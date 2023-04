Heidi, 37 syö säännöllisesti pikaruokaa ja otti selvää, miten se näkyy veressä – tulos yllätti

Entä onko tässä mitään järkeä?

Jos ihminen on terve ja oireeton, hänestä ei tarvitse ottaa verikokeita, kertoo Elina Tolvanen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Pirkkalan sosiaali- ja terveysasemalta Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Ja jos voi hyvin, nukkuu ja liikkuu riittävästi, ei ole sellaisia verikokeita, mitä pitäisi ottaa.

Kolesteroli on hyvä katsoa 40–50-vuotiaana, mutta ohje on yleensä kaikille sama: nuku riittävästi, liiku riittävästi, syö pehmeitä rasvoja ja kasvispainotteista ruokaa.

– Toki, jos ihmisellä on paljon sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, esimerkiksi ylipainoa, sukurasitetta tai tupakointia, kannattaa myös kakkostyypin diabetesta seuloa verikokein.

Livit-palvelun sisältämiä verikokeen mittareita Tolvanen pitää kattavina. Palvelussa verestä tutkitaan paljon sellaisiakin asioita, joita ei julkisessa terveydenhuollossa saada selville.

– He määrittelevät kolesterolia, mitä mekin toki määritämme, mutta sen lisäksi he määrittelevät esimerkiksi veren apolipoproteiineja ja muita rasvaproteiineja, joita veressä on.

Tolvanen pitää kiinnostavana sitä, että ihminen, jonka elintavat eivät ole suositusten mukaiset, saa palvelusta silti hyvän tuloksen.

– Se saa miettimään, että mihin tulos perustuu. On paljon sellaista, mitä me emme tiedä palvelusta.

Ongelma ei Tolvasen mielestä ole palvelun luotettavuus vaan vaikuttavuus.

Kun julkisessa terveydenhuollossa tehdään tutkimus, sen pitäisi tuottaa terveyshyötyä eli jonkinlaista muutosta terveydentilassa. Kysymys kuuluu, miten Livit-palvelusta saatu tieto auttaa ihmistä.

– Jokaisen tutkimuksiin lähtevän ihmisen pitäisi miettiä, mitä tekee, kun tulos tulee. Mitä teen, jos saan huonon tuloksen? Olenko valmis muuttamaan elintapojani?

Tolvanen muistuttaa, että tutkimusten mukaan elintapamuutoksen tekeminen on haastavaa.

– Pelkkä tieto ei riitä. Se ei motivoi meitä.