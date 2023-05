Tapahtuiko lapsuudessasi liikaa haitallisia asioita? Tämä 10 kysymyksen ACE-testi kertoo – ja suomalainen asiantuntija kommentoi, miten testiin kannattaa suhtautua

ACE-testin avulla voi selvittää, oletko kohdannut tunnetuimpia lapsuusajan haitallisia kokemuksia. Oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo kertoo, miksi testin tuloksiin kannattaa suhtautua kriittisesti.

Suurimmalla osalla väestöstä on vähintään yksi ACE-kokemus. ACE on lyhenne sanoista adverse childhood experiences eli suomeksi lapsuusajan haitalliset kokemukset.

– ACE-kokemuksilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, joiden tiedetään olevan lapsen kasvulle ja kehitykselle vahingollisia ja potentiaalisesti traumaattisia, selventää johtava tutkija ja oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo.

Laajasalo on mukana alkuvuodesta alkaneessa suomalaisessa ACElife-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia lapsuusajan haitallisia kokemuksia ja niiden seurauksia sekä etsiä keinoja ennaltaehkäistä ja hoitaa niitä.

Lapsuusajan haitalliset kokemukset voidaan ryhmitellä tunnetuimman jaottelutavan mukaisesti kolmeen eri luokkaan:

1. Väkivallan kokemukset. Nämä voidaan erotella edelleen fyysiseksi, henkiseksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi.

2. Fyysisen tai emotionaalisen laiminlyönnin kokemukset.

3. Perheen monimuotoiset ongelmat. Esimerkiksi vanhempien välinen väkivalta, mielenterveys- ja päihdehäiriöt perheessä, vankeustuomio tai muu pitkittynyt ero vanhemmasta esimerkiksi avioeron vuoksi.

” Kaikki ACE-kokemukset eivät liity vanhemmuuteen ja kotiin, vaan ne voivat olla myös kodin ulkopuolisia.

Laajasalon mukaan jaottelu ei kuitenkaan ole täysin kattava. Yhä enemmän on kiinnitetty huomiota siihen, että ryhmittelystä puuttuvat esimerkiksi lapsiperheköyhyys, syrjintä ja kiusaaminen.

– Kaikki ACE-kokemukset eivät siis liity tiiviisti vanhemmuuteen ja kotiin, vaan ne voivat olla myös kodin ulkopuolisia, yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä ongelmia, Laajasalo selventää.

Vahingollisista kokemuksista ei myöskään voida puhua huomioimatta suojaavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi lapsen sosiaalinen tukiverkosto sekä luotettavat aikuiset, jotka näkevät lapsen arvokkaana.

Jos suojaavat tekijät ovat olleet lapsen elämässä kunnossa, vahingollisten kokemusten vaikutus voi lieventyä.

Kokemusten kasaantuessa riskit kasvavat

Lapsuusajan haitalliset kokemukset eivät ole lainkaan harvinaisia, suurimmalla osalla ihmisistä on niitä vähintään yksi.

ACE-kokemukset eivät siis automaattisesti tarkoita, etteikö henkilön lapsuus olisi voinut olla onnellinen – ja etteikö hänen vanhempansa olisi silti ollut hyvä vanhempi.

– Harva meistä elää lapsuuden, johon ei yhtäkään haitallista kokemusta mahtuisi, Laajasalo muistuttaa.

Huolestuttavaa on kuitenkin se, jos haitalliset kokemukset kasaantuvat ja niitä kertyy useita yhdelle henkilölle. Silloin myös ongelmien riski lisääntyy.

– Mitä enemmän vahingollisia kokemuksia henkilöllä on, sitä suuremmaksi myös haittavaikutusten riski kasvaa, Laajasalo kertoo.

Haittavaikutukset voivat näkyä aina aikuisuudessa asti. Lapsuusajan haitallisten kokemusten kasautuessa esimerkiksi riskit psykiatrisiin häiriöihin, päihteiden ongelmakäyttöön, itsetuhoisen käytökseen ja rikollisuuteen kasvavat.

