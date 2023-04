Miten sanoa ei? Asiantuntija kertoo 3 tapaa – ja sanoo, keitä miellyttämisongelma useimmiten koskee

Ihminen, joka ei koskaan kieltäydy, panee muut jatkuvasti etusijalle. Pahimmillaan se voi aiheuttaa uupumusta, ja saada ihmisen elämään elämää, jota hän ei itse ole valinnut.

Lare, 32, lähti kaupoille ostamaan pyykkitelinettä, mutta päätyikin ostamaan 26 000 euron auton. Jaana, 55, ja Marja, 45, puolestaan vastasivat kumppaniensa kosintaan myöntävästi, koska eivät kehdanneet tai osanneet kieltäytyä. Marja kertoo olevansa edelleen parisuhteessa saman ihmisen kanssa.

Ei. Mikä siinä onkin, että joskus niin pientä sanaa on vaikea saada suustaan? Kysyimme asiaa psykologi ja psykoterapeutti Satu Kaskelta.

Naisten vaiva

Naiset, ja erityisesti keski-ikäiset naiset. Jos Kasken pitäisi heittää mututuntumalla, keitä liiallinen miellyttäminen eniten vaivaa, niin heitä. Kymmeniä, kenties satoja kertoja Kasken vastaanotolla on istunut 1960-luvulla tai sen jälkeen syntynyt nainen jaksamisensa rajoilla, koska laittaa muut jatkuvasti etusijalle. Ja se jos mikä kuluttaa ihmistä.

” Liiallinen miellyttäminen on opittu tapa.

Varsinkin työelämässä uupujat ovat usein perfektionisteja. Mutta liiallinen miellyttäminen on Kasken mukaan lähtökohtaisesti aina opittu tapa käyttäytyä, eikä liity ihmisen luonteeseen. Suuressa roolissa on useimmiten – yllätys, yllätys – lapsuus: se, miten ihmisen tarpeisiin on jo vaippaikäisenä vastattu.

- Vauvana ihminen osaa pitää jämerästi rajansa – vauvasta kyllä kuulee, jos jokin asia ei ole hyvin. Mutta mitä enemmän lapsen on kasvaessaan toimittava tietyllä tavalla ollakseen vaikkapa vanhempiensa silmissä hyväksytty, sitä syvemmälle oppi miellyttämisestä menee, Kaski selittää.

” Ihminen saattaa pelätä, että jos hän kieltäytyy, hänestä ei enää pidetä.

Miellyttämiseen taipuvainen ihminen kokee olonsa arvostetuksi silloin, jos hän näkee muiden ihmisten pitävän hänestä. Ja koska muiden tahtoon mukautuminen on jo lapsuudessa huomattu hyväksi tavaksi tulla pidetyksi, tapa seuraa mukana aikuisuuteen. Ihmisen on siis vaikea sanoa ei sillä hän pelkää, että hänestä ei enää pidetä.

- Oikeasti tällä tekniikalla ihminen ei elä sellaista elämää jota itse haluaisi. Ja useimmiten ihminen tajuaakin lopulta että hitto, näinkö vähän minä arvostan itseäni. Ja sitten he hakevat apua.

Meillä jokaisella on Kasken mukaan ajatus siitä, millä tavoin toimii se myyttinen ”hyvä ihminen”. Joskus kieltäytyminen meiltä pyydetystä asiasta sotii niin perustavanlaatuisesti tätä kuvaa vastaan, että emme siksi osaa kieltäytyä. Kenties haluamme nähdä itsemme tuon hyvän ihmisen arkkityyppinä, ja on ahdistavaa huomata, että emme todellisuudessa olekaan se aktiivinen tekijä, joka jaksaa tai edes haluaa hoitaa kaikenlaista ylimääräistä.

” Häpeän tunteen taustalla kummittelee ajatus, että on tehnyt jotain sopimatonta.

Kieltäytyminen voi myös pelottaa. Että nyt tuo suuttuu, jos sanon ei. Se, että ei auttanutkaan kaveria vaikka tämä pyysi, voi myös aiheuttaa itselle niin kovan syyllisyydentuskan, että sitä on vaikea kestää.

- Jos omia, hankalaksi koettuja tunteitaan kestää hyvin, on useimmiten myös helppo sanoa ei, Kaski sanoo.

