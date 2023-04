Tästä tiedät, että työmuistisi on kuormittunut – 6 merkkiä tilanteista, jotka ovat monelle tuttuja

Työmuisti on tärkeä toimintakyvyn kannalta, mutta se on altis erilaisille häiriötekijöille. Asiantuntija kertoo, miten voit parantaa työmuistisi toimintaa.

Noukit ruokakaupassa ostoskoriisi punalappuisen tuotteen, joka myydään 50 prosentin alella. Tuotteen alkuperäinen hinta on kolme euroa, ja lasket nopeasti uudeksi hinnaksi puolitoista euroa. Työmuistisi on joutunut hommiin, ja se on raksuttanut tehokkaasti.

– Työmuisti on osa muistijärjestelmää, ja se on koko tiedonkäsittelyjärjestelmän ydin. Sillä ohjataan ja säädellään hetkestä toiseen etenevää tiedonkäsittelyä, kertoo toimintaterapeutti Hanni Hyytiäinen, joka on myös yksi Toimintaterapeutit-sometilin ylläpitäjistä.

Yksinkertaistettuna työmuistilla tarkoitetaan tietyssä hetkessä mielessä olevia asioita. Toimintakyvyn kannalta työmuistilla on todella tärkeä rooli ihmisten arjessa.

– Sitä tarvitaan niin työssä, koulussa kuin vapaa-ajalla, kun esimerkiksi luetaan, lasketaan, ratkaistaan ongelmia, tehdään päätöksiä ja opitaan uutta.

Työmuistiin mahtuu kerrallaan vain muutama asia. Koska kapasiteetti on rajallinen, se saattaa kuormittua helposti. Mutta mistä tietää, että työmuisti on kuormittunut?

Kuormittuneen työmuistin voi tunnistaa näistä merkeistä

Työmuistin kuormittumisen voi huomata arjen tavallisissa tilanteissa:

1. Kättelit uutta työkaveriasi, ja hän esitteli itsensä. Viiden minuutin päästä et kuitenkaan enää muista hänen nimeään.

2. Käytit juuri äsken älypuhelintasi, mutta nyt et löydä sitä mistään.

3. Sinun pitää miinustaa 16 euron kauppalaskusta 7,50 euroa, ja kaivat puhelimen laskimen esiin.

4. Kumppanisi kertoo sinulle selkeästi ennen lähtöäsi, miten hänen autonsa konepelti aukeaa. Joudut kuitenkin soittamaan ja pyytämään ohjeet uudelleen.

5. Teet töiden jälkeen itsellesi ruokaa. Syömisen jälkeen tajuat hellan levyn jääneen päälle.

6. Vaikka opettaja luennoi kiinnostavasta aiheesta, olosi on poissaoleva ja sinun on vaikea keskittyä.

Työmuistin kuormittuneisuuteen vaikuttavat hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten univaje, stressi, kiire, masennus- ja ahdistusoireet tai päihteiden runsas käyttö.

Lisäksi ympäristön häiriötekijät voivat hankaloittaa työmuistin toimintaa.

– Taustamelu, ihmisten hälinä ja vilinä tai esimerkiksi älylaitteiden merkkiäänet vievät helposti huomion toisaalle, ja työmuisti kuormittuu. Myös niin sanottu ”multitaskaaminen” voi olla haitaksi, koska tällöin työmuisti joutuu pitämään paljon tietoa samanaikaisesti käsittelyssä.

Runsas ruutuaikakin voi olla kuormittava tekijä.

– Esimerkiksi pitäessä töistä taukoa selailemalla sosiaalista mediaa, työmuisti itseasiassa ei saa taukoa vaan voi kuormittua entisestään, Hyytiäinen sanoo.

Näin parannat työmuistiasi

Terveellisillä elämäntavoilla on positiivinen vaikutus työmuistin toimintaan. Jos työmuisti tuntuu takkuilevan, kannattaa tarkastella myös omia toimintatapoja.

Suunnitelmallisuus, rutiinit ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen ovat hyviä keinoja aloittaa.

– Arjessa kannattaa pyrkiä muodostamaan toimintatavoista rutiineja, jolloin toiminta tulee ikään kuin selkärangasta, eikä tiedonkäsittelyä ja työmuistia tarvitse liiaksi kuormittaa.

Niin arjessa, opiskellessa kuin työskennellessä on tärkeää keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan. Tauot auttavat tasaamaan työmuistin kuormitusta.

Hyytiäinen neuvoo hyödyntämään esimerkiksi muistilappuja, kuvatukea, muistutuksia tai kalenteria, ettei kaiken tiedon tarvitse olla työmuistin varassa.

– Jos esimerkiksi töissä jokin asia tulee muistaa 30 minuutin päästä, laita puhelimeen hälytys, joka muistuttaa siitä.

Lue myös: Kaksi simppeliä testiä, joilla selvität muistisi kunnon – ja sokerina pohjalla kinkkinen tehtävä, joka osoittaa työmuistin rajallisuuden