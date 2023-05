Suomalaiset paljastavat, mistä asioista tuntevat syyllisyyttä – yksi on ylitse muiden

Syyllisyyden tunteesta voi parhaimmillaan olla hyötyä, mutta liiallisena se haittaa elämää. Me Naisten kysely paljasti, että moni suomalainen kokee syyllisyyttä etenkin ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.

Syyllisyyden tunne vaivaa joskus jokaista, mutta millaisista asioista ihmiset kokevat useimmiten syyllisyyttä?

Kysyimme tätä hiljattain Me Naisten lukijoilta. Kyselyyn vastasi 167 ihmistä, joista noin 70 prosenttia oli naisia.

Tavallisesti syyllisyys iskee, jos kokee toimineensa väärin ja aiheuttaneensa haittaa toiselle. Kyselyyn vastannut Vanessa, 18, kertoo tuntevansa syyllisyyttä siitä, että katsoi kiusaamista vierestä.

– Olin ystävä ihmisen kanssa, joka kiusasi muita ja oli manipuloiva. Olisin voinut puolustaa kiusattua, mutta olin hiljainen hyväksyjä. Koen olleeni huono ihminen.

Syyllisyyden tunne voikin syntyä, jos on toiminut omia periaatteitaan tai arvojaan vastaan tai ei ole kantanut vastuutaan.

”Syyllisyys iskee, kun sanon ei. Tuntuu, että pitäisi aina kyetä auttamaan muita ja olemaan hyödyksi. Sanon lähes aina kyllä, ja kiroilen, kun joudun muuttamaan omia aikataulujani tai en ehdi lepäämään.” Havu, 19

”Koen syyllisyyttä siitä, että paloin loppuun omaishoitajana ja mies joutui palvelutaloon. Olisko vain pitänyt jaksaa?” Maija, 66

”Tunnen syyllisyyttä siitä, etten ollut sairaan isäni kanssa enemmän, kun olin nuori.” Päivi, 60

Syyllisyys voi jäytää myös silloin, jos toimii vastoin yhteiskunnassa tärkeänä pidettyjä ohjeita tai normeja.

”Vaikka liikun useamman kerran viikossa ja syön terveellisesti, koen kertyneiden kilojen olevan omaa syytäni.” Riikka, 36

”Koen syyllisyyttä, jos en tee jotain vapaapäivinäni.” Emsku, 18

Myös oma persoona voi aiheuttaa syyllisyyden tunteen, jos sen kokee erottuvan muista.

”En mahdu kiltin tytön muottiin. Lapsuudessani tytön piti olla mallikansalainen. Olen ollut liian vilkas, äänekäs, värikäs ja vääränlainen. Vaikka tiedostan ajatusmallin virheelliseksi, koen silti syyllisyyttä.” Riikka, 36

Pettäminen ja avioero painavat

Parisuhteisiin liittyvä syyllisyys kalvaa monia. Esimerkiksi pettämisestä koetaan syyllisyyttä. Syy on selvä: pettämistä pidetään moraalisesti vääränä tekona.

”Petin kumppaniani. Rikoin oman parisuhteeni ja pelkään, että rikoin sen toisen pariskunnankin liiton. Tiesin seuraukset ja silti toimin tyhmästi. Se hävettää. Toisaalta olen nyt koulinut itseäni paremmaksi kumppaniksi.” Make, 56

Moni koki syyllisyyttä avioerostaan. Hanna, 47, kertoo lähteneensä epäterveestä suhteesta, mutta kokevansa silti asian vuoksi tuskaa.

– Olin luvannut exälleni alussa, etten koskaan jätä häntä. En haluaisi loukata ja haavoittaa ketään. Siinä epäonnistuminen on tuntunut raskaalta.

Ero voi aiheuttaa syyllisyyttä myös silloin, jos siitä on aiheutunut haittaa lapsille.

”Eron vuoksi suhteeni lapsiin ei koskaan ole ollut kovin läheinen. Poikani nuoruus meni risaiseksi eron vuoksi ja se vaikuttaa edelleen hänen elämäänsä aikuisena. Ajattelen asiaa yhä viikoittain. En vain osaa korjata tilannetta ja suhdettamme paremmaksi.” Make, 55

Vanhempien syyllisyys

Lapsista puheen ollen: kyselyvastauksissa ylivoimaisesti eniten nousi esiin vanhemmuuteen liittyvä syyllisyys. Erityisesti se vaikuttaa piinaavan äitejä.

”Olisin halunnut osoittaa paljon enemmän rakkautta lapsilleni. Pikkulapsiarkena hermot olivat niin kireänä, etten aina ajattelut, mitä sanoin tai miten reagoin. Usein nukkumaan mennessä nämä ajatukset tulevat mieleen, vaikka meillä on lasten kanssa lämpimät välit.” Nainen, 64

”Koen syyllisyyttä ammatinvalinnastani. Palkka ei ollut kummoinen, ja poikani joutui jäämään paitsi huveista ja leluista. Nyt hän on aikuinen, enkä vieläkään ole pystynyt ”korvaamaan” hänelle lapsuuden puutteita. En usko, että poika ymmärtää, kuinka paljon kärsin tilanteesta.” Anne, 58

Muutama vastaaja kertoi, että oma rooli vanhempana aiheuttaa vaikeita tunteita, mistä seuraa syyllisyys.

”En viihdy lasteni seurassa enkä jaksa heitä päivittäin, vaikka itse olen heidät halunnut. Toisaalta tunnen syyllisyyttä myös siitä, että teen paljon töitä enkä käytä sitä aikaa lasten kanssa.” Ulla, 34

Erityisen raskasta syyllisyyttä kokivat vanhemmat, joiden lapsilla on ollut elämässään vaikeaa. 56-vuotias Anne suree sitä, ettei hän osannut tunnistaa lapsensa neurologista sairautta tämän lapsuudessa.

