Kyykkytesti paljastaa kuntosi 30 sekunnissa – ja se kertoo, harrastatko riittävästi liikuntaa

Omaa kuntoaan voi ylläpitää monella tavalla. Yksi hakee lempeää kehon herättelyä, toinen haluaa tosi lyhyen treenin, kolmas harrastaa milloin mitäkin. Mitä neuvoja asiantuntijoilla on eri tyyppisille liikkujille?

”Elän kiireistä aikaa. Voiko pelkkä rauhallinen liikunta riittää kunnon ylläpitämiseksi?”

Yksi käy avantouinnilla, toinen ehtii meditoida ennen muun perheen heräämistä ja kolmas viettää viikonlopun äänimaljaretriitissä. Elämän hidastaminen tuntuu hyvältä.

Ei ole mikään ihme, että ruutuaikaa pullistelevassa, virikkeiden täyttämässä hektisessä arjessa moni kaipaa keinoja vähentää kehon hälytystilaa. Halutaan liikuskella rauhallisesti, opetella hengittämistä, oleilla vain. Siksi niin sanottu soft life -trendi, pehmeämpi elämä, puhuttelee juuri nyt.

Joogan ja pilateksen kaltaisten lajien suosio kertoo pehmeämmän liikkumisen arvostuksen noususta.

– Enää kyseisiä lajeja ei nähdä vain naisten hömppäjuttuna, vaan oikeasti monipuolisesti terveyttä tukevina lajeina, jotka tukevat niin kehon kuin mielen palautumista, iloitsee liikuntafysiologi ja tietokirjailija Satu Tuominen.

Tuominen vahvistaa, että rauhallisempien lajien parissa joutuu keskittymään liiketarkkuuteen ja hengityksenkulkuun. Se on loistojuttu ajassa, jossa keskittyminen pirstaloituu jatkuvasti.

Lisäksi vaikkapa jooga- ja pilatestunneilla aktivoidaan erittäin tärkeää parasympaattista hermostoa, mikä rauhoittaa hengitystä ja käynnistää palautumisen. Saman saavat aikaan meditaatio- ja hengitysharjoitukset.

Lempeät lajit sopivat pääasialliseksi liikkumisen muodoksi etenkin silloin, jos elää kuormittavaa elämänvaihetta eikä esimerkiksi nuku hyvin öisin. Tällöin parasta jumppaa päivän aikana voisi olla vaikkapa lyhyt hengitysharjoitus, lintujen bongailukävely – tai jopa vartin torkut.

Unen merkityksestä ei puhuta suotta. Liikkumissuosituksiin on lisätty palauttavan unen osio koko liikuntapyramidin pohjalle, sillä se on kaiken perusta. Kun palautuu, jaksaa toimia ja jopa hikiliikkua.

Mutta lempeydelläkin on rajansa: pelkkään rauhalliseen liikkumiseen ei kannata tuudittautua kuukausiksi, saati vuosiksi.

– Keho tarvitsee kunnon ylläpitämiseen sykkeennousua, joten kehon kuormittamista ei kannata demonisoida väsyneenäkään. Sen sijaan liikunta ja sopiva itsen haastaminen ylläpitävät myös henkistä hyvinvointia, sillä hikoillessa erittyy myös niin sanottuja hyvän olon hormoneja ja tuottaa keholle positiivista stressiä, kannustaa Tuominen. Hän on äskettäin julkaissut aiheen tiimoilta kirjan Stressitasapaino – Parempaa elämää pidempään (Docendo) yhdessä fysioterapeutti Riku Aallon kanssa.

Kokeile siis varovasti kävelylenkillä, josko jaksaisitkin juosta hieman – saatat yllättyä endorfiiniryöpystä.

Mistä sitten tietää, onko tullut pehmoiltua liikaa ja onko kunto lipsahtanut liian huonoksi?

– Siitä, että perusliikkuminen tuottaa hankaluuksia. Portaissa hengästyttää jo parin kerroksen jälkeen, eikä lasten perässä oikein jaksaisi juosta. Esimerkiksi 20-vuotiaan naisen naisen pitäisi jaksaa tehdä noin 27 kyykkyä, 40-vuotiaan 24 kyykkyä ja 60-vuotiaan 15 kyykkyä 30 sekunnissa, avaa liikuntatieteiden erikoislääkäri Joni Keisala.

