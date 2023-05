Vaivaako aivosumu? Psykiatrian erikoislääkäri kertoo yhden asian, joka lähes jokaisen kannattaisi lopettaa: ”Kuuntelen kauhulla”

Kun punainen lanka puuttuu eikä ajatuksista saa kiinni, monen mieleen tulee nykyään yksi sana: aivosumu.

Ajatus ei kulje, muisti pätkii, on keskittymisvaikeuksia tai olo on väsynyt ja jaksamaton. Tätä kutsutaan aivosumuksi.

Aivosumu: vaikea keskittyä, muistaa sanoja tai muodostaa kokonaisia lauseita. Kuumeinen olo, vaikka kuumetta ei ole, Maria Veitola kirjoitti koronatartunnasta kertovassa Instagram-julkaisussaan tammikuussa 2022.

Näin samaa ilmiötä kuvaillaan Suomi24-keskustelupalstalla:

Aivan kuin olisi jossakin horroksessa ja sumussa. Oireet eivät vaivaa makuulla ja istuessa, mutta ylös noustessa ja kävellessä päässäni tapahtuu jotain, mitä en ymmärrä. Toimintakyky täysin nolla ja väsyttää koko ajan.

Aivosumu on vilahdellut mediassa, kahvipöytäkeskusteluissa ja kavereiden tarinoissa, joissa päivitellään piinaavaa väsymystä ja muita kognitiivisia vaikeuksia. Termi on ainakin suomen kielessä melko tuore, mutta ilmiössä ei ole mitään uutta, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Teijamari Laasonen-Balk Mehiläisestä kertoo.

– Olen työskennellyt psykiatrina 29 vuotta, enkä muista tällaista termiä ennen kuin viime ajoilta. Vastaavia oireita on kuitenkin kuvailtu jo ennen termin yleistymistä, Laasonen-Balk sanoo.

Saksan ja englannin kieliin sana syntyi jo vuonna 1817, kun saksalainen lääkäri Georg Greiner käytti sitä kuvaamaan mielen sumuisuutta. Termin käyttäminen on yleistynyt koronan myötä meillä ja maailmalla, sillä aivosumu on yksi koronan jälkioireista.

Aivosumu ei ole lääketieteellinen termi, joten se ei ole virallinen diagnoosikaan. Sana on kuitenkin kuvaava.

– Sitä käytetään, kun tarkoitetaan, että aivot eivät toimi, kuten pitäisi: ajatus ei kulje, muisti pätkii, on keskittymisvaikeuksia tai olo on väsynyt ja jaksamaton. Mieli voi tuntua tyhjältä tai vaihtoehtoisesti siltä, että ajatuksia on vaikka kuinka paljon, mutta yhdestäkään ei saa kiinni.

Mikä voi aiheuttaa?

Aivosumuksi kutsutut kognitiiviset vaikeudet ovat varsin tavallisia. Jokainen meistä kärsii niistä silloin tällöin esimerkiksi huonosti nukutun yön, stressin tai uupumuksen iskiessä.

– Kaikki, mikä lisää aivojen ja mielen kuormittumista, voi johtaa aivosumuksi tulkittuihin oireisiin, Laasonen-Balk sanoo.

Stressaavassa elämäntilanteessa helposti murehtii ja miettii vaikeita asioita. Työuupumus on toinen mahdollinen selitys. Jos stressi ja uupumus vievät vielä yöunetkin, aivosumuoireet ovat jopa todennäköisiä.

Multitaskaaminen kannattaa lopettaa, jos sitä harrastaa. Silloin aivojen kapasiteetti nimittäin venytetään äärimmilleen.

– Kuuntelen välillä kauhulla, kun ihmiset kertovat, että ovat etäkokouksissa ja vastailevat samalla meileihin ja hoitavat muitakin ”pikkujuttuja”. Keskittymisen jakautuminen rasittaa aivoja.

Ei siis mikään ihme, jos sellaisen työpäivän jälkeen tuntuu, että aivot eivät enää toimi.