– Olin aivan liian kova lastani kohtaan. Tunnen syyllisyyttä, kun en ymmärtänyt, miten kasvattaa häntä. Mietin, olenko tehnyt itse jotain sellaista, että hän on saanut neuropsykiatrisen sairauden, Anne kertoo.

”Koen syyllisyyttä lapseni itsemurhasta. Siitä, etten osannut suojella häntä. ” Nainen, 63

”En tajunnut, että lastani kiusattiin alakoulussa. Lapsi viilteli itseään yli vuoden ennen kuin huomasin. En pysty ymmärtämään, miksi en nähnyt, että hän voi niin huonosti. Syyllisyys tästä on vaikuttanut elämääni valtavasti.” Heli, 53

Kun en ole tarpeeksi

Syyllisyys liitettiin vastauksissa usein riittämättömyyden tunteeseen. Moni kertoi kokevansa syyllisyyttä siitä, ettei elämässä riitä aikaa kaikille tärkeäksi koetuille asioille. Elisa, 45, kuvailee tätä monille tuttua tunnetta:

– Aika ei riitä työn ja perheen yhteensovittamiseen. Lapset sanovat, että olen aina väsynyt töistä. Haluaisin jaksaa enemmän heidän kanssaan, mutta arkena ei ehdi. Omaan hyvinvointiinkaan ei jää aikaa.

Myös työ luo syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta – etenkin, jos on luonteeltaan kovin tunnollinen.

”Koen syyllisyyttä aina, kun joudun olemaan poissa töistä sairauden vuoksi. Poltan itseni helposti loppuun, koska työskentelen kipeänäkin ja joustan, venyn ja paukun.” Alisa, 38

Psykologian tohtori ja työterveyspsykologi Thea Strandholm kertoi aiemmin Me Naisille, että syyllisyys tällaisissa tilanteissa voi olla merkki siitä, että on liian vaativa itseään kohtaan.

Stressaavassa suoritusputkessa ajattelu usein kapeutuu, eikä silloin välttämättä edes huomaa, että vaativuus itseä kohtaan on mennyt jo yli.

Liika on liikaa

Syyllisyys on luonnollinen tunnereaktio. Parhaimmillaan siitä on hyötyä, sillä syyllisyys voi jo etukäteen estää toimimasta väärin. Sen avulla voi myös korjata käyttäytymistään. Syyllisyys tuntuu epämukavalta, joten se voi motivoida pyytämään anteeksi, korjaamaan vääryyden ja käyttäytymään vastuullisemmin.

Liiallista syyllisyys on, kun se kalvaa jatkuvasti, luo huonommuuden ja riittämättömyyden tunnetta ja rajoittaa elämää.

Me Naisten kyselyyn vastanneista 37 prosenttia kertoi kokevansa syyllisyyden tunnetta todella herkästi ja 40 prosenttia melko herkästi.

Terveystalon psykologi Anna Andersen kertoo Me Naisten jutussa, että taipumuksen taustalla on yksilöllisiä syitä, kuten ihmisen luontainen temperamentti, opitut toimintamallit ja se, kuinka ympärillä on lapsuudessa toimittu. Jos esimerkiksi oma vanhempi on herkästi ottanut kaiken niskoilleen, voi itse aikuisena tottua tekemään samaa.

”Tiedän lapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutukset elämääni. Näen herkästi vain ne hetket, joissa koen epäonnistuneeni. Oma äitini kasvatti syyllisyydestä minua, ja huomaan samoja piirteitä itsessäni.” Sari, 40

”Exäni sanoi aina, jos olin hänen mielestään laiska tai en saanut mitään aikaan. Tämä on johtanut siihen, että nykyisen kumppaninkaan kanssa en osaa vain olla. Jos olen, tunnen syyllisyyttä siitä, että olen varmasti hänen mielestään laiska ja tylsä.” Emma, 21

Yksi syy jatkuvaan syyllistymiseen voi olla se, että ihminen kiinnittää usein huomiota etenkin negatiivisiin asioihin. Silloin alkaa etsiä herkästi vikoja itsestään. Andersen kertoo aiemmassa jutussamme, että omassa työssään hän on havainnut tällaista herkkyyttä enemmän naisilla.

Miten sitten kannattaisi toimia, jos liiasta syyllisyydestä haluaa eroon?

Andersenin mukaan on tärkeää tarkastella tunnetta ja ottaa siihen etäisyyttä. Kun oman tunnereaktion näkee etäältä, voi arvioida lempeästi, onko sille aihetta ja voisiko siitä päästää irti.

– Kannattaa suhtautua tunteisiinsa hyväksyvästi ja osoittaa itselleen myötätuntoa. Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään.

Psykoterapeutti Emilia Kujala on kertonut aiemmin Me Naisille, miten tärkeää on yrittää olla armollinen itseään kohtaan.

– Kaikessa ei tarvitse tehdä aina parastaan. Se, että tekee aina parhaansa, on tehokas tapa paitsi uuvuttaa itsensä, myös kokea riittämättömyyttä itseään ja muita kohtaan.

Armollisuus itseä kohtaan voi olla esimerkiksi sitä, että antaa itselleen luvan suoriutua jostain vähemmän tärkeästä asiasta huonommin kuin toisesta, tärkeämmästä tehtävästä.

– Asioihin voi panostaa eri verran. Tärkeälle tehtävälle voi antaa sen 100 prosenttia ja toiselle tehtävälle 50 tai 70 prosenttia parhaastaan.

Osa henkilöistä esiintyy nimimerkillä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

