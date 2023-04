Harmiton läiskä Tiinan, 42, iholla olikin vakava sairaus – naiset kertovat, millaista kipuilua äkillisesti muuttunut keho aiheuttaa

Millaista on, kun keho ei toimi niin kuin ennen? Invalidisoivaan psoriasikseen sairastunut Tiina ja napatyrään sairastunut Henriikka kertovat.

Raskaus muovasi Henriikka Reinmanin, 32, kehoa niin, ettei hän pysty nousemaan sängystä kuin ennen. Tiina Lindström, 42, sairastui nuorena psoriaasiin, joka pahimmillaan runteli kädet verille ja koetteli kehon toimintakykyä. Nyt naiset kertovat, millaista kipuilua äkisti muuttunut keho sai aikaan – ja mitä he ajattelevat kehoistaan tällä hetkellä.

Raskaus aiheutti napatyrän

”Harjoittelen yhä itseni hyväksymistä ja kärsivällisyyttä keskeneräisyyttä kohtaan”, Henriikka Reinman sanoo.

Henriikka Reinman, 32, Aamukahvilla-bloggaaja ja podcastaaja

”Koko ikäni aktiivisesti urheilleena tunnen hyvin, miten kehoni ja sen lihaksisto toimii. Sen jälkeen kun synnytin esikoiseni maaliskuussa 2021, kosketus kehooni katosi.

Raskaus venytti vatsalihasten välin jännesaumaa niin, että vatsalihakseni karkasivat kymmenen sentin päähän toisistaan. Kun nyt selällä maatessani tunnustelen käsilläni vatsalihaksia, käsi sukeltaakin syvälle ruttuisen vatsanahan uumeniin, ja iho solahtaa sisäänpäin kohti napaa ja selkärankaa.

” Kun nousen ylös, pussimaisena roikkuva nahka ja sisäelimet pompsahtavat eteenpäin.

Kun nousen ylös, pussimaisena roikkuva nahka ja sisäelimet pompsahtavat eteenpäin pienenä tynnyrinä. Lisäksi napaani kehkeytyi muutaman sentin kokoinen pullea napatyrä muutama kuukausi synnytyksen jälkeen.

Ennen niin tuttuja kehon ääriviivoja oli yhtäkkiä vaikea tunnistaa. Vaikka olinkin onnellinen ja kiitollinen lapsestani, ei se poissulkenut surua, haikeutta ja katkeruutta siitä, ettei keho tunnukaan enää samalta tai toimi samalla tavalla kuin ennen.

Kun tuskastelin muille palautumisen haasteita, moni luuli minun tarkoittavan raskauskiloja tai muita ulkonäkökeskeisiä seikkoja. Se turhautti. Kipuilua ei niinkään aiheuttanut ruttuiseksi muuttunut vatsa vaan se, ettei kehoni toimi niin kuin haluaisin: en pääse sängystä ylös muuten kuin kyljen kautta – enkä juostessa, kuntoillessa tai edes perusarjessa tunne kunnolla yhteyttä vatsalihaksiini.

” Fysioterapeutin harjoitteiden avulla olen saanut hiljalleen tuntumaa vatsalihaksiini, mutta nopeita voittoja ei ole näkyvissä.

”Elän prosessikehossa, tietynlaisessa välivaiheessa”, Henriikka kertoo.

Palautumiseen liitetään ajatus siitä, että keho palaisi ennalleen. Omalla kohdallani näin ei tule käymään, ja siksi palautumisen sijaan puhunkin toipumisesta. Fysioterapeutin harjoitteiden avulla olen saanut hiljalleen tuntumaa vatsalihaksiini, mutta nopeita voittoja ei ole näkyvissä. Vatsalihasten erkauman ja napatyrän voi yrittää korjata leikkauksella, mutta niin kauan kuin toiveissamme on kasvattaa perhettämme, toimenpiteet jäävät vielä kaukaiseksi haaveeksi.

Siispä juuri nyt elän prosessikehossa, tietynlaisessa välivaiheessa. Harjoittelen yhä paitsi itseni hyväksymistä, myös kärsivällisyyttä keskeneräisyyttä kohtaan. Minulle riittää, että pystyn pääosin katsomaan itseäni arvostaen ja hyväksyvästi. En halua myöskään unohtaa sitä, miten paljoon kehoni yhä pystyy. Tavoite toteutuu koko ajan helpommin, vaikka huonoja päiviä ja aallonpohjiakin on. Tärkeintä on, että tulevaisuudessa hyvät päivät vievät voiton.”

Napatyrä Napatyrä on navan kohdalle muodostunut pullistuma, jonka syynä on usein napa-aukosta työntynyt rasvakudos tai muu vatsaontelon sisältö, kuten suoliston osa.

Napatyrälle altistavia tekijöitä ovat keskivartalolihavuus ja naisilla raskaus.

Jos napatyrä oireilee tai aiheuttaa kipua, hoitona on leikkaus. Lähde: Terveyskirjasto

Tulehdustauti runteli kädet ja toimintakyvyn

Tiina Lindström, 42, myymäläjohtaja

”Sairastuin vaikeaan psoriasikseen lukion viimeisellä luokalla vuosituhannen vaihteessa. Ensin läiskiä ilmestyi jalkoihin ja kyynärvarsiin, sitten käsiin ja kämmenselkiin. 19-vuotiaana krooniseen, iholla selkeästi näkyvään sairauteen sairastuminen oli kieltämättä alkuun shokki.

