Muiden katseet kassajonossa olivat liikaa Jutalle, 19, ja hän ryntäsi ulos kaupasta – tällaista on arki, kun pelko saa lukittautumaan kotiin viikoiksi

Jutta Pietarinen kammosi sosiaalisia tilanteita niin paljon, että hän saattoi jäädä kotiinsa viikkokausiksi. Nykyään lamaannuttava ahdistus ei rajoita Jutan elämää, vaan hän työskentelee ammatissa, jossa sosiaaliset kohtaamiset ovat arkipäivää.

Teini-iässä kotioven kynnyksen yli astumisesta kehkeytyi Jutalle suoranainen kammo, ja ruokaostoksillakin käyminen laukaisi valtavan paniikin. Nyt hän on päässyt sosiaalisten tilanteiden pelosta yli ja työskentelee unelma-ammatissaan tatuoijana.

Jutta Pietarisen sydän pamppaili vauhkona ja päätä huimasi niin, että hän pelkäsi pyörtyvänsä. Rintaa puristava tunne teki hengittämisestä vaikeaa.

Kauppareissu ystävän kanssa oli ajanut Jutan täyden paniikin valtaan.

Ventovierasta kassamyyjää tervehtiessä sanat jäivät kiinni kurkkuun, ja Jutta tunsi nahoissaan, kuinka joka ikisen asiakkaan katse kiinnittyi tiukasti juuri häneen.

Tunne oli sietämätön.

– Lopulta jätin ostokset kassalle, ja juoksin paniikissa pois kaupasta, nyt 19-vuotias Jutta muistelee yläasteiässä tapahtunutta tilannetta.

Kauppareissun jälkeen Jutta linnoittautui visusti huoneeseensa päiväkausiksi.

Arkea uhkakuvien kyllästämässä maailmassa

Jutta alkoi kärsiä sosiaalisten tilanteiden pelosta verrattain nuorena. Hän muistelee lamaannuttavan ahdistuksen alkaneen ottaa valtaa omasta arjesta ensi kertaa 6. luokalla, noin 12 vuoden iässä.

– Kotoa ihmisten keskuuteen poistuminen alkoi tuntua vaikealta. Jo pelkkä vanhempien kanssa kauppareissulle lähteminen sai minut purskahtamaan itkuun. Ja kun muut ikätoverit lähtivät kouluun, minä jäin ahdistuksen vuoksi kotiin.

Pelokkuutta ja ahdistuneisuutta lisäsivät Jutan kokemat rankat, jopa traumaattiset kokemukset. Koulussa Juttaa kiusattiin ja hän koki itsensä usein ulkopuoliseksi. Lisäksi lapsuudessaan Jutta kertoo kokeneensa turvattomuutta.

Epävakaa ympäristö opetti Jutan kulkemaan jatkuvasti varuillaan ja kaihtamaan visusti itseen kohdistuvaa huomiota.

– Märehdin päässäni paljon sitä, mitä muut minusta oikein ajattelevat ja koin olevani usein muiden suurennuslasin alla. Turvattomuuden tunne sai kokemaan muut ihmiset uhkana.

” Tuntui, että kaikkien katseet porautuivat minuun.

Erityisen paljon Juttaa ahdisti erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja väkijoukkoihin kesken kaiken saapuminen. Jopa läheisten ystävien seuraan liittyminen tuotti Jutalle ahdistusta, sillä ajatus muiden katseiden kohteeksi joutumisesta oli epämiellyttävä.

– Yksi pahimpia pelkojani oli kouluruokailu. Ruokalaan astuessa tuntui, että kaikkien katseet porautuivat minuun, ja olin varma, että ympärillä supistiin minusta. Tietenkään näin ei oikeasti tapahtunut, mutta omassa päässäni kokemus oli vahva.

Vääristyneiden pakkoajatusten ja uhkakuvien lisäksi pelko oireili fyysisesti koko kehossa. Sydämen tykytykset ja kämmenten hikoilu alkoivat jo matkalla kouluun tai kauppaan. Ja kun Jutta astui itselleen vaikeaan tilanteeseen, pelko sai voimaan fyysisesti pahoin.

– Paniikin vallassa oli vaikea hengittää ja rintaa puristava paino väistyi vasta silloin, kun poistuin tilanteesta. Joskus pelkotila laukaisi minulle paniikkikohtauksen.

Elämää rajoittava pelko Jännitys on tunteena monelle tuttu. Arviolta ainakin noin viidennes aikuisista kokee jossain kohtaa elämäänsä sosiaalista jännittämistä tai lievää sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Varsinaisesta sosiaalisten tilanteiden pelosta puhutaan silloin, kun normaali jännittäminen kääntyy elämää rajoittavaksi, paniikkimaiseksi peloksi.

Terveyskirjaston mukaan vuonna 2022 ahdistuneisuushäiriöksi luokiteltavasta sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsi noin 7 prosenttia väestöstä. Usein pelko siivittää yksilön elämää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Pelko sai sulkeutumaan neljän seinän sisään

Yläasteella kotioven kynnyksen yli astumisesta kehkeytyi Jutalle suoranainen kammo. Masennusoireet synkistivät mielen, ja Jutta saattoi sulkeutua huoneeseensa pahimmillaan jopa kuukaudeksi.

