsee ollakseen terve.

Päivittäinen suojan käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi ihoärsytystä ja bakteerivaginoosia sekä kasvattaa hiivatulehduksen riskiä.

– Vielä pahempia ovat hajustetut pikkuhousunsuojat, koska ne voivat aiheuttaa lisäksi allergisia reaktioita, Väisälä tyrmää.

Kaikenikäiset käyttävät liikaa

Pikkuhousunsuojan liikakäyttö on nykyään todella tavallista gynekologille tulevilla asiakkailla.

Väisälä kertoo, että esimerkiksi menopaussia elävät tai iäkkäämmät asiakkaat käyttävät pikkuhousunsuojia estämään valkovuotoa ja virtsankarkailua. Usein suojan käyttö kuitenkin vain lisää vulvan alueen arkuutta, kipua ja kutinaa.

– Jos käyttää pikkuhousunsuojia etenkin virtsankarkailuun, kannattaa vaihtaa ne nimenomaan virtsankarkailuun tarkoitettaviin suojiin, Väisälä vinkkaa.

Nuoremmilla pikkuhousunsuojien liikakäyttö aiheuttaa tyypillisemmin hiivatulehdusta tai bakteerivaginoosin oireita.

Suosi luonnonkuituja – ja muista tuulettaa

Mutta mitä, jos alushousuihin jäävä valkovuoto tuntuu yhä vain ikävältä tai tuoksuu omasta mielestä liikaa?

Ensinnäkin: jos valkovuodon haju häiritsee, kannattaa käydä gynekologilla. Esimerkiksi bakteerivaginoosin tavallinen oire on runsas, tympeän hajuinen valkovuoto.

Kun harjoittelee ja totuttelee olemaan ilman suojaa, valkovuoto alkaa todennäköisesti tuntua normaalilta, eikä siihen kiinnitä enää juuri huomiota.

” Ilmakylvyt ovat parasta hoitoa vulvalle.

Väisälä kehottaa pukeutumaan luonnonkuiduista kuten puuvillasta valmistettuihin alusvaatteisiin ja suosimaan vähemmän kireitä vaatteita. Myös hameeseen tai mekkoon pukeutuminen on hyvä tapa antaa alapäälle väljät olot ja lisätuuletusta.

Talvisin moni pukeutuu farkkuihin, housuihin ja moniin kerroksiin, joten lämmin vuodenaika kannattaa hyödyntää.

– Ilmakylvyt ovat parasta hoitoa vulvalle. Kesä on hyvää aikaa harjoitella ilman pikkuhousunsuojaa olemista, Väisälä suosittelee.