” Pahimmillaan käteni ovat olleet vereslihalla ja haavoilla, toisena hetkenä taas kutisevat ja hilseilevät.

Sairastumiseni jälkeen kului kuitenkin monta vuotta niin, ettei psoriasis oireillut lainkaan. Osasyynä oireiden kaikkoamiselle oli se, että pian lukion jälkeen muutin mieheni kanssa Suomen viileästä ilmastosta Texasin auringon alle. Yhdysvalloissa tulin kahdesti raskaaksi, ja kenties raskausajan hormonimuutoksilla oli myös vaikutusta asiaan.

Kun palasimme perheeni kanssa Suomeen talvella 2006, ihon läiskät hiipivät hiljalleen takaisin. Viimeiset vuodet psori on istunut tiukasti kämmenissäni ja sormissani, ja tehokkaan lääkityksen etsintä on yhä työn alla. Pahimmillaan käteni ovat olleet vereslihalla ja haavoilla, toisena hetkenä taas kutisevat ja hilseilevät.

”Mutta tuohan on vain tuommoinen ihottuma”, saattavat jotkut todeta. Pitkään vähättelin iho-oireitani myös itse, sillä tiesin, että joillakin koko keho on kauttaaltaan psoriaasin peitossa. Ulospäin näkyvä osa on vain pieni siivu koko sairaudesta. Silloin kun käteni ovat olleet todella rikkinäiset ja tulehtuneet, myös mieli on ollut maassa.

” Nivelpsoriasis teki kehostani lonkasta alaspäin kankean, nesteisen ja kipeän.

Sairautta on myös vaikea piilottaa muilta. Joskus asiakkaat ovat hämmästelleet tai kauhistellet rujon näköisiä käsiäni ääneen. Uusien tuttavuuksien kummastelevat katseet eivät myöskään ole jääneet minulta huomaamatta heitä kätellessäni. Joskus olenkin saattanut tokaista, että ei hätää, sairaus ei tartu. Ihohäpeää en ole kokenut enää aikoihin, onhan psoriasis ollut näkyvästi läsnä elämässäni pian jo 20 vuotta. Eletyt vuodet ovat tuoneet mukanaan lempeyttä ja hyväksyntää.

Tiina Lindström iloitsee, että hiljattain nivelpsoriaasiin löytyi tehokas tulehduksen etenemistä estävä lääkitys. ”Kykenen jälleen hyppäämään sängystä ylös noin vain.”

Kaikkein suurinta kipuilua on aiheuttanut kolmenkympin puolivälissä minulle puhjennut nivelpsoriasis, joka teki kehostani lonkasta alaspäin kankean, nesteisen ja kipeän. Kun tulehdus oli päällä, polvinivel turposi jalkapalloksi eikä nesteestä täyttynyt jalka taipunut lainkaan. Kankeilla raajoilla aamun ensimmäiset askeleet olivat haparoivia, ja pitkät rupeamat istuen läppärin ääressä tai auton ratissa kostautuivat heti jomotuksena ja kipuina. Säilytin töissä kainalosauvoja siltä varalta, että polveni alkaisi temppuilla. Painoakin kertyi vaivihkaa lähes parikymmentä kiloa.

” Viime talvena pystyin jopa laskettelemaan.

Salakavalasti kehon toimintakykyä nakertava sairaus on syönyt hetkittäin kaikki voimavarani nollille. Onneksi hiljattain nivelpsoriaasiin löytyi tehokas tulehduksen etenemistä estävä lääkitys. On ollut upeaa havahtua siihen, että kykenen jälleen hyppäämään sängystä ylös noin vain, eikä lenkkeilykään enää johda siihen, että olen seuraavana päivänä vuodepotilas. Viime talvena pystyin jopa laskettelemaan.

Edistysaskeleet ovat tehneet minut valtavan onnelliseksi. Viisi vuotta meni kärvistellen – nyt en halua jättää enää mitään tekemättä psoriasiksen vuoksi.”

Psoriaasi Psoriaasi on krooninen, ihmisen oman puolustusjärjestelmän pohjalta syntyvä tulehdustauti, joka voi aiheuttaa oireita sekä ihossa että nivelissä.

Ihon psoriasis voi oireilla kaikkialla ihossa, mutta tyypillisimmin punoittavia, hilseileviä läiskiä ilmaantuu kyynärpäihin, polviin ja hiuspohjaan. Nivelpsoriaasi taas on tulehduksellinen reumasairaus, joka voi hoitamattomana vaurioittaa niveliä ja heikentää toimintakykyä.

Ihopsoriaasia sairastaa noin 2 prosenttia suomalaisista. Valtaosalla oireet ovat lieviä, mutta noin 3–5 prosentilla tauti on keskivaikea tai vaikea. Noin 5–7 prosenttia ihon psoriaasipotilaista sairastuu nivelpsoriaasiin.

Psoriaasia ei voida parantaa. Iho-oireita voidaan hoitaa kortisoni- ja D-vitamiinivoiteilla, UV-valohoidolla tai sisäisellä lääkityksellä. Nivelpsoria voidaan hoitaa nivelten paikallisilla kortisoniruiskeilla tai tulehduslääkkeillä. Vaikeita tapauksia hoidetaan suun kautta otettavilla metotreksaatti- tai reumalääkkeillä. Myös elintavoilla on merkitystä taudin hoidossa. Lähteet: Terveyskirjasto ja Psoriasisliitto ry

