Kävele kunnolla! Asiantuntija kehottaa tarkkailemaan kahta yleistä tapaa, joilla moni pilaa kävelytekniikkansa

Kävelylenkki on aina hyvä idea, mutta mitenkäs se tekniikka? Näin lisäät vauhtia lenkeillesi ja pidät askeleen rentona.

Kaikkihan nyt kävellä osaavat! Niin sitä luulisi, mutta yksinkertaisinkin asia voi mennä mönkään. Kävely- ja juoksuanalyyseja tekevä fysioterapeutti Jaana Mäkelä myöntää, että lähtökohtaisesti jokainen osaa kyllä kävellä, ja tyyli saakin näyttää omalta.

– Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa kävellä, ja hyvä kävely voi näyttää hyvin erilaiselta eri ihmisillä. Kehon mittasuhteet ja rakenne vaikuttavat siihen, miltä kunkin ryhti ja kävelytapa näyttävät.

Hyvästä kävelystä sanotaan usein, että siinä kehon tulisi kiertyä, käsien heilua ja polven ja varpaiden osoittaa samaan suuntaan. Tällöin kävely on rentoa, tehokasta ja mukavaa.

Sääntöihin on silti poikkeuksia. Joillakin polvet voivat olla eri linjassa varpaiden kanssa yksilöllisen kehon rakenteen vuoksi – ja kävely voi silti näyttää rennolta ja luonnolliselta, Mäkelä muistuttaa.

Näin sen voi mokata

Kaduilla näkee jatkuvasti, miten helppo on pilata kävelyn luonnollinen liike: tuijottamalla samalla puhelinta tai kantamalla laukkua olkapäällä. Molemmat tavat estävät kävelyssä tapahtuvan vartalon kiertoliikkeen, jossa lantio kääntyy astuvan jalan suuntaan ja rintakehä vastakkaiseen. Tämä kiertoliike hellii selkärankaa. Puhelin kourassa tai laukku olkapäällä pienentävät lantion ja rintakehän kiertoa, ja se taas aiheuttaa jumituksia koko kehoon.

Myös loskaiset ja liukkaat kelit heijastuvat heti kävelyyn. Katse valahtaa maahan ja ryhti lysähtää. Liukkaalla ei uskalla astua rennosti jalan päälle, jolloin kehon painopiste laskeutuu alaspäin, ja askel lyhenee ja levenee. Myös mieliala näkyy ryhdissä ja kävelyssä, Mäkelä sanoo.

– Jos on allapäin, painopiste on usein alhaalla ja kävely on hidasta ja raskasta. Innostus taas saa ryhdin ojentumaan ja askeleen reippaaksi.

Hyvään kävelyyn kuuluu hyvä ryhti ja kehon kannatus. Ja kuten kävelytekniikka, myös hyvä ryhti vaihtelee eri ihmisillä. Liika etu- tai takakeno estää vartalon kierron, joten oikea asento löytyy yleensä kultaiselta keskitieltä.

Tärkeintä on löytää itselle sopiva ryhti, jotta kehon kiertoliike ja hengitys toimivat kunnolla: pallea pääsee laskeutumaan alas ja keuhkoilla on tilaa laajentua.

– Kun kävely näyttää luonnolliselta ja rennolta, se myös kulkee oikein.

Hyvä kävely on myös hiljaista, Mäkelä muistuttaa. Tömistelyn sijaan askeleiden tulisi rullata pehmeästi niin, että keho toimii itse iskunvaimentimena. Ensimmäisenä iskua vaimentavat nilkka ja jalkaterä. Niiden tulisikin toimia joustavasti, jotta askel etenee pehmeästi kantapäältä varpaille eivätkä polvi ja lonkka rasitu.

– Esimerkiksi paljain jaloin kävely on loistava tapa aktivoida jalkaterän lihaksia.

Mäkelä haluaa korjata yleisen harhaluulon siitä, että kävely olisi sitä tehokkaampaa, mitä pidempi askel otetaan.

– Harppominen ei ole hyväksi. Silloin astutaan maahan voimakkaasti kantapää edellä ja nilkka koukussa. Luonnollinen kävely on pehmeää etenemistä eikä kulmikasta tömistelyä.

Entä mistä tietää, onko oma kävelytekniikka kunnossa?

” Harppominen ei ole hyväksi.

– Jos kävely tuntuu raskaalta tai aiheuttaa kipuja jaloissa tai selässä, oma kävelytekniikka kannattaa tarkistaa esimerkiksi fysioterapeutin kanssa.

Voittoisa laji

Kävelyn helppous tekee siitä lyömättömän kuntoilutavan. Mäkelä kehottaa vaihtelemaan lenkin pituutta, vauhtia ja kävelymaastoja. Välillä voi tehdä pitkiä ja rauhallisia kävelyitä, välillä taas lyhyempiä ja rivakampia.

– Omaa kävelynopeutta voi nostaa intervalleilla eli kävelemällä nopeammin esimerkiksi yhden lyhtypylvään välin muutamia kertoja lenkin aikana. Myös ylämäissä saa lisää tehoja kävelyyn.

Jokainen askel kohentaa peruskuntoa. Ja mitä parempi peruskunto, sitä paremmin palautuu arjen rasituksista, Mäkelä muistuttaa. Keho saa luonnollista liikettä, syke nousee, hengitys- ja verenkiertoelimistö vahvistuvat, energiaa kuluu ja painonhallinta helpottuu, lihakset, nivelet ja luusto pysyvät kunnossa ja mieli valoisana… Eiköhän siis jo mennä!

Lisäisitkö sauvat? Sauvakävelyllä saa tuttuun lajiin ekstrakierroksia. 1. Ryhti kohenee Kävelysauvat aktivoivat olkapäiden takaosan ja vetävät hartiat taakse, jolloin ryhti näyttää heti paremmalta. Sauvat ovat oikean pituiset, kun kyynärpää on noin 90 asteen kulmassa. 2. Rasva palaa Sauvat lisäävät energian kulutusta noin 20 prosenttia lenkin aikana. Sauvat tulisi pysyä koko ajan kehon takana käsien työntäessä. Keskivartalon lihakset aktivoituvat ja vauhti kasvaa! 3. Luut vahvistuvat Sauvakävely on hyvää luustoliikuntaa yläraajoille, sillä sauvojen tärähdys vahvistaa luita. Aloita silti maltilla ja suosi aluksi pehmeitä alustoja, kuten hiekkateitä.

Vinkit antoi fysioterapeutti Jaana Mäkelä, Fysio Attitude.

Lue lisää: Päivi juoksi 5 kilometrin lenkkejä väärin, kunnes kroppa sanoi stop – nyt hän kertoo tärkeimmän asian, joka juoksussa pitää muistaa

Lue lisää: Jos tunnistat itsesi tästä jutusta, liikuntasuhteesi ei välttämättä ole kunnossa