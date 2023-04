Mistä sinä tunnet syyllisyyttä? Vastaa kyselyyn

Vaivaako sinua syyllisyyden tunne jonkin asian vuoksi? Kerro kokemuksistasi ja ajatuksistasi.

Syyllisyys on myös hyödyllinen tunne, mutta liiallisena se voi haitata elämää.

Syyllisyyden tunne vaivaa joskus jokaista. Tavallisesti syyllisyys iskee, jos kokee toimineensa väärin ja aiheuttaneensa haittaa toiselle.

Tunne voi syntyä myös, jos on toiminut omia periaatteitaan tai arvojaan vastaan, kun ei ole kantanut vastuutaan tai rikkoo sääntöjä tai itselle tärkeitä käytöstapoja.

Syyllisyys voi vaivata myös silloin, jos kokee toimivansa väärin itseään kohtaan. Erään Helsingin Sanomien jutun otsikossa todettiin hiljattain, että ”moni kokee turhaan syyllisyyttä huonoista istuma-asennoistaan”. Syyllisyys saattaa siis jäytää mieltä, jos kokee toimivansa jotakin yleisiä ohjeita ja kehotuksia vastaan ja aiheuttavansa siten haittaa itselleen. ”Kyllähän minun pitäisi tietää paremmin”, saatetaan silloin ajatella.

On normaalia ja tervettäkin tuntea syyllisyyttä: se voi jo etukäteen estää toimimasta väärin, ja sen avulla voi korjata omaa käyttäytymistään. Joskus syyllisyyden tunteesta voi kuitenkin olla haittaa. Liiallista syyllisyys on, kun se kalvaa jatkuvasti, luo huonommuuden ja riittämättömyyden tunnetta ja rajoittaa elämää.

Toiset tuntevat syyllisyyttä herkemmin kuin toiset. Terveystalon psykologi Anna Andersen kertoi aiemmin Me Naisille, että taipumuksen taustalla on monia yksilöllisiä syitä, kuten ihmisen luontainen temperamentti, opitut toimintamallit ja se, kuinka ympärillä on lapsuudessa toimittu.

Vastaa kyselyyn

Mistä sinä tunnet syyllisyyttä? Vaivaako mieltäsi jokin viime aikainen tapaus tai tunnetko ehkä yhä syyllisyyttä vuosia sitten tapahtuneesta asiasta? Koetko syyllisyyttä siksi, että aiheutit haittaa toiselle – vai koetko kenties toimineesi väärin itseäsi kohtaan?

Kerro ajatuksistasi ja vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyys jää vain toimittajan tietoon.

Lähteet: Mielenterveystalo, Nyyti.fi