Usein kyse on myös kehtaamisesta. Jos olet kaupoilla ja myyjä on palvellut sinua hyvin ja pitkään, ostaminen tuntuu melkein velvollisuudelta. Olethan vienyt toisen ihmisen aikaa, ja sitten vain lähdet tyhjin käsin – noloa! Häpeän tunteen taustalla kummittelee ajatus, että on tehnyt jotain omasta mielestään sopimatonta, Kaski selittää.

- Sopimattomuuden rajakin on usein opittua, ja liittyy sen yhteisön ja kulttuurin tapoihin, jossa ihminen on kasvanut.

Ei zetalaisten juttu

No missä sitten menee rajaa joustavuuden ja miellyttämisen välillä? No ainakin siinä, jos tekee jatkuvasti sellaisia asioita joista ei itse pidä tai jotka kuormittavat kohtuuttomasti, sanoo Kaski. Tällöin ihmisestä voi tuntua, että kukaan ei välitä hänestä ja hänen jaksamisestaan, vaikka todellisuudessa ei itse osaa vetää rajoja. Muille tämä voi näyttäytyä marttyyriutena: että taas minä joudun tämän hoitamaan. Ihan kaikkea ei kuitenkaan voi sysätä yksilön harteille.

” Työpaikan kulttuuri määrittelee raamit sille, kuinka sopivaa kieltäytyminen on.

Esimerkiksi työpaikalla esihenkilöiden käytös sekä työyhteisön kulttuuri määrittelee raamit sille, kuinka paljon ylimääräisistä työtehtävistä on sopivaa kieltäytyä.

- Jos muut toimivat niin, että töistä lähdetään kuudelta, voi olla vaikeaa itse lähteä neljältä, vaikka takana olisi silloin jo täysi työpäivä.

Sekin on yleistä, että ihmisen kyky kieltäytyä riippuu tilanteesta. Jotkut osaavat pitää töissä rajansa, mutta jos kysyjä onkin läheinen ihminen, ei:tä ei vain saa suustaan. Kaski muistuttaakin, että edes niissä tärkeimmissä ihmissuhteissa ei aina tarvitse venyä.

- Voi olla hyvä ystävä, vaikka ei joka kerta auttaisikaan.

” 90-luvun puolivälin jälkeen syntyneiltä löytyy tervettä itsekkyyttä.

Puhe yksilön hyvinvoinnista tuntuu menneen jossain määrin perille. Kasken mukaan näyttäisi siltä, että zetalaisilta, eli 90-luvun puolivälin jälkeen syntyneiltä, löytyy niin sanottua tervettä itsekkyyttä eli kykyä olla miellyttämättä.

- He ajattelevat paljon enemmän sitä, mikä on minulle hyväksi. Kärjistetysti voisi sanoa, että tällä sukupolvella ongelma on enemmänkin se, että palkinnon tulee tulla heti: talkoohenkisessä auttamisessa hyöty tulee itselle useimmiten viiveellä, Kaski toteaa.

Kaski vinkkaa kolme tapaa, joiden avulla opettelet sanomaan ei:

Pidä päiväkirjaa

Missä tilanteissa olisit halunnut sanoa ei, mutta et uskaltanut? Miksi et uskaltanut? Kun tiedostat hankalat tilanteet, myöntyminen ei tule enää automaatiolla.

Harjoittele mielikuvin

Mikä olisi ollut pahinta mitä olisi tapahtunut, jos olisit kieltäytynyt? Kieltäytymistä voi harjoitella käymällä mielessään läpi konkreettisia tilanteita ja pohtia, miten keskustelu etenisi. Harjoittele myös ääneen: ei:n voi sanoa napakasti, mutta lempeästi. Usein ylitöihin kysyvälle pomolle voit treenata vastauksen varastoon jo valmiiksi.

Tunnusta pelko

Pelottaa, että et enää halua olla ystäväni, mutta tällä kertaa en voi auttaa. Voit kertoa kaverille, jos kieltäytyminen hänen pyynnöstään jännittää. Kun huomaat että kieltäytyminen ei kaada läheisen maailmaa tajuat, että se ei ollutkaan niin iso juttu. Sitten ei on helpompi sanoa myös jatkossa.