Vaihdevuosien hormonaalisiin muutoksiin voi liittyä mielen sumuisuutta, kuten keskittymishäiriöitä. Samoin voi tapahtua raskaana ollessa.

Myös masennus tai ahdistusoireet voivat aiheuttaa aivosumua. Toisaalta pitkään jatkuva aivosumu voi myös johtaa masentumiseen tai ahdistukseen, Laasonen-Balk pohtii.

Aivosumun merkitys vaihtelee myös puhujan mukaan. Jos ihminen hakeutuu lääkärin vastaanotolle aivosumuoireiden vuoksi, lääkärin ensimmäinen tehtävä on selvittää, mitä potilas aivosumulla tarkoittaa.

Toisinaan aivosumun syyksi paljastuu hoitoa vaativa sairaus, kuten raudanpuutosanemia, kilpirauhasen toimintahäiriö tai neuropsykologisia häiriöitä. Silloin aivosumu on harvoin ainoa oire.

Aivosumu voi jatkua pitkäänkin, eikä kyse ole usein kuitenkaan sairaudesta. Elämäntavoilla on suuri merkitys aivojen terveyteen ja toimintaan.

– Ravitsemuksella on yllättävän suuri vaikutus. Jos syö huonosti, aivotkaan eivät toimi.

Miten hoitaa tai helpottaa?

Lyhytkestoisten ja ohimenevien aivosumuksi tulkittujen oireiden aiheuttaja on yleensä ihmisen tiedossa. Esimerkiksi huonosti nukutun yön tai stressaavan työpäivän jälkeen pää tuntuu hieman sumuiselta. Hoitona on ottaa rennosti.

– Silloin yleensä auttaa, kun lepäilee, kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen ja vähentää kuormitusta.

Myös itsemyötätuntoisen ja lempeän asenteen opettelusta on hyötyä aivosumun taklaamisessa ja välttämisessä. Kaikkea ei tarvitse tehdä täysillä, eikä koko ajan pidä suorittaa.

– Vaikka on kuinka fiksu, kykenevä ja pystyvä ihminen, niin aivot tarvitsevat silti lepoa. Se on tärkeä ymmärtää.

Apua pään sumuisuuteen saa liikunnasta, ulkoilusta, monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä yöunesta.

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota päihteidenkäyttötapoihin. Liiallinen alkoholin käyttö voi aiheuttaa kognitiivisia ongelmia.

Toisaalta aivosumu voi iskeä myös, jos pääkoppa ei saa lainkaan haasteita, Laasonen-Balk pohtii. Viime vuosina on puhuttu muun muassa työelämän boreout-ilmiöstä eli tilanteesta, jossa töissä ei ole riittävästi mielekästä ja sopivan haastavaa tekemistä. Oireet muistuttavat uupumista.

Aivojen käyttämisestä on hyötyä, mutta pohtimista ja miettimistä pitää olla tasapainoisesti palauttavan tekemisen kanssa.

Suuret ja vaikeat ongelmat kannattaa kuitenkin ratkoa päiväsaikaan, jos mahdollista.

– Iltaisin kannattaa välttää ikävien, isojen asioiden tai vaikeiden pulmien miettimistä, jotta aivot eivät käy kierroksilla. Se voi heikentää unta, jolloin aivot eivät saa oikeanlaista lepoa yön aikana.

Samasta syytä älylaitteet kannattaa pitää pois sängystä.

Jos sumuinen olo ei helpota päivän aikana kertaakaan, toimintakyky on kateissa ja tila jatkuu päivästä toiseen, Laasonen-Balk kehottaa menemään lääkärin vastaanotolle viimeistään kahden viikon kohdalla.

– Useimmiten kyse ei ole mistään vakavasta etenkään, jos aivosumu on ainoa oire, mutta kun arkiasioista ei pysty suoriutumaan toimintakyvyn laskiessa, syy on tärkeä selvittää.

