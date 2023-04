10 kilometrin juoksukuntoon kuukaudessa? Ammattilainen laati 4 viikon ohjelman, jolla saat juoksukauden käyntiin

Tällä neljän viikon juoksuohjelmalla pääset kymmenen kilometrin juoksukuntoon jo kuukaudessa, olit sitten aloittelija tai jo hieman enemmän lenkkeillyt.

Valitse ensin, seuraatko aloittelijan vai kokeneemman juoksuohjelmaa.

Aloittelija: Tavoitteena on jaksaa hölkätä 10 kilometriä omaan tahtiin.

Kokeneempi lenkkeilijä: Tavoitteena on juosta 10 kilometriä alle 1 h 20 min (=6½–8 min/km).

Maanantai

Lepopäivä.

Tiistai

Aloittelija: Kävely- ja juoksulenkki, 30–50 min.

Aloita reippaalla 5–10 minuutin kävelyllä. Vuorottele sitten 1–2 minuuttia hidasta hölkkää ja 3 minuuttia reipasta kävelyä. Toista 4–5 kertaa. Tahti on sopiva, kun pystyt samalla puhumaan puuskuttamatta. Kävele lopuksi 5–10 minuuttia.

Kokeneempi: Kevyt juoksulenkki, 30 min.

Juokse hitaammin kuin kuntosi sallisi eli pysy peruskestävyyden sykealueella (noin 120–140 lyöntiä minuutissa). Jos maksimisykkeesi on korkea (yli 190), hyvä sykealue on 135–155. Vauhti on sopiva, kun pystyt samalla puhumaan.

Tekniikkatärppi! Tarkista, osuuko juoksuaskel suoraan lantion alle. Useimmat juoksijat voisivat lyhentää askellustaan 5 senttiä, jotta askel rullaa oikein.

Keskiviikko

Kehonhuoltoa. Esimerkiksi omatoimista venyttelyä tai ohjattu pilates- tai joogatunti.

Torstai

Aloittelija: Sykettä nostava lenkki, 40–50 min.

Aloita 5–10 minuutin reippaalla kävelyllä. Vuorottele 5 minuuttia hidasta juoksua ja 5 minuuttia reipasta kävelyä. Toista 2–3 kertaa. Kävele lopuksi 5–10 minuuttia. Juoksuvauhti on sopiva, kun syke nousee hieman ja hengästyt.

Kokeneempi: Juoksulenkki 40–50 min, josta reipasta juoksua 20 min.

Aloita 10–15 minuutin kevyellä juoksulla, pidä tahti maltillisena. Vaihda reippaaseen juoksuun 20 minuutin ajaksi, jotta syke nousee 20 lyöntiä eli vauhtikestävyyslukemiin (noin 150–170). Lopuksi 10–15 minuuttia kevyttä juoksua.

Perjantai

Lepopäivä.

Lauantai

Aloittelija: Lihaskunto, 30 min.

Kokeneempi: Lihaskunto, 40 min.

Treenaa keskivartalon ja jalkojen lihasvoimaa kuntosalilaitteilla, painoilla tai oman kehon painolla.

Lihaskunto on tärkeää myös juoksijalle! Se auttaa ylläpitämään hyvää juoksuasentoa ja tekniikkaa ja tekee juoksemisesta taloudellisempaa. Lenkeistä tulee kevyempiä ja nautinnollisempia, vauhti kasvaa ja pääset pidemmälle vähemmällä energialla! Kun takareisissä ja pakaroissa on voimaa, myös juoksuaskeleen saa osumaan maaliin eli suoraan lantion alle. Silloin välttyy rasitusvammoilta.

Sunnuntai

Aloittelija: Reipas kävelylenkki, 90 min.

Kävele tahdilla, jossa hengästyt kevyesti.

Kokeneempi: Pitkä juoksulenkki, 60–80 min.

Pidä vauhti tasaisen hitaana, jotta pysyt peruskestävyyden sykealueella. Kävele ylämäet.

Aloittelija: Sama ohjelma kuin ensimmäisellä viikolla, mutta pidennä tiistain lenkin juoksuosuutta: Vuorottele 2 minuutin juoksua ja 3 minuutin kävelyosuuksia, yhteensä 25–35 minuuttia. Aloita ja päätä lenkki 5–10 minuutin reippaalla kävelyllä. Lisää sunnuntain 90 minuutin kävelylenkille kevyttä juoksua: vuorottele 15 minuuttia reipasta kävelyä ja 5 minuuttia hidasta juoksua.

Kokeneempi: Sama ohjelma kuin ensimmäisellä viikolla, mutta pidennä torstain lenkin reippaan juoksun osuutta 25 minuuttiin.

