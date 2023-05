Perinteisessä parisuhteessa elävä saa 4 asiaa, joita ei aina tule ajatelleeksi – asiantuntijat kertovat parhaat puolet

Tavallinen parisuhde voi alkaa tuntua valjulta, kun ympärillä puhutaan metamuruista, polypalloista ja platonisista suhteista. Kiinnostaako perinteinen suhde enää ketään?

Olen ollut puolisoni kanssa viitisentoista vuotta – ja vain hänen kanssaan. Välillä mietin, olenko tylsä, kun en halua avata suhdettamme, tai edes erota ja alkaa deittailla. (Naimisissa oleva nainen, 41)

Ihan perinteinen kahden ihmisen välinen perusparisuhde saattaa tosiaan maistua näinä aikoina arkijuustolta. Sen rinnalla uudet suhdemuodot ovat kuin kimchiä ja yuzua.

Eniten julkisuudessa tunnutaan puhuvan monisuhteisuudesta: jotkut ovat avoimessa suhteessa, toiset valitsevat polypallon. Se on nimitys suhdeverkostolle, jossa on kumppaneita ja kumppanien muita kumppaneita eli metamuruja.

Toisaalla häilyy merkkejä siitä, että rakkaussuhde ei ole kiinnostava konsepti ollenkaan, oli se sitten avoin, suljettu tai monenvälinen. Itselliset äidit tarvitsevat sukusoluja, eivät kumppania. Platonisessa suhteessa elämä taas jaetaan vaikkapa hyvän ystävän kanssa, mutta seksi ei kuulu pakettiin.

Jos ei parisuhde ole enää ihmissuhteiden itsestään selvä kruununjalokivi, avioliittoinstituutti on lasketellut alamäkeä jo pitkään. Vuonna 2021 Suomessa solmittiin Tilastokeskuksen mukaan 19 579 avioliittoa, ja se on pienin määrä yli sataan vuoteen.

Onko parisuhteen asema kerta kaikkiaan murtumassa, kun näin monet turbulenssit sitä heiluttelevat?

Ehkä kaipaat elinvoimaa, et metamurua

Parisuhdeterapeutin vastaanotolla huomaa, että ihmiset ovat alkaneet pohtia vaihtoehtoja. Monisuhteet puhuttavat, toteaa psykologi Iida Mäkikallio.

– Mitä enemmän ne ovat esillä, sitä enemmän ihmisillä on uskallusta pohtia vaihtoehtoja ja sitä, mikä on juuri heille sopivaa.

Usein avointa suhdetta pohditaan silloin, kun jotkin tarpeet eivät toteudu oman kumppanin kanssa. Mahdolliseksi ratkaisuksi mietitään vaikkapa sitä, voisiko hellyyden saada yhdeltä ihmiseltä ja perhe-elämän tarpeet tyydytettyä toisen kanssa.

Mäkikallio näkee, että avoin suhde voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun tunnetason yhteys toimii eikä suhteessa ole ratkaisemattomia jännitteitä. Tilannetta pitää olla tutkailtu, jottei kumpikaan mene menettämisen pelon vuoksi suhdemalliin, joka ei tunnu hyvältä.

Hänen vastaanotollaan näkyy sellainenkin ilmiö, että parit pohtivat suhteen avaamista ratkaisuksi sen ongelmiin. Usein haasteet ovat kuitenkin siinä kohdassa niin moninaiset, että avoin suhde ei ole hyvä ratkaisu.

– Jotkut taas miettivät, että ovatko he kalkkeutuneita ja eivätkö ole avoimia, kun monisuhteet eivät itseä houkuttele.

Entäpä, jos tunteet ovat ristiriitaiset: periaatteessa oma parisuhde on jees, mutta jokin avoimissa suhteissa silti kiehtoo?

– Se ei välttämättä tarkoita, että kaipaisit juuri avointa suhdetta, vaan sitä, olisiko avoimissa suhteissa joitain elementtejä, joita kaipaat, kuten seikkailua tai elinvoimaa.

Mäkikallio ajattelee, että perusparisuhteessa elävät voisivat ottaa monisuhteista oppia. Ensinnäkin niissä panostetaan kommunikaatioon: jotta monisuhde toimii hyvin, siinä sanoitetaan omia tarpeita, odotuksia ja toiveita selkeästi.

Toiseksi monisuhteisuuteen liittyy vahvemmin ajatus, että toista ihmistä ei voi omistaa – kumppaneiden erillisyyttä ja omia elämänpolkuja kunnioitetaan.