Näin ylittyvät keskinkertaiset vaatimukset: välttävät vastaavat määrät ovat 22, 19 ja 11.

Hyvä uutinen on, että pelkkien pehmeiden lajien pariin unohtunut tai sairastelukierteessä ollut saa kuntonsa takaisin melko nopeasti, muutamassa kuukaudessa.

– Lihakset kyllä muistavat, millaista ärsykettä ovat joskus saaneet. Kuntoa ja lihasvoimaa voi kasvattaa vielä 80–90-vuotiaanakin, lohduttaa Tuominen.

Entäs mikrotreenit?

”En jaksa tai ehdi treenata varttia pidempään. Onko lyhyestä treenistä mitään hyötyä?”

Kaikkia lyhytkestoisia, enintään 20–30 minuuttia kestäviä treenejä hyötyliikunnasta hikiliikkumiseen voi kutsua mikrotreeneiksi.

Lyhyitä mikrotreenejä kannattaa ajatella matalan kynnyksen pikkutreeneinä, liikkumisena siellä täällä eri tavoin. Ajatusmallista on hyötyä, sillä monen kuntotaso on tällä hetkellä huolestuttavan huono.

– Koronan tuoman kotoilun ja etätyön vakiintumisen myötä liikkuminen on monella vähentynyt entisestään ja heikkokuntoisten määrä on kasvussa. Pienikin liikkuminen on hyväksi, sanoo liikuntafysiologi ja tietokirjailija Satu Tuominen.

Samaa mieltä on liikuntatieteiden erikoislääkäri Joni Keisala.

– Jo vähäiselläkin liikunnan lisäämisellä, vaikka kymmenen minuutin kävelyllä, on isot terveysvaikutukset, etenkin jos on tottunut liikkumaan vähän. Vaikutuksia nähdään niin verensokerin, rasva-aineenvaihdunnan ja verenkierron suhteen. Lisäksi nivelet vetreytyvät ja mieliala virkistyy.

Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että liikkumisen suosituksia tulisi noudattaa:

– Vaikka liikuntaa pilkkoisi pieniin osiin, viikoittain olisi hyvä harrastaa tietty tuntimäärä lihaskuntoa, aerobista liikuntaa ja kehonhuoltoa, Keisala sanoo.

Suositusten noudattamiseen ei kuitenkaan tarvitse suhtautua suorituksena. Liikunnan olisi hyvä olla päivittäinen rutiini, josta tulisi myös nauttia. Lyhyiden treenien avulla kynnys liikkumisen aloittamiseen madaltuu.

Keisala itse on hurahtanut HIIT-treenaamiseen ja jopa laihtunut sen myötä yli 20 kiloa. Vaikka HIIT (high intensity interval training) eli kovatempoinen intervallitreeni onkin olleet viime vuosien hitti, ei mikrotreenaaminen tarkoita pelkästään veren maku suussa hikoilua. Ihan kaikenlainen liikunta on hyödyksi eri tavoin.

– Terveyden kannalta ei ole väliä, liikkuuko päivässä puoli tuntia yhteen putkeen vai kolmesti kymmenen minuutin pätkissä, Keisala muistuttaa.

Mikrotreenaamisen iso hyöty on treenin kesto, joka voi olla vaikka vain pari minuuttia. Näin aikaa liikkumiselle löytyy oikeastaan joka välissä: etätyöläinen voi lankuttaa istumisen välissä minuutin tai tehdä punnerruksia ja kyykkyjä. Myös aamulenkki koiran kanssa, portaiden nouseminen ja käveleminen bussimatkan sijaan lasketaan.

Hyötyliikunnan roolia mikrotreenaamisessa ei voi väheksyä. Luonnossa epätasaisella alustalla liikkuminen kehittää kestävyysominaisuuksien lisäksi myös kehonhallintaa, kuten tasapainoa, ja mökillä puita pilkkoessa saa ilmaisen ja monipuolisen lihasvoimatreenin, muistuttaa Tuominen.

– Ei keho välitä, kehitätkö lihaskuntoa kuntosalilla vai pihatöissä multasäkkejä nostellen. Itse asiassa hyötyliikkuminen voi olla jopa monipuolisempaa mikrotreenaamista kuin kuntosalilaitteessa yksittäisten lihasten treenaaminen.