” Jos lihakset menevät ihan jumiin, korvaa lenkki vesijuoksulla.

Aloittelija: Sama ohjelma kuin toisella viikolla, mutta kasvata sunnuntain 90 minuutin kävelylenkillä juoksun määrää: Vuorottele 13 minuuttia reipasta kävelyä ja 7 minuuttia hidasta juoksua.

Kokeneempi: Sama ohjelma kuin toisella viikolla, mutta pidennä tiistain kevyttä juoksulenkkiä 40 minuuttiin. Tee torstaina vetoharjoitus: Verryttele ensin. Juokse sitten 4 x 4 minuuttia reippaalla vauhdilla, ja palauta vetojen välillä 3 minuuttia kävellen. Vetojen aikana kuuluu hengästyä, ja syke saa nousta noin 160–180:een. Jäähdyttele lopuksi.

Maanantai

Aloittelija: Sykettä nostava kävely- ja juoksulenkki, 45 min.

Kokeneempi: Kehonhuoltoa, esimerkiksi venyttelyä, pilatesta tai joogaa, 30 min.

Tiistai

Aloittelija: Kehonhuoltoa, esimerkiksi venyttelyä, pilatesta tai joogaa, 30 min.

Kokeneempi: Juoksulenkki, 40 min.

Aloita 15 minuutin verryttelyjuoksulla, juokse sitten reippaasti 10 minuuttia. Lopeta lenkki 15 minuutin verryttelyjuoksulla.

Keskiviikko

Lepopäivä.

” Riittävä palautuminen on yhtä tärkeää kuin itse treeni.

Torstai

Aloittelija: Sykettä nostava kevyt kävely- ja juoksulenkki, 30 min.

Kokeneempi: Kevyt juoksulenkki, 30 min.

Perjantai

Lepopäivä.

Lauantai

Sekä aloittelija että kokeneempi: 10 kilometrin juoksu tai hölkkä!

Ravitsemusvinkki! Juoksija tarvitsee energiaa, ja sitä saa hiilihydraateista. Etenkin pitkillä lenkeillä, kuten kympillä, energiavarastot tulee täyttää jo edellispäivänä. Syö useampi monipuolinen ateria, jossa on paljon vihreää ja värikästä, kuituja ja hiilaria. Pasta on aina hyvä idea, sillä se sisältää runsaasti hiilihydraattia. Huonosti sulavia liharuokia kannattaa sen sijaan välttää. Ajoita ateriointi noin kolme tuntia ennen pitkää lenkkiä, jotta ruoka ehtii kunnolla laskeutua. Vettä voi tankata noin desin tunnissa, mutta nesteytys on hyvä lopettaa kaksi tuntia ennen starttia.

Sunnuntai

Aloittelija: Palauttava kävelylenkki, 60 min.

Kokeneempi: Palauttava kävelylenkki, 90 min.

Näin onnistut: Ole armollinen itsellesi. Ota huomioon arkesi kokonaiskuormitus ja treenaa voimavarojesi ehdoilla. Voit aina siirtää treenin toiselle päivälle saman viikon sisällä tai pitää lepopäivän. Kun et suorita ohjelmaa liian tunnollisesti, se ei lisää stressiä. Jos sade estää lenkin ulkona, juoksumatto on yhtä hyvä vaihtoehto. Sen kuormitus on verrattavissa ulkona juoksemiseen, kun matto rullaa vaakatasossa (älä nosta kulmaa.) Juoksumatolla on myös helpompi kontrolloida rasitusta vauhtia säätämällä. Jos lihakset kipeytyvät ensimmäisillä lenkeillä, se kuuluu asiaan. Kevyt rasituskipu kertoo siitä, että treeni on onnistunut ja se auttaa myös lihaksia sopeutumaan kuormitukseen. Jos lihakset menevät ihan jumiin, korvaa lenkki vesijuoksulla, joka samalla huoltaa lihaksia. Muistilista kympille: Tee ennakkosuunnitelma. Jos epäilet, ettet jaksa juosta koko matkaa, päätä jo etukäteen, että kävelet kaksi minuuttia kymmenen minuutin välein. Tämä auttaa jaksamaan maaliin asti. Voimaa mielenmaisemista. Mieti jo valmiiksi, mistä maisemista ammennat eniten voimia. Kun voimat alkavat hiipua, palauta voimapaikat mieleesi, ja jaksat jatkaa! Aloita hitaasti. Juokse ensimmäiset viisi kilometriä hyvin rauhallisesti, ja lisää vauhtia maltillisesti loppua kohti. Kahdeksan kilometrin kohdalla voit halutessasi ottaa kunnon loppukirin. Ohjelmat & vinkit: Juoksuvalmentaja Harri Hänninen, Suomen Urheiluliitto