Rakkausavioliitto sekoitti pakan

Muinoin mies metsästi, nainen keräili ja teki kotihommia. Näin he tulivat toisistaan riippuvaisiksi. Tällaisena historioitsija Stephanie Coontz näkee avioliiton alkusysäyksen. Avioliitto oli tapa järjestää lasten kasvatus, arkiaskareet ja seksihommat. Sen avulla myös luotiin suhteita heimojen välille ja tehtiin vieraista liittolaisia. Myöhemmin tyttärien ja poikien naittamisesta tuli tapa haalia ja hallita valtaa ja vaurautta. Avioliitossa ei tosiaankaan ollut kyse yksilöiden haluista tai tarpeista.

1700-luvulla länsimaihin iski radikaali idea rakkausavioliitosta. Ihmisen pitäisi valita kumppaninsa vapaasti ja rakkaudesta! Taustalla vaikutti yksilön oikeuksia korostava valistusaate. Avioliitosta alettiin haluta rakkautta, sielunkumppanuutta ja henkilökohtaista tyydytystä. Pikkuhiljaa seksistäkin tuli avioliitossa tärkeämpi juttu.

Odotukset avioliittoa kohtaan nousivat hurjasti, ja siksi alettiin vaatia myös mahdollisuutta avioeroon: pitihän liitosta, joka ei ollut odotusten mukainen, päästä pois.

1960-luvulta alkaen alkoi tapahtua rytinällä: naisasialiike, e-pilleri, valmisruoka, jonka ansiosta mies ei tarvinnut naista hellansa viereen. Yhteiskunta hyväksyi sinkut, susiparit, lapsettomat parit, avioerot, aviottomat lapset, ja lopulta myös liitot samaa sukupuolta olevien kesken.

Coontzin mielestä ennen vanhaan kaikki hyväksyivät, että elämä on pakettiratkaisu: ensin naimisiin, sitten lapsia. Nyt on toisin. Oman elämän voi muokata itselleen sopivaksi, ja valinnanvapaudesta on tullut normi myös parinvalintakuvioissa.

Kiikarissa yhä vakituinen parisuhde

Erään yhdysvaltalaiskyselyn mukaan noin kolmasosalle aikuisista amerikkalaisista ideaalisuhde olisi nykyään ei-monogaaminen.

Suomessa Väestöliitto on kysynyt ihmisiltä millainen parisuhde olisi heille parhain muoto elää – mutta vaihtoehtojen joukossa on monisuhteisuus vasta tulevassa kyselyssä, jonka tuloksia saadaan odottaa vielä puolitoista vuotta.

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch sanoo, että ihan perusparisuhde on yhä suomalaisten suosikki – ainakin vuoden 2016 Perhebarometrin mukaan.

– Selvä enemmistö, noin 90 prosenttia, toivoo itselleen vakituista parisuhdetta. Kolme neljästä pitää uskollista parisuhdetta ihanteenaan. En usko, että perusparisuhde häviää mihinkään, vaikka on muitakin suhdemuotoja.

Rotkirchista suomalaisella perusparisuhteella menee yleisesti ottaen ihan kivasti monessakin mielessä: juuri nyt nähdään pitkiä, kestäviä liittoja, koska miehet elävät aiempaa pidempään. Toisaalta huonoista liitoista erotaan, ja se lisää parisuhdetyytyväisyyttä.

Naisen ja miehen välinen liitto on ainakin juridisesti tasa-arvoinen eikä naista sortava instituutio, kun kummallakin on oikeus omiin rahoihin ja omaisuuteen.

On vapaus valita avioliitto tai avoliitto, kun yhteiskunta ei enää paheksu susipareja – tai saa olla suhteessa, mutta asua omissa kodeissa.

Tyytyväisyyttä lisää sekin, että nykyään on ok kokeilla erilaisia parisuhdemuotoja, ja useat parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät tabut ovat rikkoutuneet.

Seniorin moderni järkiliitto

Olen ajatellut eroa. Yhteiselo puolisoni kanssa ei ole enää kovin kuumaa, joskin arki on ihan hyvää. Tienaan vähän, puolisoni on rahakkaassa työssä. Jos eroaisimme, saisin heittää hyvästit matkoille ja vaihtaa kivat liikuntaharrastukset pururadan kiertämiseen. On järkevää pysyä yhdessä. (Nainen, 35)

Järkiavioliitto taloudellisista syistä kuulostaa ehkä 1800-luvulta, mutta on aivan tätä päivää. Rotkirch kertoo, että toisinaan suomalaiset eivät eroaikeista huolimatta eroa, koska siihen ei ole varaa. Ero alentaa väistämättä elintasoa.

Eikä raha ole ainoa järkisyy olla yhdessä. Rotkirch on tutkinut, mistä johtuu se, että ihmiset pystyvät rakastumaan vaikkapa vielä 65-vuotiaana. Evoluution puolesta ei tarvitsisi: parisuhde on alun perin kehittynyt takaamaan lapsen kasvuympäristöä.

Ennen suku asui lähellä, ja esimerkiksi leskeksi jääminen ei tarkoittanut, että jää ihan yksin. Mutta ei enää voi kilauttaa omalle aikuiselle lapselle, että tulen teidän luoksenne asumaan, Rotkirch sanoo.

