Juoksubuumi on pitänyt pintansa jo useita vuosia. Näin kesää kohden moni intoutuu taas lenkkipolulle talven tauon jälkeen.

Lenkkariostoksilla voi kuitenkin törmätä hankalaan kysymykseen: millaiset juoksukengät kannattaisi valita? Kenkien nimet air zoom, ultrazoom ja fresh foam kuulostavat hyviltä, mutta eivät lopulta kerro juurikaan siitä, millaisista tossuista on kyse. Lupaukset taktisesta iskunvaimennuksesta ja erinomaisesta kimmoisuudesta tuntuvat lukevan jokaisessa tuotekuvauksessa, mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

Jalkaterapeutti Reeta Eskelinen auttaa töissään päivittäin ihmisiä valitsemaan oikeanlaiset jalkineet. Pyysimme Eskelistä tutkimaan kolmen eri hintaluokan juoksulenkkarit ja kertomaan, millaisiin asioihin kenkäostoksilla kannattaa kiinnittää huomiota.

Arvioitavaksi valittiin Niken, Asicsen ja Lidlin juoksutossut.

Eskelinen poimii pöydältä valkoisen Niken lenkkarin ja kaivaa sen sisältä pohjallisen. Hän asettaa jalkansa pohjallisen päälle ja toteaa sen olevan hänelle liian pieni.

— Yleisin virhe on väärän koon ostaminen. Juoksukengän tulisi olla noin 1,5 senttimetriä jalkaa isompi.

” Iskunvaimennuksesta ja jalan erityisestä tukemisesta voi olla jopa haittaa. Oikeat lihakset eivät pääse töihin, ja askellus häiriintyy.

Seuraavaksi hän nappaa kengän käteensä ja alkaa väännellä sitä edestakaisin.

– Hyvän kengän kuuluisi taittua päkiästä ja vääntyä helposti kiertäessä, Eskelinen selittää.

Kenkäkaupoilla Eskelinen itse etsii ohutpohjaisia, kevyitä kenkiä, joissa on leveä lesti. Yksinkertaisuus on joskus monimutkaisia ominaisuuksia parempaa: Eskelisen mukaan iskunvaimennus ja jalan erityinen tukeminen eivät ole tarpeellisia ominaisuuksia keskivertolenkkeilijälle.

— Niistä voi olla jopa haittaa. Oikeat lihakset eivät pääse töihin, ja askellus häiriintyy.

Eskelinen huomauttaa myös, että hyvässä kengässä ei ole sisäänajovaihetta. Mikäli varpaat ovat lenkin jälkeen punaiset ja kantapäähän on tullut rakko, ovat kengät luultavasti käyttäjälleen väärät.

Kolmet kengät testissä

Testissä arvioitiin kolmet eri hintaiset juoksukengät. Niken kengät maksoivat 139 euroa, Asicsen noin 64 euroa ja Lidlin 30 euroa.

Asicsin lenkkarit ovat puolet Niken kenkiä halvemmat, mutta kengissä ei ole Eskelisen mukaan juurikaan eroa.

— Kengät ovat lähes identtiset. En näe syytä, miksi toisen hinta on paljon korkeampi.

Eskelinen löytää kengistä myös samat ongelmat.

— Lesti on molemmissa liian kapea ja se kaartaa sisäänpäin. Näissä kengissä varpaat olisivat liian ahtaalla.

Hinta näkyy kengissä materiaalien laadussa ja käyttömukavuudessa.

Sekä Niken että Asicsin kengissä kangas on kaksikerroksista. Suurin ero on Eskelisen mukaan tuntumassa: Niken kengissä kangas on hieman pehmeämpää. Eskelinen kuitenkin huomauttaa, että kenkiä tuskin käytetään paljain jaloin, joten materiaalin tuntuma iholla ei vielä oikeuta hintaeroa.

Testin halvimpien juoksukenkien eli Lidlin tossujen ulkokangas on hyvin venyvää ja ohutta. Ajan kuluessa ohuempi kangas voi Eskelisen mukaan löystyä ja kulua puhki.

Entä kuinka paljon jalkaterapeutti itse on valmis maksamaan juoksulenkkareista?

– Käytän uusiin juoksukenkiin noin sata euroa, Eskelinen kertoo.

Nämä kengät jalkaterapeutti Reeta Eskelinen tutki:

Nike Air Zoom, 139 €

Eskelinen: ”Keskiverto taipuisuus, ehkä vähän voisivat olla kevyemmät. Nousevat kärjestä vahvasti ylöspäin, mikä saattaa haitata luonnollista askellusta. Mukavan pehmeä kangas.”

Asics Gel-Excite, 63,95 €

Eskelinen: ”Hyvin samanlaiset Niken kenkiin verrattuna. Näissä on myös liian kapea lesti, joka ei mahdollista jalan täyttä liikkuvuutta. Pyöreät nauhat voivat aueta lättäniä helpommin. Muuten ihan sopivat kengät keskivertolenkkeilijälle.”

Lidl Crivit, 30 €

Eskelinen: ”Kangas on mukavan joustavaa. Sivuissa on kuitenkin muoviset osat, jotka puristavat juostessa. Eivät yhtä laadukkaat kuin Asicsen tai Niken kengät, mutta eivät huonoimmatkaan mahdolliset.”

Jalkaterapeutin neljä vinkkiä kenkäostoksille

1. Ota kenkä käteen, kierrä sitä sivuttain ja taivuta kärjestä ylöspäin. Kengän tulisi taipua taivuteltaessa. Hyvä juoksukenkä antaa tilaa jalan luonnolliselle liikkeelle eikä pakota sitä tiettyyn muotoon. Useimmat kengät rajoittavat päkiän liikettä juostessa ja rasittavat jalan lihaksia. Tämä voi johtaa esimerkiksi jalan etuosan lihasten jäykkyyteen ja tapaturmiin.

2. Tarkastele pohjaa. Ohuemmalla pohjalla saa paremman tuntuman juoksualustasta, jolloin jalan tuntoreseptorit aktivoituvat ja kykenevät ohjaamaan jalkaa oikeaan asentoon. Tällöin oikeat lihakset toimivat ja tasapaino kehittyy.

3. Tunnustele kengän painoa. Kenkien ei tulisi erityisesti tuntua jalassa. Mikäli pohja on paksu ja jäykkä, on se usein myös painavampi.

4. Valitse oikea koko. Monet ostavat juuri jalkaansa sopivan kengän, mutta juoksukengässä tulisi olla noin 1,5 cm tilaa isovarpaan edessä. Ota kenkiä ostaessa pohjallinen ulos ja seiso koko painolla sen päällä. Varpaat eivät saa tulla kiinni kengän kärkeen.

Lue lisää: Yleinen uskomus saa suomalaiset ostamaan vääränlaisia kenkiä – asiantuntija kertoo yleisestä vaivasta, jonka moni piilottaa sukkien sisään