Myös kunnon kehittäminen onnistuu mikrotreenien avulla. Jos tuntuu, että minitreeniin kaipaisi lisää intensiteettiä, sykettä tai hikipisaroita, voi alkaa kokeilla HIITin kaltaista intervallitreeniä, jossa kovat lyhyet treenijaksot ja lepojaksot vuorottelevat.

Sekä Keisala että Tuominen muistuttavat, että HIIT-treenejä ei kannata ajoittaa aivan aamuun tai loppuiltaan, koska aamulla heräilevään kroppaan voi tulla herkemmin vammoja ja illalla keho jää helposti kierroksille.

Lajicocktail

”En ole löytänyt omaa lajia vaan liikun milloin mitenkin. Mistä tiedän, harrastanko liikuntaa sopivasti?”

Kerran kuussa padelia, silloin tällöin hölkkälenkki, höntsäfutista ja joskus vähän kahvakuulan heiluttelua. Jos olet löytänyt sekaliikkumisen ilon, onnittelut! Monipuolinen liikkuminen ei ole mitään sinne tänne sohimista: lajicocktail on loistava tapa antaa keholle sen kaipaamia erilaisia ärsykkeitä.

Suomessa lajikokeiluun on melko helppoa heittäytyä jo vuodenaikojen mukaan. Milloin viimeksi pelasit kesällä rantalentistä tai frisbeegolfia tai potkukelkkailit talvella?

– Ei ole toki itseisarvo kahmia joka viikolle eri lajin tutustumistuntia, mutta on olennaista, että viikoittaiset liikkumisen suositukset täyttyisivät, muistuttavat sekä Keisala että Tuominen.

Jos palettiin mahtuu vaikkapa metsäkävelyä, kahvakuulailua ja venyttelyä, suositukset tuntuvat täyttyvän kuin itsestään. Voiko helposti käydä niin, että hieman huijaamme itseämme ajattelemaan, että johan tässä onkin jo liikuttu, kun tuli padeliakin kokeiltua ja puutarhatöitä tehtyä?

– Liikuntakerroista voi hyvin pitää kirjaa vaikkapa päiväkirjan tai sovelluksen avulla. Näin tulee varmistettua, että liikuntaa todella tulee harrastettua monipuolisesti, asiantuntijat vinkkaavat.

Entäpä kunnon kohottaminen? Sekin onnistuu sekaliikkujalta.

– Kunhan liikkuminen toistuu, voi intensiteettiä alkaa vähitellen kohottaa omien fiilisten mukaan, kunhan kokonaiskuormitus ei kasva liian suureksi, ohjeistavat sekä Keisala että Tuominen.

Jos treenaaminen tuntuu liiankin kevyeltä ja helpolta, voi nostaa painojen määrää tai kokeilla juosta nopeammin. Kehittymisen kannalta on myös tärkeää, että harjoitteluaan osaa rytmittää. Joka viikko ei voi treenata kovaa, vaan välillä on otettava kevyemmin. Vain siten kehitys on mahdollista, sillä ylikuormittuneena keho ei kehity.

Jos haluaa liikkua tavoitteellisemmin ja kehittää kuntoa tosissaan, personal trainer voi innostaa ja auttaa sekaliikkujaa.

– PT auttaa selvittämään fyysisen kunnon sekä hyvinvoinnin tilan kokonaisvaltaisesti ja kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota treenien lisäksi nukkumiseen, palautumiseen ja syömiseen. Melko tyypillistä voi esimerkiksi olla, että kuntoaan kohottavan pitäisikin syödä enemmän tai keventää kokonaiskuormitusta saadakseen suorituskyvyn nousemaan, vinkkaa Tuominen.

Entäpä sitten päinvastoin: kannattaisiko samaa saliohjelmaa pitkään tehneen välillä höllätä ja kokeilla eri lajeja?

Kyllä, jos liikunta on alkanut tuntua liialliselta suorittamiselta ja stressitekijältä. Silloin uuden lajin parissa hikoilu tai oppiminen voi palauttaa liikuntaan ilon, joka on motivaation säilymisen kannalta avainroolissa.