– Nykyään parisuhde on usein vaihtoehto yksinäisyydelle. Erityisesti vanhetessa muut vaihtoehdot ovat vähissä.

Halutaanko nyt olla yksin?

Jos olisi parisuhde, voisin joskus lähteä lenkille ilman erityisjärjestelyjä. Muita syitä, miksi haluaisin parisuhteen, ei tule mieleen, mutta lenkille haluaisin. (Itsellinen äiti, 43)

On ihmisiä, jotka eivät tunnu tarvitsevan parisuhdetta mihinkään. Rotkirch ei näe laajaa liikettä siihen suuntaan, ettei parisuhde enää kiinnostaisi. Silti on globaali trendi, että ihmiset avioituvat entistä myöhemmin, elävät pidempään yksin tai jäävät sinkuiksi.

Rotkirchista näyttää, että kynnys lähteä etsimään partneria on joillekin nykyään korkeampi, koska osa sosiaalisista suhteista on siirtynyt nettiin. Ujomman puoleinenkin tyyppi saa hyväksyntää verkossa. Kumppani sen sijaan tavataan todennäköisemmin yhä ulkomaailmassa.

Nuorehkot aikuiset käyttävät aiempaa vähemmän alkoholia ja ottavat vähemmän riskejä. Vähempi juominen on tietysti hyvä, mutta oletettavasti tuiskeessa syntyisi enemmän suhteita. Riskitietoisuus taas tarkoittaa vaikkapa sitä, että kun kumppani lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon, erotaan varmuuden vuoksi – olisihan epärealistista, että etäsuhde toimisi.

– Parisuhteen pitää sopia muuhun elämään, ja jos se ei sovi, se lopetetaan herkemmin, Rotkirch sanoo.

Nuorten aikuisten on nykyään myös mahdollista ja hyväksyttävää asua yksin.

– He usein tietävät, mitä haluavat ja mikä heille sopii. Siksi suhteiden muodostamisessa saatetaan olla varovaisia. Vaikkapa yhteen ei muuteta tuosta vaan.

Rotkirchista kynnys sitoutua on aiempaa korkeampi.

– Sellaistakin kuulee, että tavallaan ollaan mutta tavallaan ei olla liitossa – katsellaan, löytyisikö vielä joku parempi.

Rotkirch on huomannut, että nuorilla on nykyään suhteissaan välivaiheita, joille ei aina ole nimiä. Voi olla, että ei virallisesti seurustella, mutta tilanne ei myöskään ole epäselvä – sille ei vain ole sanaa.

Nuorilla on myös erilaisia parisuhdekuplia.

– Joissain piireissä ihaillaan pitkää parisuhdetta ja halutaan sellainen itsekin. Toisissa piireissä on epäilyttävää haluta parisuhde ja lapsia.

Et ole fossiili

– On järjetöntä ajatella, että tavallisessa parisuhteessa olisi jotain vikaa. Ihmisen pitää voida sanoa, että hän haluaa sellaisen ilman, että se tarkoittaa hänen olevan edellisen vuosituhannen fossiili, Rotkirch sanoo.

Hänestä kenestäkään ei tee arvokonservatiivia vaikkapa se, jos sanoo avioliitossa olevan hyviä puolia.

– Joillekin monisuhteisuus tuo enemmän hyvinvointia kuin suhde yhden ihmisen kanssa. Mutta malli tuskin toisi lisää vakautta laajemmin yhteiskunnassa. Jos kaikki olisivat polysuhteissa, se väistämättä tarkoittaisi lisää yksinäisiä ihmisiä, koska halutuimmat saisivat monta partneria.

Mutta mitä hyvää perusparisuhteessa on yksilölle, joka siinä on? Ainakin saat tilastojen mukaan sinkkuja enemmän seksiä, ja seksi taas tuo monella tapaa hyvinvointia, Rotkirch muistuttaa. Saat kumppanin, johon luotat ja jota rakastat. Usein parisuhteen kylkiäisenä tulevat kumppanin sosiaaliset verkostot ja isompi taloudellinen turva.

Iida Mäkikallio sanoo, että tavallisessa kahden ihmisen välisessä perusparisuhteessa on myös erityispiirteitä. Kun elät, kasvat ja muutut yhden ja saman ihmisen kanssa, hän on peilauspintasi.

– Jos on yhden ihmisen kanssa, ei samalla tavalla pysty jaottelemaan eri tarpeita tai puolia itsestään eri suhteisiin kuin monisuhteessa. Se, että tuo yhteen suhteeseen itsensä kaikkine puolinensa, vaatii paljon rohkeutta ja voi olla todella eheyttävää.

Kursivoidut kohdat ovat naisten kokemuksia parisuhdetilanteistaan. Kertojien henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.

