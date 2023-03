Main ContentPlaceholder

Hyvä fiilis

Katri, 29, on käyttänyt karvanpoistoon tuhansia euroja ja hävennyt silti jalkakarvojaan – laukoo nyt suorat sanat ihokarvahäpeästä

Katri on käyttänyt kehonsa sokerointiin vuosittain lähes 500 euroa. Hän on poistanut karvojaan koko aikuisikänsä ajan, joten rahaa on palanut tuhansia euroja. Nyt hän kertoo, mikä naisten ulkonäön ruotimisessa risoo eniten.

Katri kertoo törmänneensä somessa videoihin, joissa ruoditaan naisten ulkonäköä kasvojen karvoituksesta häpyhuulten kokoon asti. ”Tuntuu hyvin absurdilta.”