– Kun ystävät kutsuivat minut heidän kanssaan ulos, keksin kerta toisensa jälkeen tekosyitä, miksi en voisi tulla. Lamaannuttavasta pelosta ja ahdistuksesta oli vaikea kertoa muille, sillä häpeä oli niin suurta.

” Tuntui, että olin asian kanssa ypöyksin.

Tuohon aikaan koulusta poissaoloja kertyi Jutan sanoin älytön määrä. Pian kotiin alkoi saapua huolestuneita yhteydenottoja koulun henkilökunnalta.

– Tilanne oli suistunut jo niin pahaksi, että vanhempieni oli vaikea tehdä asialle mitään. Minut passitettiin kouluterveydenhuollon kautta nuorisoasemalle juttelemaan, ja aloin tapaamaan säännöllisesti sairaanhoitajaa.

Lamaannuttavan pelon syy jäi silti pitkäksi aikaa Jutalle arvoitukseksi. Ammattiavun pakeilla Jutan voimakkaat ahdistusoireet niputettiin osaksi hänen sairastamaansa masennusta. Se turhautti.

– Sisimmässäni tiesin, ettei järjettömässä pelossa ollut kyse masennuksesta. En kuitenkaan saanut millään kiinni siitä, mistä oireeni johtuivat. Tuntui, että olin asian kanssa ypöyksin.

Tajunnanräjäyttävä diagnoosi

Loppuvuonna 2020, vain hieman 9. luokan jälkeen, Jutta päätyi nuorisopsykiatrian poliklinikan avun pariin. Siellä arkea rajoittavalle pelolle löytyi selitys, kun Jutalla diagnosoitiin määrittämätön ahdistuneisuushäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko.

Diagnoosi oli suuri helpotus.

– Oli tajunnanräjäyttävää ymmärtää, etten ole ainoa, joka kokee näin. Kyseessä on yllättävän yleinen, joskin vaiettu ongelma.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla Jutta tapasi viikoittain psykologia, ja hänelle määrättiin lääkitys fyysisiin ahdistusoireisiin. Toisinaan terapiasessioita pidettiin Jutalle haastavissa julkisissa paikoissa, kuten esimerkiksi kahvilassa.

Jo puolessa vuodessa sitkeät pelot alkoivat hellittää otettaan.

Enää pelko ei hallitse elämää

Vaikeissa hetkissä apua Jutalle tarjosi myös taideharrastus. Teinivuodet omaan huoneeseen vetäytyneenä kuluivatkin Jutan mukaan pitkälti piirtäen. Paperille hän sai kanavoitua vaikeita tunteita, ja käsillä puuhastellessa arkitodellisuus unohtui hetkeksi.

Sittemmin taiteesta on kehkeytynyt Jutalle ura. Nykyään hän työskentelee tatuointiartistina ja viettää tuntikausia tiiviissä kontaktissa ventovieraiden asiakkaiden kanssa.

Taide on ollut Jutalle lapsesta asti lähellä sydäntä, ja keino purkaa vaikeita tunteita. Nyt hän on työskennellyt tatuoijana pian neljän vuoden ajan, ja nauttii sosiaalisesta työstä kovasti.

Yhä toisinaan uusien asiakkaiden tapaaminen tuntuu Jutasta jännittävältä. Sosiaalinen kanssakäyminen ei kuitenkaan aiheuta lamaannuttavaa ahdistusta, eivätkä pelot hallitse enää merkittävästi Jutan arkea.

– Kadulla kävellessäni kiinnitän herkästi huomiota väenpaljouteen – enkä vieläkään nauti huomion keskipisteenä olemisesta. Kykenen kuitenkin rauhoittamaan mieleni, enkä ota muita ihmisiä itselleni uhkana tai ajaudu tilanteissa paniikin valtaan.

Ennaltaehkäisevänä apuna toimivat myös ahdistus- ja jännitysoireita hillitsevät beetasalpaajat, joita Jutta saattaa ottaa silloin, kun edessä on jokin haastavampi tilanne, kuten pitkä junamatka tai hektinen työpäivä. Päivittäin hän ei kuitenkaan lääkkeitä tarvitse.

Ratkaiseva hyppy pois mukavuusalueelta

Toisinaan pelon rajoittamien nuoruusvuosien ajatteleminen saa Jutan mielen haikeaksi. Silti päällimmäisenä hän kokee suurta ylpeyttä ottamistaan edistysaskeleista.

– On kyllä melkoinen voittajafiilis. Uskon, että tulevaisuudessa pelot tulevat vielä helpottamaan entisestään. Kenties joskus saavutan vielä pisteen, jossa mielessäni ei häivähdä enää pienintäkään pelon hiventä.

Jutta haluaisikin valaa muihin toivoa siitä, että sosiaalisen pelon syövereistä on mahdollista nousta ylös.

– Pelossa ja ahdistuksessa vellomisesta on todella vaikea päästä pois, mutta lopulta juuri sysäys oman mukavuusalueen ulkopuolelle on se, mikä auttaa. Yksin pelkoja ei onneksi tarvitse päihittää, vaan saatavilla on ammattiapua kamppailun tueksi.