Myös somaattisten sairauksien, kuten diabeteksen, syövän sekä sydän- ja hengityselinsairauksien riskit kasvavat.

– Jos haitallisia kokemuksia on neljä tai enemmän, on tiettyjen somaattisten sairauksien riski noin 2–3-kertainen verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei ole lainkaan. Itsetuhoisuuden ja huumausaineiden käytön kohdalla ollaan puhuttu jopa seitsemän kertaa korkeammasta riskistä, Laajasalo kertoo.

” Ihmisillä on uskomaton kyky selviytyä vaikeistakin asioista ja mennä eteenpäin.

Laajasalo kuitenkin painottaa, että kohonnut riski ei kenenkään kohdalla tarkoita sitä, että kyseiset asiat toteutuisivat.

– Jokaisen elämäntarina on yksilöllinen, ja ihminen itse voi vielä aikuisiälläkin vaikuttaa siihen, miten suuri merkitys varhaisilla kokemuksilla hänen elämäänsä lopulta on.

– Ihmisillä on uskomaton kyky selviytyä vaikeistakin asioista ja mennä eteenpäin.

Mikä avuksi?

Jos arvelee, että omien vaikeuksien taustalla on lapsuusajan haitalliset kokemukset, Laajasalo kehottaa keskustelemaan luotettavan ja turvallisen henkilön kanssa.

– Jotkut hyötyvät myös esimerkiksi kirjoittamisesta. Näin voi pohtia omaa elämäntarinaa ja miettiä, mitä kaikkea siihen liittyy.

Sen lisäksi asioita voi pohtia yhdessä ammattiauttajan kanssa.

– Usein aika iso osa terapiatyöskentelyä on nykyvoinnin ja lapsuuden välisten yhteyksien pohtimista.

Laajasalon mukaan tärkeää on kuitenkin muistaa, että elämä on hyvin monisyistä, eikä haitallisten kokemusten ja nykyhetken välille voi vetää aina suoraviivaisia yhteyksiä.

Testaa, onko sinulla haitallisia kokemuksia

Yleisesti käytössä on myös ACE-pistetesti, jonka tarkoituksena on mitata lapsuusajan haitallisten kokemusten määrää. Testissä jokainen haitallinen kokemus vastaa yhtä pistettä. Tyypillisesti neljää pistettä on pidetty sellaisena rajapyykkinä, jossa riskit oireiluun alkavat kasvaa.

Laajasalon mukaan testiin liittyy kuitenkin muutamia pulmia: siinä käsitellään kaikkia kokemuksia samanarvoisina, kysymyksissä kysytään useita eri asioita samanaikaisesti, eikä testissä ole otettu huomioon suojaavia tekijöitä.

Laajasalo kehottaakin varovaisuuteen tulosten tulkinnassa.

– Todellisuudessa tapahtumien painoarvot vaihtelevat todennäköisesti esimerkiksi sen mukaan, minkä ikäisenä vahingollinen kokemus on koettu ja onko kokemus ollut kertaluontoinen vai toistuva.

Laajasalon mukaan ei ole myöskään ongelmatonta pisteyttää esimerkiksi vanhemman lyhyttä masennusjaksoa yhtä haitallisena kokemuksena kuin lapseen vuosien ajan kohdistunutta fyysistä- tai seksuaalista väkivaltaa.

Laajasalo kertoo, että THL on parhaillaan kehittämässä toimivampaa mittaria ACE-kokemusten mittaamiseksi.

Tämä yleisesti käytetty testi on kuitenkin suuntaa-antava, jos tahdot tarkastella, millaisia tunnetuimmat ACE-kokemukset ovat – ja kuinka monia niistä olet itse kohdannut lapsuudessasi.

Testin lähteet: Testin kysymykset ovat suomennettuja Harvardin yliopiston ACE-testistä, joka on laadittu Yhdysvaltain tautikeskuksen alkuperäisen ACE-tutkimuksen kysymysten pohjalta. Sen lisäksi testissä on hyödynnetty Mielipalveluiden suomenkielistä ACE-testiä.

